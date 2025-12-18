Конституционный суд обязал учитывать банкротство при уголовных арестах

Кроме того, КС установил порядок разрешения таких споров, который будет действовать до вступления в силу новых норм. В частности, суд, рассматривающий дело о банкротстве, должен будет включать в реестр кредиторов лицо, по иску которого было арестовано имущество, независимо от его на то согласия. Далее другой суд, который наложил арест, по заявлению арбитражного управляющего рассмотрит вопрос о его снятии. При этом сохранить арест будет возможно только в части, равной требованиям заявителя по уголовному делу, и только в случае, если он, находясь среди кредиторов третьей очереди, не сможет получить свой долг обратно полностью или в значительной части.