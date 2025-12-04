Число детей в приютах сократилось на 18%

Работа в «семьесберегающем направлении» началась в 2022 г.: тогда 14 пилотных регионов запустили проект «Ноль – четыре», продолжила она. За это время дома ребенка были перепрофилированы в реабилитационные центры, на их базе открылись полустационарные формы работы с детьми и семьями, например центры дневного пребывания для детей с инвалидностью, продолжила она. Также были приняты региональные программы по профилактике социального сиротства, определены кураторы по работе с семьями, открыты службы «Дети в семье» и т. д., отчиталась уполномоченная по правам ребенка. «В итоге долю детей, одномоментно проживающих в учреждениях, удалось сократить на 35%, а по состоянию на ноябрь 2025 г. динамика снижения достигла уже 40,9%», – заявила Львова-Белова. В этом году проект «Ноль – четыре» завершается.