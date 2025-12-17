Верховный суд вернул квартиру Ларисы Долиной покупателю

Судьи ВС поинтересовались, являлась ли спорная квартира единственным жильем Долиной. Пухова пояснила, что формально это основное жилье артистки, но ее дочь и внучка проживают в другом месте. Также она обратила внимание на то, что расчет по сделке производился наличными – «двумя чемоданами денег», что не могло не вызвать сомнений у Лурье. Отдельно представитель Долиной заявила, что средства должна возвращать не сама певица, а лица, которые их фактически получили. При этом Пухова подтвердила, что ее доверительница готова к возврату денег и не возражает против изменения судебных актов в этой части.