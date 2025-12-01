РФ готовится ратифицировать соглашение о медосмотре мигрантов из Таджикистана

Подобные межгосударственные механизмы повысят качество управления миграционными потоками: снизят административную нагрузку и вероятность несвоевременного оформления медицинских документов, в том числе по причинам, не зависящим от иностранцев (например, отсутствие времени для записи), говорит первый заместитель генерального директора по миграции рекрутинговой компании «Интруд» София Батура. Но это сработает, если все граждане Таджикистана, собирающиеся работать в РФ, будут проходить медобследование до въезда, отмечает она. В текущем законодательстве предусмотрено, что иностранцы из ближнего зарубежья могут въехать в РФ с любой целью въезда и уже на территории страны поменять эту цель на рабочую, рассказала Батура. Замена возможна при оформлении патента, для которого обязательно предоставить медицинские документы из уполномоченной в регионе клиники, заключила эксперт.