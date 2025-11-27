В Свердловской области суд изъял свиней у фермера

Какие еще фермы подлежали изъятию

В 2023 г. Комсомольский районный суд Хабаровского края постановил изъять медведицу Машу и двух медвежат у владельца экофермы Михаила Филиппова. Решение суда было принято после проверки природоохранной прокуратуры, которая установила, что животные содержатся без разрешения уполномоченных органов и не проходили официального ветеринарного обследования. Филиппов, который больше 10 лет ухаживал за медвежьей семьей на ферме «Мишкина берлога», был лишен возможности выводить их на прогулки и заниматься их воспитанием. Медведей должны были передать в учреждение под контролем Росприроднадзора. Адвокат фермера утверждал, что содержание животных законно, поскольку медведица и ее потомство родились в неволе и не были изъяты из естественной среды. Но впоследствии решение суда не было исполнено, писали региональные медиа.