Верховный суд вернул квартиру Ларисы Долиной покупателю

Верховный суд вернул квартиру Ларисы Долиной покупателюЭто станет важным ориентиром для последующих споров о защите добросовестных приобретателей
Верховный суд (ВС) удовлетворил кассационную жалобу Полины Лурье на решения нижестоящих судов по ее гражданскому спору с народной артисткой России Ларисой Долиной из-за квартиры в центре Москвы. Лурье возвращено право собственности на жилье в Хамовниках, которое она приобрела у певицы. Долина, согласно решению суда, имеет право проживания в квартире на период повторного рассмотрения иска о принудительном выселении. Заявление в апелляционном порядке заново рассмотрит Мосгорсуд.
Заседание по жалобе Лурье вызвало большой интерес: в зале суда собралось более 100 слушателей. За трансляцией, которую вел ВС на своей VK-странице, в моменте следили 120 000 пользователей. Процесс начался с небольшой задержкой. Заявительница и ее адвокат Светлана Свириденко прибыли вовремя. Долина в суд не пришла, ее интересы представляла адвокат Мария Пухова. В заседании также принял участие и представитель Генпрокуратуры России Илья Русаков.
Еще до начала рассмотрения жалобы по существу представитель Долиной ходатайствовала о проведении заседания в закрытом режиме, сославшись на возможность разглашения медицинской тайны и конфиденциальных сведений о частной жизни артистки. «Процесс в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций проходил в закрытом режиме», – аргументировала Пухова. Сторона Лурье, напротив, заявила об отсутствии правовых оснований для закрытия процесса и напомнила об общественном резонансе дела. Позицию заявительницы поддержала прокуратура. Коллегия судей под председательством Юрия Москаленко, совещаясь на месте, отказала в удовлетворении требований певицы.
История жилплощади
Весной 2024 г. Лурье приобрела у Долиной квартиру в районе Хамовники за 112 млн руб. После регистрации права собственности покупательница обратилась в суд с иском о принудительном выселении Долиной и ее родственников, сославшись на условия договора купли-продажи: прежние собственники должны были освободить жилье в течение 21 дня. В апреле 2025 г. Хамовнический районный суд Москвы встал на сторону артистки, признав сделку недействительной и распорядившись вернуть квартиру Долиной. При этом уплаченные Лурье средства ей возвращены не были. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали эти выводы, заключив, что покупательница не проявила должной осмотрительности при заключении договора: к примеру, не запросила справку о психологическом состоянии продавца.
Как заявила в ВС Свириденко, Лурье запрашивала такую справку, но Долина отказалась ее предоставить. Представитель заявительницы также рассказала, что у Долиной имелось и иное жилье. «В ходе личного общения при продаже Лариса Александровна сама говорила, что квартира стала для нее тесной. Эти разговоры зафиксированы на видео», – рассказала Свириденко, добавив, что в кадре видны сценические костюмы, занимавшие значительную часть квартиры.
Как Госдума решала вопрос
Спикер Вячеслав Володин в ответ попросил «не остаться в стороне» и комитеты Госдумы. Одновременно Останина обратилась в Минюст и Верховный суд (ВС). Совместно с зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексеем Корниенко (КПРФ) она направила письма с той же просьбой выработать единые подходы по решению проблем сделок со вторичным жильем.
Кроме того, доводы о влиянии на Долину мошенников, по словам защиты Лурье, не нашли подтверждения в гражданском процессе. Были допрошены сотрудники банков и риэлторы, которые не зафиксировали признаков давления или неадекватного поведения продавца. «При таких обстоятельствах суд должен был отказать в иске и применить двустороннюю реституцию – безотлагательно и безусловно», – заявила Свириденко, зачитав юридическое заключение бывшего судьи Европейского суда по правам человека от России Дмитрия Дедова. В нем доктор юридических наук утверждает, что суды нарушили фундаментальный правовой принцип компенсации вреда. В итоге адвокат попросила отменить ранее вынесенные судебные решения и вернуть Лурье право собственности на квартиру.
Лурье поддержала жалобу. «У меня двое детей, восьми и четырех лет. Я не профессиональный риэлтор и не могла знать о мошенниках. Поиск квартиры я вела через агентов. Лариса Александровна сама говорила мне, что это ее не единственное жилье», – пояснила заявительница.
Представитель Долиной Пухова, в свою очередь, настаивала на законности выводов нижестоящих судов. Она сослалась на ст. 178 Гражданского кодекса, согласно которой сделка может быть признана недействительной, если она совершена под влиянием существенного заблуждения. По ее словам, факт мошенничества установлен вступившим в силу приговором суда.
В ноябре Балашихинский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве, связанному с продажей квартиры Долиной. Забравшая деньги у певицы Анжела Цырульникова получила семь лет лишения свободы. Еще трое фигурантов – Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа также были приговорены к реальным срокам и штрафам. «Истец заблуждалась, полагая, что участвует в спецоперации по поимке преступников. Если бы она знала реальное положение дел, сделка бы не состоялась», – утверждала Пухова.
«У Полины снова есть дом!»
Судьи ВС поинтересовались, являлась ли спорная квартира единственным жильем Долиной. Пухова пояснила, что формально это основное жилье артистки, но ее дочь и внучка проживают в другом месте. Также она обратила внимание на то, что расчет по сделке производился наличными – «двумя чемоданами денег», что не могло не вызвать сомнений у Лурье. Отдельно представитель Долиной заявила, что средства должна возвращать не сама певица, а лица, которые их фактически получили. При этом Пухова подтвердила, что ее доверительница готова к возврату денег и не возражает против изменения судебных актов в этой части.
Подытоживая выступления сторон, прокурор Русаков заявил, что суды трех инстанций правомерно пришли к выводу о недействительности сделки между Лурье и Долиной. Вместе с тем он добавил, что при недействительности сделки каждая из сторон такого соглашения должна вернуть все приобретенные имущество и средства. Представитель надзорного ведомства также попросил суд вернуть деньги Лурье.
После оглашения решения суда Лурье не смогла сдержать слез от радости. «Теперь у Полины снова есть дом!» – крикнула прессе ее адвокат.
Решение ВС полностью соответствует закону о реституции и сложившейся практике его применения, утверждает партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин. Можно ожидать, что данный прецедент внесет стабильность в сферу купли-продажи недвижимости, а покупатели будут чувствовать себя увереннее, продолжает адвокат. По его словам, любое иное решение (оставление решения первой инстанции без изменения или же возврат средств), напротив, создавало бы почву для злоупотреблений со стороны продавцов, а добросовестные покупатели оставались бы без защиты.
Высшая судебная инстанция обозначила важный подход к распределению рисков в подобных ситуациях, возложив негативные последствия утраты денежных средств на сторону, которая непосредственно передала их мошенникам, говорит председатель КА «Адвокатъ» Андрей Мисаров. Он утверждает, что, даже несмотря на то что мотивировочная часть решения еще не опубликована и детальные правовые выводы станут понятны позднее, уже сейчас можно говорить о существенном влиянии этого дела на рынок вторичной недвижимости.
Позиция ВС способна снизить правовую неопределенность для добросовестных покупателей и создать предпосылки для восстановления активности на рынке, где в последние месяцы наблюдалась осторожность из-за риска последующего оспаривания сделок, заключил адвокат.