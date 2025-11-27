Чернышенко призвал привлекать ветеранов спецоперации к техническим проектам

Никогда в стране – в России или Советском Союзе – не было такого интереса к науке, как сегодня, считает помощник президента РФ Андрей Фурсенко. «Отчасти, наверное, нужно благодарить санкции. Если не было бы санкций, то бизнес продолжал бы использовать те технологии и наработки, которые сделали в других странах», – указал он. По словам Фурсенко, в стране был определенный провал, когда перед молодыми людьми открылись огромные возможности. Многие из науки ушли в бизнес, а кто-то уехал в другую страну, чтобы заниматься наукой там. «Сегодня, мне кажется, реально появляется новое поколение российских ученых. Они в чем-то другие, в чем-то, на самом деле, похожи на людей моего поколения, но они более прагматичны», – добавил Фурсенко.