Россияне считают недвижимость и ценные металлы надежными для хранения сбережений

Россияне считают недвижимость и ценные металлы надежными для хранения сбереженийПри этом в основном они пользуются накопительными счетами, вкладами и наличными
Наиболее надежными, по мнению россиян, инструментами для долгосрочного сбережения накоплений являются недвижимость (51% ответов), ценные металлы (34%), накопительный счет (29%) и рублевый вклад в банке (24%). К такому выводу пришли Аналитический центр ВЦИОМ и Финансовый университет при правительстве РФ. Результаты представлены в докладе «Деньги будущего. Будущее денег». Центр в октябре 2025 г. опросил онлайн более 1600 совершеннолетних россиян. Они могли выбрать несколько финансовых инструментов.
Респонденты также называли акции российских компаний (11%), государственные облигации (10%), криптовалюту, вложения в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и хранение наличной валюты (по 8%). Они упомянули акции зарубежных компаний (7%), валютный вклад, вложения в паевые инвестиционные фонды (ПИФ; по 6%), хранение в наличных рублях (4%) и др. Только 8% ответов пришлось на мнение о том, что способов для долгосрочного сохранения накоплений не существует.
При этом для хранения средств респонденты чаще всего пользуются накопительным счетом в банке (53%), рублевым вкладом (45%) и наличными рублями (16%). На лидеров по надежности пришлось небольшое количество ответов: покупка недвижимости – 15%, ценные металлы – 10%. Акции российских компаний опрошенные назвали в 15% ответов, российские государственные облигации – в 7%, а криптовалюту – в 2%. В этом вопросе респонденты тоже могли выбрать несколько инструментов.
Россиян поделили на шесть групп. Наибольшая доля пришлась на скептиков (39%), пользующихся наименьшим количеством финансовых инструментов (в среднем 1,5). В основном это представители старших поколений, начиная от 33 лет. Значительную долю занимают банковские вкладчики (27%). Они пользуются накопительным счетом и рублевым депозитом. Каждый второй представитель группы проживает в городах с населением до 100 000 человек, в поселках городского типа (ПГТ) и селах.
Каждый десятый россиянин (11%) относится к «инвесторам-патриотам». Они используют акции российских компаний, вложения в недвижимость, облигации федерального займа (ОФЗ) и ПИФы. Их отличительные цели сбережений – пенсия, покупка акций и облигаций, а также мелкой бытовой техники. Столько же опрошенных (10%) пришлось на «держателей налички» – рублей и валюты. В основном они копят на покупку дорогих товаров для дома и важные жизненные события. Треть из них проживает в ПГТ и селах.
У 15%
На «долгосрочных инвесторов» пришлось 7% опрошенных. Они используют накопительные счета, вложения в НПФ, акции российских компаний, ОФЗ, вложения в ПИФы и ценные металлы. Они копят на пенсию и покупку квартиры без ипотеки. Треть респондентов группы проживают в городах с населением 100 000–500 000 человек. Практически столько же опрошенных (6%) – «инвесторы-космополиты», использующие акции российских и зарубежных компаний, ОФЗ, вложения в ПИФы и валютные депозиты, а также криптовалюту. Представители группы в основном проживают в городах-миллионниках и мегаполисах. Они копят на квартиру без ипотеки, дачный участок и открытие своего дела.
Заметная доля хранящих деньги в наличных рублях объясняется недоверием к инструментам, которые есть на рынке, и желанием создать финансовую подушку безопасности, пояснил преподаватель кафедры социологии Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Марков. По его мнению, для развития культуры инвестирования обществу нужно преодолеть стереотипы о том, что вклад надежнее, а «рынок – это казино». Особую роль могут сыграть молодые поколения, выражающие интерес к финансовым инструментам, считает Марков.
Высокая ключевая ставка сделала вклады самым привлекательным продуктом не только для сбережений, но и для инвестиций, говорит генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. По его словам, несмотря на «тотальную льготность ипотеки», она привела к росту цен на первичную недвижимость и сделала вложения в «железобетон» недостижимыми для большего количества лиц, чем до льготы. «Значимой среднесрочной привлекательности, сопоставимой со ставкой по вкладам, на рынке недостаточно», – сказал Мехтиев.
Сбережения россиян остаются консервативными и архаичными, а более организованные и осмысленные формы, такие как НПФ, не пользуются распространенностью, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов. По его словам, для популярности НПФ и ПИФов нужны институциональные реформы, направленные на более высокую доходность, работу с меньшими издержками, понятность и прозрачность для населения. Проблема состоит в недоверии институциональным инвесторам и финансовым посредникам, отмечает Абрамов.