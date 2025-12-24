Газета
Главная / Общество /

Путевая хроника: где корреспонденты «Ведомостей» были в этом году

Аляска, Эфиопия, Индия и другие командировки
Ведомости
Екатерина Литова / Ведомости
Екатерина Литова / Ведомости

127 раз корреспонденты «Ведомостей» были в командировках в 2025 г. Это в среднем по 10 поездок каждый месяц и по 2,5 – каждую неделю. Самыми продуктивными стали июнь (25 поездок), октябрь (19) и сентябрь (16), а меньше всего журналисты отправлялись куда-то в январе – всего дважды. Среди самых популярных зарубежных направлений – Китай (пять командировок), Индия, Казахстан и Белоруссия (по три).

Дважды в уходящем году корреспонденты ездили в Стамбул, а также один раз летали на Аляску – на российско-американские переговоры в Анкоридж. Самым частым пунктом назначения стал Санкт-Петербург: в Северную столицу сотрудники «Ведомостей» совершили целых 35 командировок.

Чаще всего отправлялись по редакционному заданию специальные корреспонденты Елена Мухаметшина (20 поездок) и Илья Лакстыгал (11).

