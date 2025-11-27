В Свердловской области суд изъял свиней у фермера

В Свердловской области суд изъял свиней у фермераЖивотные переданы в специализированное хозяйство из-за опасных условий содержания
Ревдинский городской суд Свердловской области удовлетворил ходатайство судебных приставов о передаче животных местной администрации и их дальнейшем содержании в специализированном фермерском хозяйстве, сообщила пресс-служба региональных судов. Поводом для разбирательства стало содержание свиней и крупного рогатого скота (КРС) на участке фермером Анатолием Лутковым в условиях, которые представляли угрозу для людей и окружающей среды, сообщили в пресс-службе суда.
Еще в 2024 г. тот же суд по иску прокурора установил, что свиньи и КРС содержатся в условиях, опасных для людей и окружающей среды: свободный выгул, отсутствие загонов и помещений, останки животных и продукты их жизнедеятельности хранились на территории фермера. Как пояснили в суде, отходы скапливались и стекали в близлежащую реку. Такая ситуация создавала прямую угрозу эпидемиологической безопасности и нарушала ветеринарные нормы, сообщили в суде. Ранее инстанция уже обязывала фермера привести участок в порядок.
Лутков проигнорировал решение, а меры административного воздействия, предпринимаемые судебными приставами, включая штрафы, не принесли результата. В связи с полным бездействием Луткова приставы обратились в суд с новым ходатайством: изменить порядок исполнения судебного решения и передать полномочия по изъятию скота местной администрации. В итоге суд постановил изъять животных, бесконтрольно перемещающихся по территории Ревды, и передать их на содержание в крестьянское (фермерское) хозяйство Арзумана Гатамова в селе Кленовском. Животные будут находиться в специализированном хозяйстве до появления законного владельца или до установления иного порядка в соответствии с гражданским законодательством.
В России нет официально признанных стандартов благополучия животных, а концепция, которая активно применяется в Европе и США и учитывает физиологические и эмоциональные особенности животных, в России не закреплена, говорит эксперт по вопросам регулирования обращения с животными и член Московской адвокатской палаты Мария Шабалина. Но, по ее словам, в практике зоозащиты существуют два подхода: современная концепция благополучия и более упрощенная – «пять свобод животных», элементы которой частично применяются в судебной практике.
Какие еще фермы подлежали изъятию
Пять свобод включают право животного на отсутствие голода и жажды, дискомфорта, боли и страданий, свободу демонстрировать нормальное поведение и адекватно общаться с сородичами, а также защиту от страха и стрессов, перечислила эксперт. Шабалина добавляет, что концепция пяти свобод в России официально не признана, но отдельные ее элементы учитываются судами, что делает ее применимой хотя бы частично. В частности, Гражданский кодекс в России распространяется в том числе и на сельскохозяйственных животных, запрещая жестоко обращаться с ними, заключила эксперт.
Из материалов дела следует, что владелец содержал свиней и КРС с нарушением ветеринарных и санитарно-экологических требований, что создавало угрозу эпидемической безопасности, говорит адвокат из Брянской области Наталия Яшина. По ее словам, в такой ситуации изъятие может рассматриваться как превентивная мера, направленная на недопущение распространения инфекций, опасных для людей и животных. Животные, находившиеся в свободном выгуле и перемещавшиеся бесконтрольно, обладают признаками безнадзорных, поэтому проводить отдельную процедуру признания их бесхозяйными не требовалось, считает адвокат. Применение решения суда как инструмента изъятия в данном случае Яшина называет допустимым.