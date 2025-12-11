В Арктике обнаружили десятки новых видов беспозвоночных животных

В Арктике обнаружили десятки новых видов беспозвоночных животныхУченые повторили маршрут экспедиции прошлого века
Во время трехлетнего экологического проекта «Роснефти» российские ученые обнаружили на дне Белого моря новые виды животных, ранее неизвестные в научном сообществе. Исследователи двигались по маршруту советского гидробиолога Константина Дерюгина, который 100 лет назад (1922-1926 гг.) уже подробно описал фауну Белого моря. Результаты современного исследования станут основой монографии «Сто лет жизни Белого моря».
Проект стартовал в 2023 г. В нем участвовали более 80 ученых из Арктического научного центра «Роснефти», «Иннопрактики», Санкт-Петербургского государственного университета, Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Зоологического института РАН, Центра морских исследований и биологического факультета МГУ, а также студенты и аспиранты биологического факультета МГУ.
Главная задача проекта заключалась в том, чтобы собрать материал с тех же мест, что описаны Дерюгиным в его монографии 1928 г. «Фауна Белого моря и условия ее существования», рассказывает студентка второго курса магистратуры биологического факультета МГУ Анна Росинская, участвовавшая в экспедиции.
Старт по маршруту Дерюгина начинается от Беломорской биологической станции МГУ, откуда судно выходит в Белое море. Капитан следует по координатам, указанным в дерюгинской монографии 1928 г. Далее гидрологическое орудие лова, к примеру ковш, опускается на дно в раскрытом виде, от удара об дно захлопывается и поднимает на поверхность фиксированный объем грунта, внутри которого обитают животные, объясняет Росинская.
За три года исследования фауны Белого моря ученые собрали с каждой из 39 станций по четыре пробы, рассказала старший научный сотрудник МГУ, участник экспедиции Анна Жадан. Зафиксированные формалином либо спиртом образцы перевозили в Москву на поезде.
Во время работы ученые использовали современные технологии: обследовали дно моря при помощи телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов. Они также провели молекулярно-генетический анализ найденных организмов, используя секвенатор ДНК, который позволяет расшифровать их генетический код.
За три года проекта ученые обнаружили новые виды беспозвоночных. Вид многощетинковых червей, который нашли исследователи, имеет всего одну пару жабр, хотя представители ранее известных видов – от трех до 10, говорит Жадан. Также найденный червь гораздо меньше по размеру уже существующих видов: всего несколько миллиметров в длину и меньше миллиметра в толщину. Большинство же уже изученных червей размером до сантиметра в длину и толщину менее миллиметра. «Отчасти из-за этого его раньше не находили. Потому что нужно очень мелкое сито, чтобы такой червячок не проскочил после его перепромотки», – сказала Жадан. Этот беспозвоночный живет в мягких грунтах, иле, и чтобы его обнаружить, его нужно промывать на очень мелких ситах, пояснила она.
При этом ученые обнаружили множество других видов, которые сильно похожи друг на друга. «Чтобы их различить, требуется добывать из них ДНК, секвенировать, использовать молекулярно-генетические методы», – отметила Жадан.
Исследователи также нашли ранее не изученные виды губок, которые выглядят как небольшие красно-оранжевые шарики, продолжила участница экспедиции. В основном губки фильтруют из воды самые мельчайшие частицы, в частности бактерии.
«На основании обобщенных данных мы сделали вывод, что Белое море спустя сто лет находится в стабильном состоянии», – подытожила она. Исследования также показали, что около трети видов мы не умеем достаточно надежно и достоверно определять традиционным способом, по морфологии, то есть внешнему и внутреннему строению, заявил руководитель лаборатории гидробиологии Центра морских исследований МГУ и руководитель экспедиционной части проекта Александр Кокорин. Необходимо обращаться к молекулярно-генетическим данным и проводить отдельную работу по сопоставлению результатов разных исследований – и молекулярных, и морфологических, и популяционных, дополнил он.