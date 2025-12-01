В 34 регионах РФ уровень заболеваемости ВИЧ превышает среднероссийский

В 34 регионах РФ уровень заболеваемости ВИЧ превышает среднероссийскийТестирование на ВИЧ добровольное, многие не знают статус, что способствует распространению вируса
В 34 российских регионах в 2024 г. уровень заболеваемости вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) превышает среднероссийский. Об этом говорится в исследовании проекта «Если быть точным», подготовленном ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Наиболее высокая распространенность отмечается в Кемеровской, Томской и Челябинской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. К регионам с тяжелой эпидемиологической обстановкой также относятся Ленинградская область, Республика Коми, Иркутская область, Пермский край и Чукотский автономный округ.
Авторы составили рейтинг регионов по распространенности ВИЧ на основе данных Министерства здравоохранения РФ и Роспотребназдора. Они учитывали следующие показатели: число новых случаев ВИЧ на 10 000 обследованных, доля беременных женщин с ВИЧ от всех завершенных беременностей, а также доля людей с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию. Помимо этого в исследовании учитывалась доля пациентов с неопределяемой вирусной нагрузкой от тех, кто проходит лечение.
В исследовании говорится, что в 34 регионах уровень заболеваемости превышает среднероссийский – 33 случая на 100 000 населения. По новым случаям заболеваемости ВИЧ лидируют Чукотский АО (79 случаев на 100 000 населения), Иркутская (76) и Самарская (74) области, Алтайский край (71), Кемеровская (69) и Оренбургская (62) области. Минимальная заболеваемость в 2024 г. зафиксирована в Чечне – 1,5 нового случая на 10 000 обследованных, в Москве (2) и Ингушетии (2,4), говорится в исследовании. Среди наиболее благополучных регионов также оказались Липецкая, Кировская и Белгородская области.
В 14 регионах показатель выявляемости ВИЧ среди беременных превышает 1%, отмечается в исследовании. В среднем по России этот показатель составляет 0,6%. Рекордный показатель наблюдается в Кемеровской (2,3%) Томской (1,8%) областях, Алтайском крае и Самарской области (по 1,4%), а также Оренбургской области (1,3%), Также в список регионов с высоким уровнем пораженности попала Вологодская область: в 2024 г. вирус выявили у 2% беременных. В 2023 г. этот показатель составлял 1%, а в 2022 г. – 0,17%, следует из исследования. В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку практически отсутствует: благодаря системным мерам более чем у 99% детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, вирус не выявляется, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Роспотребнадзора.
За последнее десятилетие в России заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась почти на треть, отметил он. Ведомство проводит масштабную работу, направленную на противодействие распространению этого заболевания в России, в том числе – профилактику, своевременную диагностику и лечение, добавил представитель Роспотребнадзора.
40,8
Выстроенная система мер по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции демонстрирует свою эффективность и стратегическую обоснованность, отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Сохраняется ежегодный тренд снижения числа новых случаев заболевания: в 2024 г. оно составило чуть менее 48 500 случаев без учета новых регионов, что на 11% меньше аналогичного показателя годом ранее, подчеркнул министр.
Лечение ВИЧ организуется в необходимом объеме и на персонализированной основе, продолжил Мурашко. Расширяется охват антиретровирусной терапией: на конец 2024 г. он составил почти 90,5%, заключил министр. В большинстве регионов ситуация с обеспечением диагностическими средствами остается стабильной, сказал главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус. «При этом в отдельных субъектах может наблюдаться ограничение числа исследований, связанных в том числе с объективными особенностями проведения закупочных процедур», – заявил он.
Эпидемия ВИЧ не прекратилась нигде, вирус продолжает распространяться по всей России, сказал академик РАН, глава отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Наиболее быстрый рост числа случаев ВИЧ наблюдается в регионах с высокой концентрацией людей, живущих с вирусом, поскольку ВИЧ остается неизлечимой инфекцией, отметил он.
«В Сибири и на Урале многие заразились еще в начале 2000-х гг., когда народ увлекался внутривенными наркотиками», – пояснил Покровский. От них происходят новые заражения преимущественно половым путем. В Республике Коми и на Чукотке профилактикой почти не занимались, говорит академик. Аналогично отсутствует профилактика и в сельской местности, уточнил он.
По словам Покровского, у беременных женщин с ВИЧ здоровье зависит от стадии инфекции: чем дольше беременная живет с ВИЧ, тем дальше зашел процесс и тем тяжелее переносится беременность. Сейчас, когда всех беременных сразу обследуют на ВИЧ и инфицированным сразу начинают лечение, прогноз беременности в большинстве случаев благоприятный для матери и ребенка, заключил Покровский.
Методология исследования
В России отражена неполная картина по СПИД, считает профессор Сеченовского университета и эксперт Всемирной организации здравоохранения Андрей Демин. Распространенность вируса связана с тем, что для большинства граждан тестирование на ВИЧ остается добровольным, говорит он. Это приводит к тому, что ВИЧ-инфицированные остаются неосведомленными о своем статусе и продолжают распространять инфекцию. Необходимо сделать тестирование на ВИЧ обязательным для всех граждан, включая мигрантов, считает он. Для этого нужно выстраивать взаимодействие в области выявления СПИД со странами СНГ и Евразийского экономического союза, учитывая миграционные потоки, добавил Демин.
Представитель Роспотребнадзора напомнил, что с 1 по 3 декабря Центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора проводит традиционную акцию, во время которой можно бесплатно сдать анализ и узнать свой ВИЧ-статус. «Ведомости» направили запрос в Минздрав о планах по улучшению доступности антиретровирусной терапии в регионах с высокой заболеваемостью, а также запросы в региональные министерства о мерах по снижению распространения ВИЧ.