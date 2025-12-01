РФ необходимо показывать глобальную конкурентоспособность через научный обмен

РФ необходимо показывать глобальную конкурентоспособность через научный обменПривлекать иностранных ученых можно через международные коллаборации для больших проектов
Россия должна показывать свою глобальную конкурентоспособность через международные обмены учеными. Об этом заявил заместитель главы Россотрудничества Павел Шевцов во время сессии «Глобальная конкурентоспособность науки: как определить время?» на V Конгрессе молодых ученых. Шевцов напомнил, что Россотрудничество курирует квоту правительства РФ на бесплатное обучение иностранцев в отечественных вузах.
По данным Министерства науки и высшего образования, ежегодный размер квоты составляет 30 000 бюджетных мест. По словам Шевцова, она построена таким образом, что больший приоритет отдается обучению на бакалавриате, потом магистратуре и в последнюю очередь возможностям для молодых исследователей. «Этот треугольник у наших развитых конкурентов как раз перевернут наоборот: в основании лежит наука, чуть меньше – магистратура и уже совсем небольшой [объем квоты] – бакалавриат», – отметил Шевцов. Вместе с ведущими университетами и научными организациями необходимо работать над тем, чтобы перевернуть этот треугольник, добавил он.
Нам важно сформировать картину мира, при которой иностранный исследователь захочет приехать к нам для совместной работы, подчеркнул Шевцов. В этом году на Конгресс молодых ученых приехало 150 исследователей, главная государственная задача – масштабировать этот процесс, добавил Шевцов.
Конкурентоспособность страны в науке – это доля, которую ученые имеют в мировом объеме научных публикаций, патентов, выступлениях на высокорейтинговых конференциях, указал ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов. Это, по его словам, вклад в интеллектуальный потенциал всего человечества. «Мы много говорим про технологическое лидерство. Но что такое технологическое лидерство, если у вас есть технология, которую вы считаете лучше всех остальных в мире, но она нигде не применяется? Вы технологический лидер? Я считаю – нет», – пояснил Ливанов.
«Глобальная конкурентоспособность определяется не тем, насколько быстро реагируешь на тренды. Важно формировать способность определять эти тренды», – отметила президент Южного федерального университета Марина Боровская. Отслеживать изменения в этой сфере помогает патентная аналитика. Она дает возможность не только анализировать текущее состояние мировых трендов, но и строить прогнозы их развития до 2040 г., добавила Боровская.
Для формирования международных исследовательских команд нужно прежде всего найти заинтересованных партнеров в различных странах, считает заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров. Это должны быть научные группы в университетах или научных институтах, которые имеют схожие тематики.
По словам Тихомирова, после появления взаимного интереса можно сформулировать совместные проекты и искать под них финансирование. «Одним из эффективных инструментов является грантовое финансирование с условием наличия иностранного партнера, который также проводит исследования по тематике гранта. Также для формирования международных исследовательских команд можно использовать формат международных коллабораций под большие научные проекты», – пояснил он.
Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев отметил, что для ученых из стран Глобального Юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. – «Ведомости») Россия предоставляет возможность значительно раньше возглавить исследовательскую группу или стать ключевым исполнителем крупного проекта в отличие от стран с высокой конкуренцией в этой сфере. Доступ к современной научной инфраструктуре – таким объектам, как установки класса «Мегасайенс», центрам коллективного пользования научным оборудованием и уникальным научным установкам – является мощным магнитом для исследователей, особенно в тех областях, где Россия сохраняет лидерство.
«Помимо этого в России существует действительно продуманная и многоуровневая система мер поддержки молодых ученых», – сказал Селезнев. Они предусмотрены в том числе в федеральных программах, добавил он.