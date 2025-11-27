Чернышенко призвал привлекать ветеранов спецоперации к техническим проектам

Чернышенко призвал привлекать ветеранов спецоперации к техническим проектамИх вклад может быть полезен в сфере гражданского применения БПЛА, считают эксперты
Ветераны специальной военной операции с инженерными знаниями могут внести существенный вклад в работу над технологическими проектами. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего» V Конгресса молодых ученых в «Сириусе». Он призвал руководителей вузов и научных организаций обратить внимание на такие кадры.
По словам Чернышенко, залог успеха научной лаборатории или стартапа зависит от руководителя и его ключевых качеств. Он должен уметь принимать быстрые решения в условиях неопределенности, уметь распределять задачи и организовывать работу команды в сжатые сроки, а также ориентироваться на результат, а не на процесс.
«Эти навыки тренируемые, и они точно есть у наших ребят, которые отстаивают интересы Родины на передовой. Руководителям вузов и научных организаций необходимо присматриваться, я не конъюнктурю: ветераны боевых действий спецоперации обладают именно этими качествами», – указал Чернышенко.
Во всем мире, в том числе в странах НАТО, идет охота за «технарями», которые являются ветеранами боевых действий, продолжил вице-премьер. Они могут привносить существенный вклад в становление технических наук и давать главный предметный смысл научным разработкам. «Обратите на это внимание, привлекайте их в технологические проекты», – подчеркнул Чернышенко, добавив, что сначала такие кадры необходимо будет переобучить.
Говоря о технологическом лидерстве, вице-премьер напомнил, что в XX в. Россия обеспечила свое превосходство благодаря двум проектам – атомному и космическому. «Этот год для России юбилейный: мы празднуем 80-летие нашей атомной промышленности – я поздравляю всех причастных. По прошествии десятилетий мы видим, что тот задел – наша сильная, суверенная научно-техническая база продолжает оставаться залогом устойчивого развития нашей страны», – подчеркнул он.
Россия концентрирует большие усилия на достижении технологического лидерства – национальной цели, обозначенной президентом. Есть и конкретная задача: увеличить совокупные затраты на науку до не менее чем 2% ВВП, напомнил Чернышенко. «Здесь мы ждем и серьезную помощь от бизнеса», – указал он. Если по оценкам Минэкономразвития, номинальный ВВП России к 2030 г. достигнет 315 трлн руб., 2% ВВП – это более 6 трлн руб., пояснил зампредседателя правительства.
Приветственное слово от президента
«Поздравляю всех, кто здесь собрался: вас ждет счастливое будущее, которое будет обеспечено финансированием, если, конечно, мы справимся с этой задачей – 2% ВВП. Не «если», а именно «когда», – подчеркнул Чернышенко.
Никогда в стране – в России или Советском Союзе – не было такого интереса к науке, как сегодня, считает помощник президента РФ Андрей Фурсенко. «Отчасти, наверное, нужно благодарить санкции. Если не было бы санкций, то бизнес продолжал бы использовать те технологии и наработки, которые сделали в других странах», – указал он. По словам Фурсенко, в стране был определенный провал, когда перед молодыми людьми открылись огромные возможности. Многие из науки ушли в бизнес, а кто-то уехал в другую страну, чтобы заниматься наукой там. «Сегодня, мне кажется, реально появляется новое поколение российских ученых. Они в чем-то другие, в чем-то, на самом деле, похожи на людей моего поколения, но они более прагматичны», – добавил Фурсенко.
Специалист, который может внести вклад в развитие технологической науки, должен иметь соответствующее образование, считает профессор Финансового университета Александр Сафонов. Среди участников спецоперации для развития технологий в гражданских отраслях можно привлекать военнослужащих, работающих с беспилотниками, а также специалистов, которые имеют опыт конструкторских разработок, считает он. Специалистов с опытом разработки вооружений необходимо привлекать на работу в военно-промышленный комплекс, добавил Сафонов.
Сейчас Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) открыл второй поток акселератора проектов специального и двойного назначения и в работу с технологическими проектами вовлечены действующие военнослужащие и ветераны боевых действий, сказала руководитель акселератора спецтех-проектов АНО «ЦБСТ» Нина Яныкина. Они могут поделиться экспертизой и опытом, а также оперативно сориентировать разработчиков по дальнейшим путям развития проекта для его востребованности в соответствующей области индустрии, указала она.
По словам Яныкиной, акселератор задействует одновременно участников спецоперации и тех авторов изобретений, которые ранее никак не взаимодействовали со спецтех-сектором экономики. «Стартапы и команды получают от участников военных действий важную информацию в процессе обучения на акселераторе для того, чтобы быть способными реализовать действительно нужные и важные для нашей страны технологии и разработки», – заключила она.