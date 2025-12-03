РАНХиГС и РУДН возглавили рейтинг университетов по устойчивому развитию

«Уже при сборе информации для анкеты ESG-рейтинга мы смогли оценить свои сильные стороны и точки роста», – отметил проректор РАНХиГС Артур Азаров. По его словам, вуз также готов делиться своим опытом в сфере устойчивого развития с заинтересованными партнерами из России и других стран. Молодые люди, безусловно, обращают внимание как на качество образования, так и на условия для его получения, подчеркнул Азаров. «Многие из инициатив в области экологии, сбора отходов, повышения удобства пребывания на кампусе были предложены именно нашими студентами и поддержаны руководством вуза», – добавил он.