Владимира Путина попросили включить приложения для диабетиков в «белый список»Из-за отключения интернета в регионах родители не могут следить за состоянием детей
Журналистка из Белгорода Анна Рудченко на «Итогах года» попросила президента Владимира Путина дать поручение правительству о включении медицинских приложений для диабетиков в «белый список» Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Речь шла о системах мониторинга глюкозы, которые передают информацию об уровне сахара в крови на смартфоны.
По словам журналистки, из-за отключения интернета в приграничных регионах системы дают сбой. Из-за этого родители не могут следить за состоянием своих детей. Президент заявил, что есть два способа решения проблемы: переход на отечественное программное обеспечение или использование возможностей иностранных специалистов, но с условием, что сервисы будут переведены на территорию России. По словам Путина, надо будет поработать в этом направлении.
Глава государства напомнил, что ограничения мобильной связи связаны с вопросами безопасности. «Если компоненты этих сервисов находятся за рубежом, то противнику, к сожалению, это реалии сегодняшнего дня, легче выбирать цели для ударов», – сказал он.
«Белый список» Минцифры – перечень социально значимых интернет-ресурсов, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета. В него уже вошли соцсети, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, «Госуслуги», сайты государственных органов власти и СМИ. Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти.
В начале 2025 г. «Медвестник» писал, что на рынке РФ присутствуют шесть систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). У них есть разрешения Росздравнадзора, самыми популярными являются FreeStyle Libre (производство в Евросоюзе), Medtronic (США), Hematonix (Китай) и POCTech СТ14 (Китай). Современные системы НМГ появились в России с 2015 г.
Количество диабетиков в России растет в геометрической прогрессии, и действительно нужны собственный софт и «железо» для создания подобных сервисов на территории страны, полагает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Сейчас практически все системы, которые используются диабетиками, иностранные, поэтому если появятся отечественные аналоги, то это будет иметь положительный эффект, говорит он. Чтобы стимулировать их появление, нужно поручение президента, правительства, Минздрава и других профильных ведомств сделать импортозамещенные устройства, считает эксперт.