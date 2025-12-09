Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России появится Белгородский гарнизонный военный суд

Верховный суд инициировал его воссоздание
Георгий Недогибченко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Пленум Верховного суда (ВС) принял постановление о внесении в Госдуму проекта закона о создании Белгородского гарнизонного военного суда, передает корреспондент «Ведомостей». Он уже существовал ранее, но был упразднен в 2007 г. законом «Об упразднении некоторых военных судов». Тогда это объяснялось снижением нагрузки и малым количеством воинских частей, дислоцированных в области.

В пояснительной записке к законопроекту ВС констатирует, что ситуация изменилась. Так, на территории Белгородской области в настоящее время размещено значительное количество воинских частей и учреждений вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба. Правосудие по делам военнослужащих этих подразделений сейчас осуществляет Курский гарнизонный военный суд.

По данным ВC, нагрузка на Курский гарнизонный военный суд за два года выросла в 4,5 раза и составляет в среднем 126 дел в месяц на одного судью. Судьи вынуждены выезжать для рассмотрения уголовных дел в Белгородскую область, преодолевая свыше 150 км в условиях проходящих неподалеку боевых действий. В связи с этим возникла необходимость перераспределения территориальной юрисдикции и создания отдельного гарнизонного суда в Белгороде.

Белгородский гарнизонный военный суд будет осуществлять правосудие в отношении всех дислоцированных в области воинских частей и органов, которые сейчас относятся к ведению Курского гарнизонного суда. Суд будет считаться образованным после назначения не менее половины от установленной численности судей. Штат Белгородского гарнизонного военного суда составят пять судей, 14 работников аппарата и пять сотрудников по охране и обслуживанию здания. Организационные мероприятия по созданию суда будет осуществлять Судебный департамент при ВС.

Согласно сведениям Судебного департамента при ВС, доля уголовных дел о преступлениях против военной службы (глава 33 УК) выросла с примерно 2800 дел в 2021 г. до 5600–6000 дел в 2022 г., т. е. в два раза. При этом по ключевой статье о самовольном оставлении части (ст. 337 УК) рост был трехкратным: с около 900 дел в 2021 г. до примерно 2700 в 2022 г. В 2023 г. динамика сохранилась: только по ст. 337 УК РФ было рассмотрено уже свыше 3500 дел.

На первоначальном этапе предлагается разместить суд в помещениях Октябрьского районного суда Белгорода, без дополнительных расходов из федерального бюджета. В дальнейшем для суда требуется помещение площадью не менее 1040 кв. м, которое планируется подобрать из объектов федеральной собственности в регионе. В случае необходимости капитального ремонта его ориентировочная стоимость составит 72,8 млн руб. Разовые затраты на оснащение суда оборудованием оцениваются в 15,6 млн руб., ежегодные расходы на содержание – в 11,2 млн руб.

По оценкам СМИ, нагрузка на военных судей с 2021 г. выросла на 200–400%. В ходе совещания 21 февраля в ВС глава судебной коллегии по делам военнослужащих Владимир Хомчик сообщил, что за 2024 г. военными судами было рассмотрено 18 000 уголовных, 13 000 административных, 9000 гражданских дел и 39 000 дел об административных правонарушениях.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её