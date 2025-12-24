Система воспитания в России должна давать молодежи четкие нравственные ориентиры

Во все времена молодежь ориентировалась на личное благополучие – ценности семьи, комфортную жизнь, работу, указал политолог Алексей Макаркин. «Принято считать, что молодые люди раньше думали прежде всего о том, чтобы приносить пользу обществу, а сейчас – как заработать. На самом деле о том, чтобы заработать, думали и ранее», – пояснил он. По словам Макаркина, нормальный заработок – это вопрос того, как обеспечить не только себя, но и свою семью. Здесь семейные ценности и ценность частной жизни пересекаются и не противоречат друг другу, отмечает он.