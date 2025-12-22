Министр Фальков предложил набсовету НГУ кандидатуру Пышного на должность ректора

Пышный, «как выходец из НГУ, успешный ученый и руководитель института, не просто очень хорошо знает научно-образовательную повестку, но и на глубинном уровне понимает, как строить эффективный диалог и работу с академическим сообществом», сказал Фальков. Министр также выразил уверенность, что опыт работы на федеральном уровне будет полезен для дальнейшего развития НГУ как одного из крупнейших вузов страны, в первую очередь «в части обеспечения синергии в сотрудничестве с ведущими научными организациями Академгородка». Кандидатура Пышного была поддержана.