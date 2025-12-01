РФ готовится ратифицировать соглашение о медосмотре мигрантов из Таджикистана

РФ готовится ратифицировать соглашение о медосмотре мигрантов из ТаджикистанаЕго проведение в республике до въезда в Россию – шаг по переносу оформления документов в страны исхода
Обязательное медицинское освидетельствование граждан Таджикистана, планирующих работать в России, будет проводиться в основном в республике. Соглашение, подписанное в октябре министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и главой министерства здравоохранения и соцзащиты Таджикистана Джамолиддином Абдуллзодой, планируется вносить на ратификацию.
О том, что для трудовой миграции граждане Таджикистана смогут пройти медосвидетельствование внутри республики, стало известно во время визита российской делегации в страну в октябре 2025 г. Его будут проводить в специальном пункте, развернутом на территории одной из медицинских организаций в Душанбе, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. При прибытии в Россию повторное медосвидетельствование не понадобится, уточнял он.
Медосмотр будет платным, следует из соглашения. За него граждане Таджикистана смогут расплачиваться в национальной валюте республики. Сама медицинская организация будет нести ответственность за свою работу по законодательству РФ. Она выдаст мигрантам медицинские заключения, признаваемые в России.
Таджикистан освобождает медицинскую организацию от таможенных сборов, пошлин и налогов на товары и услуги. Помещение, в котором будут проводить медосвидетельствование, Таджикистан предоставит России на безвозмездной основе. Кроме того, республика освобождает организацию от обязанности получать лицензию и другие разрешительные документы на осуществление медицинской деятельности. Таджикистан также обеспечит организации доступ к информационным системам и базам данных, где есть информация о выявленных случаях инфекционных заболеваний (ВИЧ, гепатита, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем). Сюда же войдут данные о случаях потребления наркотиков и психотропных веществ.
> 1 млн
Участие российских лечебно-профилактических учреждений в проверках на наличие инфекционных заболеваний до пересечения границы повысит безопасность для россиян и позволит избежать случайного заражения на территории РФ, говорит директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, такой подход может быть «неплохим противоэпидемическим выигрышем» и для Таджикистана.
Соглашение – маленький шаг в большом процессе переноса оформления необходимых документов в страны исхода, говорит руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. Эта идея «правильная и здравая», она будет удобна как иностранным работникам, так и работодателям, считает он. Если соглашение между Россией и Таджикистаном после ратификации реализуется на практике, этим порядком могут заинтересоваться и другие страны СНГ, предположил Коженов.
После прохождения в России необходимых процедур для получения патента, в том числе медицинского освидетельствования, иностранным гражданам приходится ждать оформленные документы до двух недель, рассказал Коженов. В это время они не могут трудиться, но на практике зачастую происходит обратное – иностранцы выходят на работу. А если об этом узнают правоохранительные органы, мигрантов выдворяют из страны, добавил он.
Подобные межгосударственные механизмы повысят качество управления миграционными потоками: снизят административную нагрузку и вероятность несвоевременного оформления медицинских документов, в том числе по причинам, не зависящим от иностранцев (например, отсутствие времени для записи), говорит первый заместитель генерального директора по миграции рекрутинговой компании «Интруд» София Батура. Но это сработает, если все граждане Таджикистана, собирающиеся работать в РФ, будут проходить медобследование до въезда, отмечает она. В текущем законодательстве предусмотрено, что иностранцы из ближнего зарубежья могут въехать в РФ с любой целью въезда и уже на территории страны поменять эту цель на рабочую, рассказала Батура. Замена возможна при оформлении патента, для которого обязательно предоставить медицинские документы из уполномоченной в регионе клиники, заключила эксперт.
«Ведомости» направили запрос в Министерство здравоохранения РФ, чтобы узнать, планируется ли работать по такому же принципу с мигрантами из других стран СНГ.