В России запретят учиться с иностранными роботами

По словам Шпака, сейчас университеты и школы на программах по робототехнике используют в основном иностранные устройства. Шпак отметил, что если «наполнить наши школы зоопарком из оборудования», то используемая робототехника будет несовместима между собой. Замминистра сравнил это с обучением IТ-студентов на Windows или Intel: по его словам «это безумие», поскольку после выхода из университета кадры, обученные на иностранном софте или оборудовании, уезжают за границу, где пользуются спросом, а не остаются работать в России.