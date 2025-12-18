Недостаток знаний в вопросах здоровья увеличивает расходы на медицину

Медицина в России и США

В США и России принципиально разные подходы к организации системы здравоохранения, отметила научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Анастасия Гучанова. Она объяснила, что если в России есть ОМС и закрепленное в Конституции право на охрану здоровья и доступную медицинскую помощь, то в США государство готово брать ответственность только за определенные категории граждан: малоимущих, инвалидов и пожилых людей. В результате в стране есть около 8% граждан без медицинской страховки, что ограничивает доступ к медицине. Но даже наличие страхового полиса не освобождает от необходимости оплачивать какую-то часть услуг самостоятельно из-за практики франшиз и соплатежей или из-за того, что не все необходимые услуги включены в страховой план. Соответственно, стоимость услуг становится одним из ключевых факторов отказа от своевременного лечения или приема назначенных препаратов. При этом проблема недостаточной медицинской грамотности все-таки общая, заключила она.