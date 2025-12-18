Недостаток знаний в вопросах здоровья увеличивает расходы на медицину

Недостаток знаний в вопросах здоровья увеличивает расходы на медицинуПлохо ориентирующиеся в медицинской сфере пациенты чаще попадают к врачам и дольше болеют
Низкий уровень медицинской грамотности населения ведет к росту затрат на общественное здоровье. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проанализировав международные данные.
Медицинская грамотность населения – это способность получать, оценивать и применять медицинскую информацию для укрепления и поддержания здоровья, говорится на сайте ВОЗ. Предполагается, что люди с высоким уровнем грамотности в вопросах здоровья способны четко формулировать свои потребности в области здравоохранения, активно пользуются интернет-ресурсами и следуют рекомендациям по ведению здорового образа жизни.
При этом люди с низким уровнем медицинской грамотности чаще обращаются к врачам за неотложной помощью, больше тратят на лекарства, дольше восстанавливаются после болезней и имеют повышенный риск развития осложнений.
Проблема недостаточного уровня медицинской осведомленности глобальна и подтверждается исследованиями разных стран, сказано в публикации ВОЗ. В частности, низкий уровень осведомленности в сфере здоровья был выявлен у 70% взрослых в Китае и у 79% – в Либерии, следует из данных за 2024 г., которые цитирует ВОЗ. По состоянию на 2021 г. почти половина (46%) взрослого населения Европы, включая россиян, также обладала недостаточной медицинской грамотностью, сообщает организация.
Согласно тексту публикации ВОЗ, с недостаточной медицинской грамотностью населения связано 3–5% всех расходов в сфере здравоохранения (расчеты приведены для США). Опираясь на данные американских исследований, эксперты ВОЗ утверждают, что разница в расходах на медицинское обслуживание граждан с достаточной и ограниченной грамотностью в вопросах здоровья может составлять от $143 до $7798 на человека в год (в ценах 2009 г.).
Последнюю оценку общероссийского уровня грамотности в вопросах здоровья сотрудники Центрального института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ делали в 2023 г. Исследование проводилось с использованием комбинированного опросника из 89 вопросов, которые были тематически разделены на четыре блока. В нем приняли участие 2627 взрослых граждан страны. Тогда отличный уровень медицинской грамотности продемонстрировали 20,4% респондентов, а достаточный – 39,3% опрошенных. Оставшиеся 40,3% россиян обладали недостаточной или проблематичной осведомленностью в вопросах здоровья.
Отдельно измеряется цифровая медицинская грамотность населения. Так называют способность граждан получать информацию о здоровье в режиме онлайн и пользоваться услугами электронного здравоохранения. От уровня таких знаний также могут зависеть показатели здоровья населения, следует из опубликованного в сентябре 2025 г. исследования НИУ ВШЭ и НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента депздрава Москвы. Оно размещено в журнале «Социальные аспекты здоровья населения» (включен в «белый список»). Исследование состояло из всероссийского онлайн-опроса на выборке 870 россиян и компьютеризированного телефонного интервью на выборке 800 постоянных жителей Москвы.
Согласно результатам опроса, цифровая медграмотность жителей регионов России ниже, чем у москвичей. При этом отмечается, что жители периферии чаще используют интернет для принятия решений по здоровью по сравнению с респондентами из столицы из-за ограниченного доступа к медицинским услугам в регионах. В результате люди, склонные доверять любой найденной в сети информации, могут поверить недостоверному источнику и распространить ошибочные медицинские данные, говорится в исследовании.
Медицина в России и США
Директор по коммуникациям сети «Клиника Фомина» Александр Милых считает, что уровень грамотности россиян в вопросах здоровья остается достаточно низким и фрагментарным. По его словам, большинство людей ориентируются не на клинические рекомендации, а на личный опыт, советы знакомых и контент из интернета. В результате формируется недоверие к врачам и избыточное потребление медицинских услуг, которое не улучшает исходы, но увеличивает расходы.
Цифровые каналы эффективны для масштабирования проверенных знаний, но, если человек не умеет отличать надежные источники от ненадежных, информация из интернета не снижает тревожность и не улучшает состояние пациента, подчеркнул Милых. «Цифра» должна дополнять врача, а не заменять его, добавил он. Представитель «Клиники Фомина» также указал, что материалы, обещающие универсальный эффект, «волшебную таблетку», быстрое улучшение самочувствия или профилактику сразу нескольких заболеваний, почти всегда дезинформируют граждан. «В доказательной медицине не существует средств «для всего» и «на всякий случай», – заключил Милых.
Дополнительные расходы, связанные с недостатком грамотности в вопросах здоровья, могут исчисляться не в миллиардах, а даже в триллионах рублей, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Незнание факторов риска способствует возникновению болезней, а пренебрежение здоровьем в итоге заставляет обращаться за медицинской помощью, добавила она. По словам эксперта, именно поведенческие факторы и отсутствие должного контроля за состоянием организма провоцируют развитие хронических неинфекционных заболеваний, которые обеспечивают 80% нагрузки на систему здравоохранения.
$9,8 трлн
Оценить уровень осведомленности населения в вопросах здоровья сложно, подчеркнула Попович. Вместо умения лечить себя людям необходима грамотность в отношении поведенческих факторов риска, уточнила она. Попович обратила внимание на то, что, пока показатели по курению и употреблению алкоголя снижаются, распространенность ожирения растет. Это говорит как о пробелах в информированности населения, так и о недостаточной эффективности профилактических программ, сказала эксперт.
За оказание медицинской помощи в субъектах РФ ответственны региональные органы власти, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава. Министерство, в свою очередь, оказывает им методическую и информационную поддержку по повышению навигационной грамотности в вопросах здоровья. В частности, Минздрав разъясняет гражданам, в какие медицинские организации и к каким специалистам целесообразно обращаться для своевременного получения медицинской помощи и как записаться на прием. Для повышения информированности населения и популяризации здорового образа жизни Минздрав также реализует информационную кампанию через портал takzdorovo, уточнил представитель пресс-службы НМИЦ терапии и профилактической медицины.