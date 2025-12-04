Число детей в приютах сократилось на 18%Примерно половина проживающих в них – социальные сироты, говорят эксперты
Количество детей, живущих в российских детских домах, домах ребенка, приютах, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и других учреждениях, на 1 октября 2025 г. составило 49 061 человека. Это на 18,2% ниже показателя на 1 июля 2024 г. Тогда в детских учреждениях одномоментно проживал 60 061 ребенок, большинство из них подростки. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова на IV Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства.
Она напомнила, что к 2030 г. президент Владимир Путин поручил институту уполномоченных за счет семьесберегающего подхода сократить количество детей, одномоментно проживающих в учреждениях, до 30 000 человек. Такой подход направлен на то, чтобы дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получали поддержку в родной или замещающей семье. Для этого по поручению президента была также создана рабочая группа по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства, отметила Львова-Белова.
Работа в «семьесберегающем направлении» началась в 2022 г.: тогда 14 пилотных регионов запустили проект «Ноль – четыре», продолжила она. За это время дома ребенка были перепрофилированы в реабилитационные центры, на их базе открылись полустационарные формы работы с детьми и семьями, например центры дневного пребывания для детей с инвалидностью, продолжила она. Также были приняты региональные программы по профилактике социального сиротства, определены кураторы по работе с семьями, открыты службы «Дети в семье» и т. д., отчиталась уполномоченная по правам ребенка. «В итоге долю детей, одномоментно проживающих в учреждениях, удалось сократить на 35%, а по состоянию на ноябрь 2025 г. динамика снижения достигла уже 40,9%», – заявила Львова-Белова. В этом году проект «Ноль – четыре» завершается.
Что такое социальное сиротство
Цель на 2026 г. – обеспечить возможность своевременного отдыха и супервизии представителям органов опеки, социальных и других служб, говорит Львова-Белова. По ее словам, также надо улучшить систему премирования и обеспечить служебными автомобилями этих сотрудников.
В России усиливается работа по поддержке в судах мам и пап, которые стремятся восстановить родительские права, отметила Львова-Белова. Сейчас уполномоченный при президенте РФ работает с 1058 родителями, которые хотят вернуть детей домой. За четыре года более 20 000 детей, помещенных в детские учреждения, вернулись жить в семьи, преимущественно родные, отметила она.
Количество изъятых у родителей детей снижается, так как государство взяло курс на сохранение детей в семье, заявила Светлана Строганова, программный директор фонда «Дети наши», который помогает детям-сиротам и семьям в кризисных ситуациях. «Не всегда этот курс трансформируется в помощь семье – увы, нередко госорганы просто не забирают детей в надежде, что как-то само исправится», – заявила она.
Примерно 50% детей в учреждениях являются социальными сиротами, заявила Анна Шатрова, директор и сооснователь благотворительного фонда «Яркая жизнь», который помогает детям-сиротам. Пока решается судьба ребенка, он попадает в воспитательный дом, и этот период может занять от полугода до трех лет, говорит она. Далее суд решает, направляются ли дети в центры содействия семейному воспитанию, как теперь называются сиротские учреждения, или его вернут обратно в семью, говорит Строганова.
340 055
Часто при социальном сиротстве родитель имеет алкогольную или наркотическую зависимость, финансовые трудности, объясняет Шатрова. «Порой это бывают и очень сложные случаи, когда, например, бабушка по состоянию здоровья не может заботиться о ребенке, а других родственников нет. Из-за этого ребенок также может оказаться в учреждении», – продолжает Шатрова. Социальные сироты часто не понимают, как сложится их жизнь дальше: когда они вернутся в семью и вернутся ли, говорит Строганова. Следствием в том числе этой неопределенности становятся побеги, самовольные уходы, плохое поведение, отказ подчиняться правилам, перечислила она.
В российских регионах ведется целенаправленная работа с семьями, которые находятся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации, заявил «Ведомостям» представитель Министерства просвещения России. Эти меры проводятся, чтобы ребенка не забирали из семьи, добавил он.
По его словам, для членов семей, имеющих различные зависимости, создаются службы комплексного сопровождения. Основная задача таких служб – социально-психологическое сопровождение семьи в процессе реабилитации, добавил представитель министерства.