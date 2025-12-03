РАНХиГС и РУДН возглавили рейтинг университетов по устойчивому развитию

РАНХиГС и РУДН возглавили рейтинг университетов по устойчивому развитиюИнтеграция его принципов в учебный процесс формирует мировоззрение студентов, говорят эксперты
Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) возглавили рейтинг вузов РФ в сфере устойчивого развития. Они получили оценку АА (очень высокий уровень ответственности) от агентства RAEX, которое опубликовало результаты 2 декабря.
Рейтинг устойчивого развития, или ESG-рейтинг, направлен на то, чтобы оценить вовлеченность университетов в защиту окружающей среды, социальные условия для сотрудников и студентов, а также управленческие решения. Оценка складывалась из нескольких показателей: образование и исследования в сфере устойчивого развития (45%), популяризация знаний в этой сфере (25%) и соответствие принципам устойчивого развития (30%).
Рейтинги ответственности в сфере устойчивого развития были присвоены семи российским вузам, которые захотели принять участие в оценивании. Помимо РАНХиГС и РУДН высокую оценку получили Университет науки и технологий МИСИС и Уральский федеральный университет им. Бориса Ельцина (А, высокий уровень ответственности). Удовлетворительный уровень (ВВ) присвоен Российскому университету транспорта и Северо-Кавказскому федеральному университету, а приемлемый уровень (В) – Кабардино-Балкарскому государственному университету.
Цели устойчивого развития (ЦУР) закреплены в резолюции Генеральной ассамблеи ООН от сентября 2025 г. Всего их 17: ликвидация нищеты и голода, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, чистая вода и энергия, экономический рост, индустриализация, уменьшение неравенства, ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата и др.
За 2024–2025 гг. РУДН подготовил свыше 1900 научных публикаций в сфере ЦУР, рассказала проректор по стратегическим коммуникациям вуза Елена Апасова. Больше всего их по темам здоровья (свыше 600), борьбы с голодом (более 220), чистой воды и санитарии (свыше 130). На бакалавриате и магистратуре по связанным с ЦУР дисциплинам обучается около 330 студентов. Речь идет о таких направлениях, как экология и устойчивое развитие, энергосберегающие и ресурсосберегающие процессы, зеленая экономика, моделирование и прогнозирование процессов экологии и др., сообщила Апасова.
«Уже при сборе информации для анкеты ESG-рейтинга мы смогли оценить свои сильные стороны и точки роста», – отметил проректор РАНХиГС Артур Азаров. По его словам, вуз также готов делиться своим опытом в сфере устойчивого развития с заинтересованными партнерами из России и других стран. Молодые люди, безусловно, обращают внимание как на качество образования, так и на условия для его получения, подчеркнул Азаров. «Многие из инициатив в области экологии, сбора отходов, повышения удобства пребывания на кампусе были предложены именно нашими студентами и поддержаны руководством вуза», – добавил он.
Устойчивое развитие становится важным фактором выбора образовательного учреждения для многих абитуриентов наряду с качеством образовательных программ и уровнем подготовки преподавателей, считает проректор по учебной работе Российского государственного социального университета Янина Шимановская. Интеграция принципов устойчивого развития в учебный процесс формирует мировоззрение студентов, способствует воспитанию социально ответственных граждан и компетентных профессионалов, отметила она. Рейтинг также позволяет вузам оценить свою деятельность в области устойчивого развития и определить зоны роста, повысить доверие общественности и потенциальных спонсоров, привлекать инвестиции, развивать инфраструктуру, а также готовить высококвалифицированные кадры, отвечающие современным требованиям рынка труда, добавила Шимановская.