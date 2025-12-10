Организатор «молдавской прачечной» не смог оспорить статью об ОПС

КС уже высказывался о соответствии ст. 210 УК, напоминает доктор права НИУ ВШЭ Вячеслав Плахотнюк. В 2021 г. наивысшая инстанция закрепляла позицию о том, что наличие преступного сообщества может быть установлено как в государственных и муниципальных органах, так и в любых других организациях, поясняет Плахотнюк. Преступное сообщество может существовать в разных формах, его участники могут выполнять различные роли и не всегда осведомлены о планах организации, уточняет он. Потому необходимо доказать умысел лица на взаимодействие с сообществом в интересах достижения его цели, говорит эксперт.