В 34 регионах РФ уровень заболеваемости ВИЧ превышает среднероссийский

В 14 регионах показатель выявляемости ВИЧ среди беременных превышает 1%, отмечается в исследовании. В среднем по России этот показатель составляет 0,6%. Рекордный показатель наблюдается в Кемеровской (2,3%) Томской (1,8%) областях, Алтайском крае и Самарской области (по 1,4%), а также Оренбургской области (1,3%), Также в список регионов с высоким уровнем пораженности попала Вологодская область: в 2024 г. вирус выявили у 2% беременных. В 2023 г. этот показатель составлял 1%, а в 2022 г. – 0,17%, следует из исследования. В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку практически отсутствует: благодаря системным мерам более чем у 99% детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, вирус не выявляется, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Роспотребнадзора.