В России появится Белгородский гарнизонный военный суд

Согласно сведениям Судебного департамента при ВС, доля уголовных дел о преступлениях против военной службы (глава 33 УК) выросла с примерно 2800 дел в 2021 г. до 5600–6000 дел в 2022 г., т. е. в два раза. При этом по ключевой статье о самовольном оставлении части (ст. 337 УК) рост был трехкратным: с около 900 дел в 2021 г. до примерно 2700 в 2022 г. В 2023 г. динамика сохранилась: только по ст. 337 УК РФ было рассмотрено уже свыше 3500 дел.