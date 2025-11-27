В России разработают ГОСТ по биопечати

3D Bioprinting Solutions еще около 10 лет назад напечатали щитовидную железу и вживили ее в мышь, рассказал Прилепский. В Сеченовском университете сейчас разрабатываются технологии по замене хрящевой ткани, добавил он. Это сложно, потому что хрящ должен, с одной стороны, поддерживать рост специализированных клеток, а с другой стороны, быть жестким. Пока не получается выполнить оба условия одновременно, подчеркнул эксперт. По его словам, много разработок направлены также на заживление кожи.