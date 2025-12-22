Газета
Главная / Общество /

Министр Фальков предложил набсовету НГУ кандидатуру Пышного на должность ректора

Это открывает новые возможности для поддержки вуза, говорят эксперты
Анастасия Майер
Мурад Багандов / РИА Новости
Мурад Багандов / РИА Новости

Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Пышный может стать ректором Новосибирского государственного университета (НГУ). Действующий ректор Михаил Федорук, который более 10 лет занимал эту должность, ушел в отставку по достижении предельного возраста. Кандидатуру Пышного на заседании наблюдательного совета НГУ выдвинул министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сказал «Ведомостям» представитель Минобрнауки. Он напомнил об уникальности вуза, который находится в центре Академгородка и окружен высококлассными передовыми научно-исследовательскими институтами, с которыми тесно сотрудничает.

Пышный, «как выходец из НГУ, успешный ученый и руководитель института, не просто очень хорошо знает научно-образовательную повестку, но и на глубинном уровне понимает, как строить эффективный диалог и работу с академическим сообществом», сказал Фальков. Министр также выразил уверенность, что опыт работы на федеральном уровне будет полезен для дальнейшего развития НГУ как одного из крупнейших вузов страны, в первую очередь «в части обеспечения синергии в сотрудничестве с ведущими научными организациями Академгородка». Кандидатура Пышного была поддержана.

НГУ – один из флагманов высшего образования страны, участник всех ключевых проектов Минобрнауки, рассказал «Ведомостям» депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев («Единая Россия»). Он также напомнил, что вуз успешно участвует в федеральном проекте «Приоритет 2030», на его базе реализуется строительство кампуса мирового уровня, который будет достроен уже в 2026 г.

Чем известен НГУ

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет основан в 1959 г. Он находится в Академгородке – Новосибирском научном центре, где расположено более 30 научно-исследовательских институтов Сибирского отделения РАН. НГУ ежегодно занимает высокие позиции в международных и национальных рейтингах, среди которых «Три миссии университета», «Интерфакс», RAEX и др. Согласно глобальному рейтингу The Three University Missions, университет занимает 6-е место в России. В НГУ обучается более 8700 студентов, из них 1700 – иностранные, из 60 стран мира.

«Команда действующего ректора проделала большую работу, но новый импульс, который будет исходить от фигуры серьезного кандидата с федеральным опытом, позволит придать качественно новую динамику развитию НГУ», – подчеркнул Савельев. По словам депутата, Пышный не понаслышке знает регион и все нюансы научно-образовательной повестки: он успешный представитель академического сообщества, ученый, опытный организатор науки в столице Сибири.

Замминистра также долгое время работал в Институте химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН и возглавлял его, в течении трех лет получал опыт работы в профильном министерстве, добавил он. «Пышный обладает и системным видением и пониманием насущных задач, стоящих перед системой высшего образования страны, непосредственно знает механизмы работы сферы науки и образования – и к тому же свой для научного и академического сообщества региона», – заключил Савельев.

Кто такой Дмитрий Пышный

Дмитрий Пышный родился в 1969 г. В 1992 г. закончил НГУ по специальности «химия». После службы в армии работал в Новосибирском институте биоорганической химии Сибирского отделения Академии наук СССР сначала лаборантом, затем младшим научным сотрудником и научным сотрудником. В 2002 г. перешел на работу в Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук, прошел путь от старшего научного сотрудника до директора Института. В 2022 г. получил должность замминистра науки и высшего образования. В министерстве курировал блок координации и аттестации научных и научно-педагогических работников.

Назначение Пышного врио ректора НГУ – событие, выходящее за рамки кадровой ротации в отдельно взятом университете, считает политолог Глеб Кузнецов. По его словам, это «системное решение», фиксирующее особый статус Новосибирского научного центра в архитектуре российской науки. «Показательна сама процедура: министр лично представляет кандидата наблюдательному совету. Такой уровень внимания – редкость, он означает, что федеральный центр рассматривает НГУ не как региональный вуз, пусть и сильный, а как элемент национальной научной инфраструктуры – наряду с ведущими столичными университетами», – подчеркнул политолог.

Ректор с опытом работы в Минобрнауки понимает механику: как устроено программное финансирование, какие проекты получают приоритет, как выстраивать заявки, продолжил Кузнецов. Это конвертируется в конкретные преимущества – от ускорения строительства нового кампуса до включения в пилотные программы. Учитывая научный бэкграунд Пышного в области химической биологии и фундаментальной медицины, логично ожидать усиления биомедицинского направления – тем более что Институт медицины и медицинских технологий НГУ должен открыться в 2026 г., добавил он.

В более широком контексте это назначение укладывается в логику, которую государство выстраивает последние годы: ставка на интеграцию науки и образования, на крупные научно-образовательные центры, способные решать задачи технологического суверенитета. Новосибирск в этой конструкции получает подтверждение своего статуса – и конкретного человека, способного этот статус конвертировать в ресурсы и проекты, заключил Кузнецов.

