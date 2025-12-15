Минобрнауки выиграло суд против «Сколково менеджмент» на 260 млн рублей

Минобрнауки выиграло суд против «Сколково менеджмент» на 260 млн рублейКомпания не соблюла расход субсидий по программе обучения россиян за границей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования Министерства науки и высшего образования о расторжении соглашения с ООО «УК Сколково менеджмент» и взыскании 260 млн руб. субсидии. Это следует из определения суда, с которым ознакомились «Ведомости».
Изначально в июне 2023 г. «УК Сколково менеджмент» обратилась сама с иском в арбитражный суд с требованием расторгнуть соглашение. В иске компания отмечала, что предоставленные субсидии были израсходованы, а обязательства по программе – в том числе администрирование возврата средств участниками – продолжали действовать.
На это Минобрнауки подало встречный иск, в котором заявило, что оператор не обеспечил контроль за участниками программы, не проводил необходимые мероприятия по возврату средств. Кроме того, во встречном иске министерство ссылалось на представление Генпрокуратуры, которая выявила нарушения при возврате средств участников программы и потребовала вернуть субсидии, как неосновательное обогащение.
В 2024 г. суд отказал в удовлетворении требований «УК Сколково менеджмент» и Минобрнауки. Тогда суд решил, что требование прокуратуры не имело значения при рассмотрении спора, так как относилось к гражданским правоотношениям, а не арбитражным. Но впоследствии кассационный суд отправил решение на пересмотр.
В новом судебном разбирательстве арбитражный суд все же пришел к выводу, что соглашение должно быть расторгнуто именно по требованию Минобрнауки, а субсидия в размере 260 млн руб. подлежит возврату в бюджет. Допущенные «УК Сколково менеджмент» нарушения привели к достижению результатов, не соответствующих целям предоставления субсидии, говорится в определении. Средства федерального бюджета должны использоваться в строгом соответствии с условиями их выделения, а неисполнение оператором своих обязанностей является достаточным основанием для взыскания всей суммы, подчеркнул суд.
Споры о расторжении соглашений о предоставлении субсидий все чаще доходят до арбитражных судов и практика по ним продолжает формироваться, утверждает ведущий юрист Enforce Law Company Дмитрий Рыженков. Ранее для возврата субсидии требовалось доказать существенное нарушение, в основном – использование средств не по целевому назначению, но сейчас суды признают существенными и менее крупные отклонения, например невыполнение экономических показателей или нарушение сроков, пояснил юрист.
Еще в 2013 г. президент подписал указ о мерах по укреплению кадрового потенциала страны. В частности, он закрепил принципы программы, которая поддерживает россиян, самостоятельно поступивших в ведущие зарубежные вузы по направлениям, соответствующим мировым стандартам, и помогает им трудоустроиться в российских организациях по полученной специальности.
Для реализации программы было предусмотрено несколько ключевых задач, таких как формирование групп участников, поступивших в ведущие зарубежные вузы, проведение конкурсного отбора и т. д. При этом исполнитель должен был вести мониторинг выполнения участниками своих обязательств, требовать возврат средств и взыскивать штрафы в случае нарушения условий программы.
В 2014 г. Минобрнауки заключило со «Сколково» контракт о сопровождении этой программы. Контракт, как следует из судебного определения, предусматривал финансирование с 2014 по 2016 г. Через год, в 2017 г., стороны продлили его до 2025 г. без выделения дополнительных бюджетных средств. Исполнитель получил право использовать остаток субсидии на весь продленный срок. В 2021 г., когда все средства были потрачены, «УК Сколково менеджмент» запросила дополнительное финансирование у Минобрнауки, но письма остались без ответа, говорится в определении.
По словам старшего адвоката Verba Legal Андрея Демичева, спор в целом сводится к оценке фактов: если нарушения программы имели место, то основания для взыскания существовали. В частности, суд сослался на ст. 450 Гражданского кодекса, которая позволяет требовать возврата средств или компенсации убытков, если одна сторона договора нарушает его существенные условия.
Изначально программа предполагала, что на обучение за рубеж будут отправляться около 1000 российских студентов в год, пояснила главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Студентам оплачивали обучение, проживание и другие расходы. План так и не был достигнут: из года в год участниками программы становились порядка 700 человек, говорит она. В основном они поступали на магистерские и аспирантские программы.
При этом школа управления «Сколково» оказалась в «сложной ситуации – буквальной отмены договоренностей даже по тем программам, которые уже заканчивали студенты» после событий 2022 г., заключила Абанкина.
«Ведомости» направили запросы в Минобрнауки и ООО «УК Сколково менеджмент».