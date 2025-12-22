Министр Фальков предложил набсовету НГУ кандидатуру Пышного на должность ректора

Министр Фальков предложил набсовету НГУ кандидатуру Пышного на должность ректораЭто открывает новые возможности для поддержки вуза, говорят эксперты
Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Пышный может стать ректором Новосибирского государственного университета (НГУ). Действующий ректор Михаил Федорук, который более 10 лет занимал эту должность, ушел в отставку по достижении предельного возраста. Кандидатуру Пышного на заседании наблюдательного совета НГУ выдвинул министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сказал «Ведомостям» представитель Минобрнауки. Он напомнил об уникальности вуза, который находится в центре Академгородка и окружен высококлассными передовыми научно-исследовательскими институтами, с которыми тесно сотрудничает.
Пышный, «как выходец из НГУ, успешный ученый и руководитель института, не просто очень хорошо знает научно-образовательную повестку, но и на глубинном уровне понимает, как строить эффективный диалог и работу с академическим сообществом», сказал Фальков. Министр также выразил уверенность, что опыт работы на федеральном уровне будет полезен для дальнейшего развития НГУ как одного из крупнейших вузов страны, в первую очередь «в части обеспечения синергии в сотрудничестве с ведущими научными организациями Академгородка». Кандидатура Пышного была поддержана.
НГУ – один из флагманов высшего образования страны, участник всех ключевых проектов Минобрнауки, рассказал «Ведомостям» депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев («Единая Россия»). Он также напомнил, что вуз успешно участвует в федеральном проекте «Приоритет 2030», на его базе реализуется строительство кампуса мирового уровня, который будет достроен уже в 2026 г.
Чем известен НГУ
«Команда действующего ректора проделала большую работу, но новый импульс, который будет исходить от фигуры серьезного кандидата с федеральным опытом, позволит придать качественно новую динамику развитию НГУ», – подчеркнул Савельев. По словам депутата, Пышный не понаслышке знает регион и все нюансы научно-образовательной повестки: он успешный представитель академического сообщества, ученый, опытный организатор науки в столице Сибири.
Замминистра также долгое время работал в Институте химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН и возглавлял его, в течении трех лет получал опыт работы в профильном министерстве, добавил он. «Пышный обладает и системным видением и пониманием насущных задач, стоящих перед системой высшего образования страны, непосредственно знает механизмы работы сферы науки и образования – и к тому же свой для научного и академического сообщества региона», – заключил Савельев.
Кто такой Дмитрий Пышный
Назначение Пышного врио ректора НГУ – событие, выходящее за рамки кадровой ротации в отдельно взятом университете, считает политолог Глеб Кузнецов. По его словам, это «системное решение», фиксирующее особый статус Новосибирского научного центра в архитектуре российской науки. «Показательна сама процедура: министр лично представляет кандидата наблюдательному совету. Такой уровень внимания – редкость, он означает, что федеральный центр рассматривает НГУ не как региональный вуз, пусть и сильный, а как элемент национальной научной инфраструктуры – наряду с ведущими столичными университетами», – подчеркнул политолог.
Ректор с опытом работы в Минобрнауки понимает механику: как устроено программное финансирование, какие проекты получают приоритет, как выстраивать заявки, продолжил Кузнецов. Это конвертируется в конкретные преимущества – от ускорения строительства нового кампуса до включения в пилотные программы. Учитывая научный бэкграунд Пышного в области химической биологии и фундаментальной медицины, логично ожидать усиления биомедицинского направления – тем более что Институт медицины и медицинских технологий НГУ должен открыться в 2026 г., добавил он.
В более широком контексте это назначение укладывается в логику, которую государство выстраивает последние годы: ставка на интеграцию науки и образования, на крупные научно-образовательные центры, способные решать задачи технологического суверенитета. Новосибирск в этой конструкции получает подтверждение своего статуса – и конкретного человека, способного этот статус конвертировать в ресурсы и проекты, заключил Кузнецов.