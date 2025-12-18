Чиновник Кремля сформулировал новую идеологическую триаду

Чиновник Кремля сформулировал новую идеологическую триадуВместо «Самодержавия. Православия. Народности» это «Суверенная страна. Традиционное общество. Социальное государство»
Чиновник Кремля сформулировал три современные «цивилизационные константы России» – суверенная страна, традиционное общество и социальное государство. Об этом говорится в статье «Политические вызовы России: история и современность» замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Бориса Рапопорта. Статья, с которой ознакомились «Ведомости», опубликована в «Блокноте гражданского просвещения» за ноябрь – декабрь 2025 г.
В материале рассказывается о том, как в России принимаются решения, когда государство сталкивается с вызовами и угрозами.
В статье отмечается, что государство не должно опираться на сиюминутные выгоды – должны быть глубинные основания для принятия решений: «Экономист и философ Нассим Талеб назвал эту способность системы развиваться через испытания, а не просто восстанавливаться после них «антихрупкостью». По мнению Рапопорта, госполитика обретает антихрупкость, когда опирается на «цивилизованные константы», проверенные историей.
Любое решение формируется под влиянием трех рамок, пишет Рапопорт. Первая – рамка национальных целей и ценностей, т. е. точка зрения власти на развитие и сохранение страны. Вторая – общественный запрос, т. е. как люди видят образ своего будущего и образ страны. Третья – рамка исторического опыта, т. е. как те или иные решения сработали в прошлом.
О чем думают россияне
На протяжении всей истории видны три константы, формирующие национальный характер россиян и служащие опорой для антихрупкости госполитики, пишет Рапопорт. Первая константа – мессианство, поскольку Россия «всегда имела чувство особой ответственности и хотела делиться этим с остальными» и служение Отечеству было связано со служением человечеству. Кроме того, это собственная модель развития, альтернативная западной. При этом словесные формулировки менялись – «православное мессианство», «мировая революция», «построение коммунизма». Сейчас же это «справедливый многополярный мир». Вторая – соборность, т. е. единство, скрепленное общей верой и общей целью, а значит, способность общества к консолидации в условиях вызовов. Третья константа – справедливость.
В XIX в. это нашло отражение в триаде Сергея Уварова «Православие. Самодержавие. Народность», считает Рапопорт. «Эти константы сопровождают нас на всем протяжении истории, дают обществу три необходимые веры: веру в страну, веру в тех, кто вокруг нас, и веру в будущее», – пишет чиновник. Теперь они трансформировались в новую триаду.
Сейчас же эти константы – мессианство, соборность и справедливость – звучат на современном языке как «Суверенная страна. Традиционное общество. Социальное государство». Суверенитет Рапопорт трактует как сплочение вокруг лидера, отражение угроз, построение справедливого мироустройства и борьбу с неоколониализмом. Традиционное общество определяет как «семью семей», оно включает преемственность поколений, верность традициям и духовно-нравственные ориентиры. «Традиционное общество – это не застой, а непрерывное развитие, укорененное в собственных основаниях», – пишет чиновник. Социальное же государство в условиях растущего неравенства в мировой экономике предполагает социальную защиту граждан.
Основные же чувства, которые должны вытекать из триады, – гордость, уверенность, надежда, пишет Рапопорт.
Каждая историческая эпоха характеризовалась образом идеального человека: в имперской России – верный сын Отечества, связанный православной верой и госслужбой, сейчас же это – созидающий человек, который создает лучшее будущее, разделяя обычные человеческие ценности, пишет чиновник. По его данным, 94% граждан считают себя патриотами, но все вкладывают разный смысл. Поэтому обязательно необходимо постоянно рассказывать о конкретных примерах патриотизма, пишет он. В статье он приводит историю инженера Николая Путилова в середине XIX в.