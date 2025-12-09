В деле о банкротстве «Газ-альянса» всплыли беспрецедентные нарушения

В деле о банкротстве «Газ-альянса» всплыли беспрецедентные нарушенияОбособленные споры и требования кредиторов на сотни миллиардов продолжают рассматриваться без участия должника
Арбитражный суд Нижегородской области завершил дело о банкротстве региональной компании «Газ-альянс» и исключил юрлицо из ЕГРЮЛа, но продолжает рассматривать обособленные споры и принимать новые процессуальные акты без участия должника. По словам участников процесса, общий объем нерассмотренных требований кредиторов оценивается в 500 млрд руб. Но представители кредиторов заявляют о беспрецедентном характере нарушения их прав и намерении обращаться в правоохранительные органы.
Как возникла задолженность
«Газ-альянс» был зарегистрирован в России в 2014 г., свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Согласно информации РБК, угольная фирма была подконтрольна украинскому бизнесмену Сергею Курченко, который в том же году перевел свой бизнес в Россию. В 2018 г. компания оказалась в центре скандала, получив статус единственного поставщика угля с территорий ДНР и ЛНР. Это решение вызвало жалобы конкурентов в Генпрокуратуру и ФСБ, писали СМИ. Компания действовала как партнер «Внешторгсервиса» – структуры, управлявшей предприятиями на этих территориях. Эта деятельность стала основанием для санкций США против как компании, так и ее бенефициара Курченко.
В период с 2019 по 2021 г. «Газ-альянс» выступил масштабным поручителем перед Энергомашбанком по кредитам сразу 37 юридических лиц, подкрепив часть сделок залогом собственных товаров. Но в 2021 г. компания подала на банкротство, и в отношении «Газ-альянса» ввели процедуру наблюдения. Энергомашбанк, оказавшись в роли кредитора, предъявил требование на 18,2 млрд руб., ссылаясь на неисполнение обязательств заемщиками. Три судебные инстанции отказали банку, вынеся жесткий вердикт: между банком и «Газ-альянсом» обнаружилась фактическая аффилированность, а движение кредитных денег носило «транзитный» характер – средства по цепочке возвращались в исходную точку. Сделки поручительства были признаны ничтожными, так как, по мнению судов, не преследовали разумной экономической цели.
Ситуацию переломило решение Верховного суда в 2023 г., который усомнился в однозначных выводах об аффилированности и отправил дело на пересмотр. Впоследствии к делу присоединились десятки других кредиторов. Сам «Газ-альянс» был признан банкротом в июне 2023 г., а осенью 2025 г. процедура была завершена. По информации участников процесса, рычагом для ускорения послужило представление прокуратуры: часть оспариваемых сделок касалась территорий ДНР и ЛНР и процесс закрыли, сославшись на риск разглашения конфиденциальной информации. Вместе с тем значительная часть процессуальных действий не была проведена: требования кредиторов в полном объеме не рассмотрены, имущество не реализовано, заявление о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности осталось без рассмотрения, следует из картотеки.
Заседания после ликвидации
Несмотря на исключение должника из реестра, суд продолжает рассматривать обособленные споры. Так, 21 ноября было отказано во включении очередного требования в реестр, 2 декабря вынесено определение о процессуальном правопреемстве. Также продолжаются споры об оспаривании сделок.
По словам младшего партнера «Ляпунов, Терехин и партнеры» и представителя одного из кредиторов Анастасии Ляпуновой, все обособленные споры после ликвидации подлежат прекращению. Но суд первой инстанции не прекращает их, а откладывает и периодически рассматривает по существу, сетует юрист. По ее словам, причины необъяснимы, так как заседания закрыты, сторонних слушателей не допускают. Учитывая активность мажоритарного кредитора, который утверждает, что процедура завершена в интересах крупнейшего игрока на рынке металлургии базирующейся в новых регионах – Южной горно-металлургической компании (ЮГМК), политическая составляющая выглядит вероятной, утверждает юрист.
По словам Ляпуновой, кредиторы теперь обладают «крайне ограниченным набором процессуальных прав». Их единственный формальный механизм защиты – инициировать новое производство о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, утверждает юрист. Но, по ее словам, такое заявление, оставшееся без решения суда до закрытия банкротства, не может быть рассмотрено. «Рассматривать споры в отсутствие стороны невозможно», – говорит она, добавляя, что жалобы подавать «необходимо – в силу беспрецедентности ситуации». Ее доверитель – кредитор с требованием около 370 млн руб. – ни в одном споре результата пока не получил. Представители готовят обращения в правоохранительные органы.
«Ведомости» направили запросы в ЮГМК и конкурсному управляющему «Газ-альянса» с просьбой прокомментировать продолжающееся рассмотрение обособленных споров после завершения процедуры банкротства и исключения должника из ЕГРЮЛа.
Нарушение АПК
Продолжение рассмотрения обособленных споров после ликвидации должника и завершения банкротства противоречит позиции пленума Высшего арбитражного суда, говорит управляющий партнер «Один к одному» и арбитражный управляющий Даниил Наймушин. По его словам, такие споры должны прекращаться – за исключением вопросов субсидиарной ответственности. Формально это является существенным нарушением процессуальных норм, но реальных возможностей отменить определение о завершении дела он не усматривает.
Он поясняет, что для кредиторов, чьи требования не успели попасть в реестр, фактически остается единственный механизм защиты – привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, хотя на практике это крайне сложно из-за ограниченного доступа к информации. Теоретически возможно взыскание убытков с арбитражного управляющего, но после исключения должника из ЕГРЮЛа полномочия управляющего формально прекращаются, что усложняет задачу.
После прекращения производства по делу о банкротстве никакие процессуальные действия по делу больше не проводятся, подтверждает управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит. Между тем после завершения конкурсного производства и исключения должника из ЕГРЮЛа процессуальные действия по делу могут проводиться, но только в случае, если они не касаются прав и обязанностей должника, подчеркивает юрист. В случае если суд завершил конкурсное производство, но остались нерассмотренными требования кредиторов о включении их требований в реестр или остались нерассмотренными заявления о признании сделки должника недействительной, то такие кредиторы вправе обжаловать определение суда о завершении конкурсного производства, заключил он.