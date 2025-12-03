Половина россиян недовольна качеством медицинского обслуживания

Половина россиян недовольна качеством медицинского обслуживанияГраждане стали реже посещать государственные клиники и зачастую прибегают к самолечению
Большинство россиян (52%) критикуют качество медицинского обслуживания в стране, хотя этот показатель ниже, чем 19 лет назад. 42% граждан скорее довольны этой сферой, а еще 6% респондентов затруднились ответить на вопрос. Такие данные приводит аналитический центр ВЦИОМ на основе опроса, проведенного в августе 2025 г. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян по всей стране.
Среди граждан, которые недовольны качеством медобслуживания, 83% говорят о нехватке персонала и компетенций медицинских работников. Еще 70% опрошенных указали на трудности с доступом к медицинским услугам, например долгое ожидание записи или нехватка лекарств. Россияне также критиковали качество медпомощи (23%), включая недоступность обследований, и материально-техническое оснащение медучреждений (9%). Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Доля граждан, удовлетворенных состоянием системы здравоохранения, составила 42%. По сравнению с 2006 г. этот показатель вырос на 7 п. п. При этом за эти годы число россиян, обращающихся в государственные медицинские учреждения при болезни, снизилось. Так, в 2006 г. бесплатные клиники посещало 52% жителей страны, а в 2025 г. их доля составила 41%.
Решить проблему кадрового дефицита в медицине невозможно, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. В мире не хватает почти 25 млн врачей, и каждая страна стремится переманить специалистов из других государств. В ближайшие годы дефицит кадров будет нарастать из-за старения населения, пояснила Попович. По ее словам, введение отработок для студентов-медиков может помочь решить эту проблему, но не устранит ее окончательно.
Врач одной из региональных государственных клиник рассказал «Ведомостям», что дефицит кадров вынуждает медиков работать на несколько ставок. Администрация медучреждения может требовать от врача подписания добровольного согласия на дополнительную нагрузку, рассказывает он. В таком случае по документам переработки проходят не как производственная необходимость, а как личное стремление, уточнил он. При этом врач, у которого появляется возможность подработать, соглашается сделать это, добавил собеседник.
Отработки для студентов-медиков
Доля граждан, прибегающих к самолечению, в 2025 г. составила 35%, следует из результатов опроса. Среди россиян, недовольных качеством медицинского обслуживания, этим занимаются 44% респондентов. Это почти вдвое превышает аналогичный показатель среди довольных качеством медицинских услуг граждан – 24%, указано в исследовании.
Среди рисков самолечения врач-терапевт медицинской компании «Сберздоровье» Анастасия Фалунина упомянула «смазывание» клинической картины. Например, прием обезболивающего или жаропонижающего средства временно снимает симптомы, но не влияет непосредственно на причину, которая их вызвала. Это может привести к позднему обращению за медицинской помощью, сложностям диагностики и ухудшению состояния здоровья пациента, пояснила она.
Помимо этого люди могут выбирать неправильные методы лечения – прогревать нос при гайморите или посещать баню при ОРВИ, сказала Фалунина. В результате они обращаются к врачу с осложнениями.
Выбору заниматься лечением самостоятельно может способствовать доступность информации в интернете и возможность приобрести в аптеке любой препарат, даже рецептурный, считает Фалунина. Для многих такой путь проще и легче, чем обратиться к врачу. По ее мнению, таким образом формируется иллюзия простоты медицины и обесценивается роль врача. Пациент начинает верить, что диагноз можно поставить по статье из интернета, а лечение подобрать по отзывам или совету фармацевта, заключила она.
Причинами самолечения также могут стать страх перед обследованиями и недоверие, вызванное отношением к пациентам или ошибками, добавила врач общей практики «Инвитро» Елена Алексенцева. Улучшить отношение к отечественной медицине можно только системной работой. Например, необходимо развивать телемедицину, увеличивать время работы поликлиник, сокращать очереди, считает Алексенцева. Помимо этого важно повышать квалификацию врачей и улучшать условия их работы, чтобы у специалиста было достаточно времени на каждого пациента. Нужна также прозрачная коммуникация, когда врач объясняет, почему назначает то или иное обследование, какие есть альтернативы, отвечает на вопросы без раздражения, заключила Алексенцева.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав с просьбой оценить результаты опроса ВЦИОМа и рассказать о реализуемых мерах по повышению качества и доступности медицинской помощи.