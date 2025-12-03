Половина россиян недовольна качеством медицинского обслуживания

Причинами самолечения также могут стать страх перед обследованиями и недоверие, вызванное отношением к пациентам или ошибками, добавила врач общей практики «Инвитро» Елена Алексенцева. Улучшить отношение к отечественной медицине можно только системной работой. Например, необходимо развивать телемедицину, увеличивать время работы поликлиник, сокращать очереди, считает Алексенцева. Помимо этого важно повышать квалификацию врачей и улучшать условия их работы, чтобы у специалиста было достаточно времени на каждого пациента. Нужна также прозрачная коммуникация, когда врач объясняет, почему назначает то или иное обследование, какие есть альтернативы, отвечает на вопросы без раздражения, заключила Алексенцева.