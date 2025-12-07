Какие вызовы стоят перед российскими театрами

Какие вызовы стоят перед российскими театрамиО чем говорили на Вахтанговском фестивале театральных менеджеров
4 декабря в Театре им. Вахтангова начался фестиваль театральных менеджеров – юбилейный пятый. Он продлится пять дней и объединит 835 директоров театров со всей страны.
Уже на первом этаже казалось, что сюда съехались все театральные руководители России. А на втором этаже людей было еще больше. Ажиотаж понятен – в прошлые годы фестиваль исправно сводил молодых директоров с опытными менеджерами, а «частникам» помогал договориться с государством и бизнесом о поддержке. Например, пермский «Дом актера» начал сбор только на замену кресел в зале, но через ВФТМ удалось найти спонсорские деньги на реставрацию всего здания, рассказала замдиректора театра Анна Верхозина.
Юбилейный ВФТМ
Ведущая торжественной церемонии театральный продюсер Юлия Юдина подшучивала над отсутствующим хозяином вечера – директором театра Вахтангова Кириллом Кроком, который опаздывал к началу мероприятия из-за «очень важного совещания». «Это наконец произошло, я его подсидела», – улыбнулась она. Эстафету принял замминистра культуры РФ Сергей Першин: «В чем плюс работы замминистра? В том, что вместо себя на совещание ты можешь отправить Крока».
Затем Першин перешел к серьезным вещам и сообщил собравшимся о вызовах, которые, по версии государства, сегодня стоят перед театром в частности и креативными индустриями в целом. Их пять:
Информационная война или смысловое противостояние. Этот вызов замминистра связал с боевыми действиями и теми, кто отстаивает на линии соприкосновения «интересы нашего государства и интересы, в каком-то смысле, здравомыслящего мира». Смысловое противостояние, в отличие от экономического или социокультурного, будет долгим, спрогнозировал Першин.
Работа с новыми поколениями. Здесь чиновник привел восточную мудрость: «Если хочешь победить своего противника – воспитай его детей». Першин указал, что важность работы с молодыми людьми отмечают по всему миру, поэтому это актуально не только для России.
Сохранение многонационального единства. Першин обратил внимание на сводки новостей, где, по его мнению, делается акцент на межэтнических конфликтах. Он назвал это новым способом «разрыва» российского общества. Замминистра считает, что совсем недавно подобным образом работал принцип «либералы – консерваторы», а теперь «ищутся какие-то другие подходы».
Технологическая эра. Театр все еще требует живой коммуникации, но технологии начинают влиять на зрителей, пояснил замминистра. У следующего поколения театралов появляются новые привычки, люди находятся в режиме «постоянного нагромождения контента», добавил он.
Возвращение участников спецоперации. Ветераны СВО имеют право задавать вопросы, вопросы возникнут к контенту и в связи с контентом, сказал чиновник. По словам Першина, впереди осмысление произошедших событий и помочь с этим осмыслением могут пережившие их напрямую.
Наконец, на сцену вышел Крок. Выступление директора Театра Вахтангова было скорее критическим. Крок вспомнил слова первого наркома просвещения РСФСР Анатолия Луначарского, который призывал воздержаться от национализации театров, но указывал на угрозу того, что «осторожных государственных людей могут обогнать неосторожные экспериментаторы».
«Оказывается, государство защищает театр от неосторожных экспериментаторов. Уместно было бы это вспоминать и с реалиями нашей театральной жизни», – сказал он. Крок считает, что через театр власть оказывает протекцию всей российской многонациональной культуре.
«Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров – это прежде всего про любовь. Про любовь к театру, зданию, людям, тем зрителям, которые каждый вечер приходят к нам. Про любовь к артистам, которые выходят на эту сцену, творцам, которые создают спектакли. Без химии ничего не помогает. Стремитесь к химии любви – любите друг друга».
Директор Вахтанговского театра рассказал о случаях недобросовестного хозяйствования, когда руководители ставят свои интересы выше коллектива. Первым примером стала ситуация в Вольском драматическом театре. В 2025 г. директор театра Ольга Родионова не продлила трудовые договоры с главным режиссером Алексеем Козловым, режиссером Эдуардом Двинских, главным художником Ольгой Скрынниковой и актером Дмитрием Файнштейном, которые прибыли для работы в Вольск из Москвы. Ситуацией, по словам Крока, планирует заняться Союз театральных деятелей РФ.
Как правило, плохие примеры «имеют притяжение», сказал Крок и привел случай с Камчатки. Там министр культуры Оксана Прокопенко уволила худрука и главного режиссера Камчатского театра драмы и комедии, потому что ей они «не очень нравятся», а также устроила многочисленные проверки, что остановило работу театра.
Кроме того, Крок призвал руководителей государственных театров не превращать их в «личную вотчину».