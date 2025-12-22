Право на иностранную электронную почту обнаружили в Конституции

50 мер против мошенников

О том, что Минцифры подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, «Ведомости» сообщали в августе 2025 г. Эти меры должны дополнить 30 положений из первого антифрод-пакета, принятого 1 апреля 2025 г. В первом пакете был, например, введен запрет для сотрудников госорганов, банков и операторов связи использовать мессенджеры для общения с клиентами, установлена блокировка sms с кодами от «Госуслуг». Во второй пакет вошло еще 20 инициатив – добровольные запреты на звонки с иностранных номеров, ограничение количества выданных одному физлицу банковских карт, внесудебная блокировка фишинговых ресурсов, механизм компенсации ущерба, причиненного гражданам в результате мошеннических действий, и др. В случае принятия поправок новые правила могут вступить в силу с 1 марта 2026 г.