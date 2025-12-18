Чиновник Кремля сформулировал новую идеологическую триаду

О чем думают россияне

В статье есть ссылка на данные ВЦИОМа: 65% россиян убеждены, что госполитика должна опираться на исторический опыт и традиции, 24% – что не менее важен мировой опыт. «Народ мудр: учись у истории своей страны («не наступай дважды на одни и те же грабли»), но не закрывайся от опыта других («учиться лучше на чужих ошибках»)», – пишет чиновник. О необходимости возрождения культуры и духовности говорит 31% россиян, патриотизма – 29%, сильном лидере – 28%, сильном государстве – 28%, возрождении традиций – 22%, демократических институтах власти – 17%, а о национальной идее – 16%.