Россияне считают недвижимость и ценные металлы надежными для хранения сбережений

На «долгосрочных инвесторов» пришлось 7% опрошенных. Они используют накопительные счета, вложения в НПФ, акции российских компаний, ОФЗ, вложения в ПИФы и ценные металлы. Они копят на пенсию и покупку квартиры без ипотеки. Треть респондентов группы проживают в городах с населением 100 000–500 000 человек. Практически столько же опрошенных (6%) – «инвесторы-космополиты», использующие акции российских и зарубежных компаний, ОФЗ, вложения в ПИФы и валютные депозиты, а также криптовалюту. Представители группы в основном проживают в городах-миллионниках и мегаполисах. Они копят на квартиру без ипотеки, дачный участок и открытие своего дела.