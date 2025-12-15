Газета
Общество

Более 60% государственных университетов имеют низкую цифровизацию

Главный барьер для ее развития в вузах – отсутствие квалифицированных кадров, считают эксперты
Анастасия Майер
Ника Сизова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Более 60% государственных университетов мало цифровизованы. Об этом говорится в исследовании «Развитие умных кампусов» от компании «Ростелеком» и «Акселератора ФРИИ». Аналитики проанализировали 25 кампусных проектов от российских вузов, а также степень их цифровизации. В выборку вошли учебные заведения, которые участвуют в проекте «Приоритет 2030». У них либо уже есть университетские кампусы, либо планы по их строительству. Это Университет Иннополис, Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана, Университет ИТМО, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Воронежский госуниверситет, Сибирский федеральный университет (СФУ) и др.

Авторы исследования определяют умный кампус как новую модель организации университетской и городской жизни. Это интеграционная платформа, которая объединяет в себе физическую территорию, цифровые сервисы и данные. «Современные умные кампусы больше не рассматриваются как изолированное пространство внутри университета. Они становятся частью городской цифровой инфраструктуры – открытыми, связанными и полезными для горожан», – указано в исследовании.

