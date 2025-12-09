В России появится Белгородский гарнизонный военный суд

В России появится Белгородский гарнизонный военный судВерховный суд инициировал его воссоздание
Пленум Верховного суда (ВС) принял постановление о внесении в Госдуму проекта закона о создании Белгородского гарнизонного военного суда, передает корреспондент «Ведомостей». Он уже существовал ранее, но был упразднен в 2007 г. законом «Об упразднении некоторых военных судов». Тогда это объяснялось снижением нагрузки и малым количеством воинских частей, дислоцированных в области.
В пояснительной записке к законопроекту ВС констатирует, что ситуация изменилась. Так, на территории Белгородской области в настоящее время размещено значительное количество воинских частей и учреждений вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба. Правосудие по делам военнослужащих этих подразделений сейчас осуществляет Курский гарнизонный военный суд.
По данным ВC, нагрузка на Курский гарнизонный военный суд за два года выросла в 4,5 раза и составляет в среднем 126 дел в месяц на одного судью. Судьи вынуждены выезжать для рассмотрения уголовных дел в Белгородскую область, преодолевая свыше 150 км в условиях проходящих неподалеку боевых действий. В связи с этим возникла необходимость перераспределения территориальной юрисдикции и создания отдельного гарнизонного суда в Белгороде.
Белгородский гарнизонный военный суд будет осуществлять правосудие в отношении всех дислоцированных в области воинских частей и органов, которые сейчас относятся к ведению Курского гарнизонного суда. Суд будет считаться образованным после назначения не менее половины от установленной численности судей. Штат Белгородского гарнизонного военного суда составят пять судей, 14 работников аппарата и пять сотрудников по охране и обслуживанию здания. Организационные мероприятия по созданию суда будет осуществлять Судебный департамент при ВС.
На первоначальном этапе предлагается разместить суд в помещениях Октябрьского районного суда Белгорода, без дополнительных расходов из федерального бюджета. В дальнейшем для суда требуется помещение площадью не менее 1040 кв. м, которое планируется подобрать из объектов федеральной собственности в регионе. В случае необходимости капитального ремонта его ориентировочная стоимость составит 72,8 млн руб. Разовые затраты на оснащение суда оборудованием оцениваются в 15,6 млн руб., ежегодные расходы на содержание – в 11,2 млн руб.
По оценкам СМИ, нагрузка на военных судей с 2021 г. выросла на 200–400%. В ходе совещания 21 февраля в ВС глава судебной коллегии по делам военнослужащих Владимир Хомчик сообщил, что за 2024 г. военными судами было рассмотрено 18 000 уголовных, 13 000 административных, 9000 гражданских дел и 39 000 дел об административных правонарушениях.