Российская академия наук изменила структуру своих тематических отделений

Российская академия наук изменила структуру своих тематических отделенийОна перестала отвечать современным вызовам и задачам, отметил президент РАН
Члены Российской академии наук (РАН) поддержали решение президиума об изменении структуры тематических отделений Академии. Их количество увеличится с 13 до 14 за счет слияния и разделения уже существующих. Голосование проходило 9 декабря в ходе Общего собрания членов РАН.
Сейчас в составе РАН 13 тематических отделений по областям и направлениям науки, а также четыре региональных отделения. Академики проголосовали за преобразование отделения сельскохозяйственных наук в два других – отделение земледелия, растениеводства и агроинженерии, а также в отделение животноводства, пищевых систем и экономики сельского хозяйства.
Помимо этого отделение общественных наук и отделение глобальных проблем и международных отношений объединятся в одно – социальных наук и международных отношений. Из отделений физиологических наук и медицинских наук выйдут три новых – клинической медицины, профилактической медицины, а также физиологических и медико-биологических наук. По словам академика Валерия Козлова, цель модернизации структуры Академии – сделать ее более однородной.
Президент РАН Геннадий Красников отметил, что структура Академии, сложившаяся в 2013 г., перестала отвечать современным вызовам и задачам. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал об укреплении экспертной роли РАН: в 2025 г. Академия подготовила более 80 000 экспертных заключений. Поле ее деятельности расширилось и на грантовые инструменты благодаря сотрудничеству с Российским научным фондом и Российским фондом прямых инвестиций, пояснил Чернышенко. С 2024 г. Академия также проводит экспертизу научной деятельности образовательных организаций, подведомственных правительству. Помимо этого РАН теперь играет более активную роль в кадровых решениях, в том числе в согласовании кандидатур руководителей научных организаций.
Вице-премьер отдельно отметил научно-технический совет (НТС) Комиссии по научно-технологическому развитию, который возглавляет Красников. «Важно, что секции НТС обеспечивают плотную работу с профильными секциями РАН. Благодаря этому ни одно ключевое решение правительства в сфере науки не принимается без участия академии», – подчеркнул Чернышенко. НТС в 2025 г. провел экспертизу более 300 документов, включая паспорта новых нацпроектов по космосу и биоэкономике и материалы, связанные с мониторингом уже запущенных нацпроектов технологического лидерства, добавил он.
Реформа РАН
В 2018 г. указом президента Владимира Путина ФАНО было упразднено. Параллельно с этим было принято решение разделить Министерство образования и науки на два ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Функции и структуры бывшего ФАНО были интегрированы в состав Минобрнауки.
«Одна из задач РАН – сократить срок от получения результатов фундаментальных научных исследований до их внедрения», – указал Красников. В 2021 г. премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу фундаментальных научных исследований до 2030 г. Ее разработкой занималась Российская академия наук при участии министерств и научных организаций. Общий объем ее финансирования до 2030 г. составит более 2,1 трлн руб. Основными задачами программы являются развитие интеллектуального потенциала российской науки и создание эффективной системы управления научными исследованиями для повышения их востребованности экономикой, объяснили в правительстве.
Красников отметил, что механизм реализации программы был усовершенствован. Если раньше Академия лишь формировала перечень ожидаемых результатов фундаментальных исследований, то теперь она напрямую участвует в формулировании госзадания, добавил он.
«Перед страной стоят огромные вызовы, сегодняшняя ситуация очень напоминает ситуацию после Великой Отечественной войны, когда научное сообщество было призвано к созданию атомного проекта», – сказал «Ведомостям» академик РАН, заведующий кафедрой физики экстремальных состояний вещества НИЯУ МИФИ Борис Шарков. По его словам, сейчас востребованность науки велика в силу турбулентности политической жизни, а также огромной конкуренции на международной арене. Если не развиваются новые прорывные технологии, то страна рискует остаться на обочине прогресса. Академия наук отвечает на эти вызовы, добавил он.
Эксперт «Народный фронт.Аналитики» Сергей Войтюк отметил, что сейчас роль РАН трансформировалась из консультативно-представительской в функционально-управленческую. Участие РАН в контуре принятия решений – это признание того, что в вопросах планирования будущего страны последнее слово должно быть за признанными экспертами в отраслях фундаментального знания, указал он. Академия также получила фактическое право «вето» на научно необоснованные проекты, что страхует бюджет от неэффективных трат, а страну – от движения в тупиковых направлениях, указал он.