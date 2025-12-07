Какие вызовы стоят перед российскими театрами

Информационная война или смысловое противостояние. Этот вызов замминистра связал с боевыми действиями и теми, кто отстаивает на линии соприкосновения «интересы нашего государства и интересы, в каком-то смысле, здравомыслящего мира». Смысловое противостояние, в отличие от экономического или социокультурного, будет долгим, спрогнозировал Першин.

Работа с новыми поколениями. Здесь чиновник привел восточную мудрость: «Если хочешь победить своего противника – воспитай его детей». Першин указал, что важность работы с молодыми людьми отмечают по всему миру, поэтому это актуально не только для России.

Сохранение многонационального единства. Першин обратил внимание на сводки новостей, где, по его мнению, делается акцент на межэтнических конфликтах. Он назвал это новым способом «разрыва» российского общества. Замминистра считает, что совсем недавно подобным образом работал принцип «либералы – консерваторы», а теперь «ищутся какие-то другие подходы».

Технологическая эра. Театр все еще требует живой коммуникации, но технологии начинают влиять на зрителей, пояснил замминистра. У следующего поколения театралов появляются новые привычки, люди находятся в режиме «постоянного нагромождения контента», добавил он.