В деле о банкротстве «Газ-альянса» всплыли беспрецедентные нарушения

Ситуацию переломило решение Верховного суда в 2023 г., который усомнился в однозначных выводах об аффилированности и отправил дело на пересмотр. Впоследствии к делу присоединились десятки других кредиторов. Сам «Газ-альянс» был признан банкротом в июне 2023 г., а осенью 2025 г. процедура была завершена. По информации участников процесса, рычагом для ускорения послужило представление прокуратуры: часть оспариваемых сделок касалась территорий ДНР и ЛНР и процесс закрыли, сославшись на риск разглашения конфиденциальной информации. Вместе с тем значительная часть процессуальных действий не была проведена: требования кредиторов в полном объеме не рассмотрены, имущество не реализовано, заявление о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности осталось без рассмотрения, следует из картотеки.