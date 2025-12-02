На базе Бауманки и МИРЭА будут созданы центры по кибербезопасности

На базе существующих кафедр информбезопасности (ИБ) в МГТУ им. Баумана и РТУ МИРЭА в Москве при поддержке компаний IT-отрасли будут созданы два образовательных центра подготовки специалистов по ИБ. В центрах будет действовать единая методология обучения ИБ‑специалистов с общими требованиями и курсами. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника из российских ИБ-компаний, эти сведения подтвердил представитель «Лаборатории Касперского».