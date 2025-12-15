Минобрнауки выиграло суд против «Сколково менеджмент» на 260 млн рублей

В 2014 г. Минобрнауки заключило со «Сколково» контракт о сопровождении этой программы. Контракт, как следует из судебного определения, предусматривал финансирование с 2014 по 2016 г. Через год, в 2017 г., стороны продлили его до 2025 г. без выделения дополнительных бюджетных средств. Исполнитель получил право использовать остаток субсидии на весь продленный срок. В 2021 г., когда все средства были потрачены, «УК Сколково менеджмент» запросила дополнительное финансирование у Минобрнауки, но письма остались без ответа, говорится в определении.