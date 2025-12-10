Российская академия наук изменила структуру своих тематических отделений

Реформа Российской академии наук (РАН) началась в 2013 г. Она предусматривала объединение РАН с Российской академией медицинских наук (РАМН) и Российской академией сельскохозяйственных наук (РАСХН). Научные учреждения, ранее подведомственные этим трем академиям, были переданы под управление специально созданного Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

В 2018 г. указом президента Владимира Путина ФАНО было упразднено. Параллельно с этим было принято решение разделить Министерство образования и науки на два ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Функции и структуры бывшего ФАНО были интегрированы в состав Минобрнауки.