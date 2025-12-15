Более 60% государственных университетов имеют низкую цифровизацию

Более 60% государственных университетов мало цифровизованы. Об этом говорится в исследовании «Развитие умных кампусов» от компании «Ростелеком» и «Акселератора ФРИИ». Аналитики проанализировали 25 кампусных проектов от российских вузов, а также степень их цифровизации. В выборку вошли учебные заведения, которые участвуют в проекте «Приоритет 2030». У них либо уже есть университетские кампусы, либо планы по их строительству. Это Университет Иннополис, Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана, Университет ИТМО, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Воронежский госуниверситет, Сибирский федеральный университет (СФУ) и др.