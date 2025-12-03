Газета
Главная / Технологии /

В России запретят учиться с иностранными роботами

Это должно стимулировать развитие отечественной робототехники и электронной компонентной базы
Ника Сизова
Екатерина Кинякина
Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Майшев / РИА Новости

Минпромторг планирует запретить покупать импортную образовательную робототехнику по № ФЗ-44 (определяет порядок закупок государственными и муниципальными учреждениями), заявил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак в ходе совещания «Создание единой отечественной образовательной робототехнической платформы» в рамках форума «Электроника России 2025». Когда такой запрет может вступить в силу, он не уточнил, но добавил, что для его реализации Минпромторг планирует включить во все нормативные требования закупку только российских продуктов.

По словам Шпака, сейчас университеты и школы на программах по робототехнике используют в основном иностранные устройства. Шпак отметил, что если «наполнить наши школы зоопарком из оборудования», то используемая робототехника будет несовместима между собой. Замминистра сравнил это с обучением IТ-студентов на Windows или Intel: по его словам «это безумие», поскольку после выхода из университета кадры, обученные на иностранном софте или оборудовании, уезжают за границу, где пользуются спросом, а не остаются работать в России.

