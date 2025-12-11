В Арктике обнаружили десятки новых видов беспозвоночных животных

За три года проекта ученые обнаружили новые виды беспозвоночных. Вид многощетинковых червей, который нашли исследователи, имеет всего одну пару жабр, хотя представители ранее известных видов – от трех до 10, говорит Жадан. Также найденный червь гораздо меньше по размеру уже существующих видов: всего несколько миллиметров в длину и меньше миллиметра в толщину. Большинство же уже изученных червей размером до сантиметра в длину и толщину менее миллиметра. «Отчасти из-за этого его раньше не находили. Потому что нужно очень мелкое сито, чтобы такой червячок не проскочил после его перепромотки», – сказала Жадан. Этот беспозвоночный живет в мягких грунтах, иле, и чтобы его обнаружить, его нужно промывать на очень мелких ситах, пояснила она.