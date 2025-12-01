РФ необходимо показывать глобальную конкурентоспособность через научный обмен

Конкурентоспособность страны в науке – это доля, которую ученые имеют в мировом объеме научных публикаций, патентов, выступлениях на высокорейтинговых конференциях, указал ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов. Это, по его словам, вклад в интеллектуальный потенциал всего человечества. «Мы много говорим про технологическое лидерство. Но что такое технологическое лидерство, если у вас есть технология, которую вы считаете лучше всех остальных в мире, но она нигде не применяется? Вы технологический лидер? Я считаю – нет», – пояснил Ливанов.