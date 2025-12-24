Система воспитания в России должна давать молодежи четкие нравственные ориентиры

Система воспитания в России должна давать молодежи четкие нравственные ориентирыДля этого государство переосмысляет советский опыт, отмечают эксперты
В России должна быть выстроена система воспитания, которая даст молодым людям четкие нравственные ориентиры в жизни. Ее нужно сформировать на основе исторических данных о том, как менялись приоритеты поколений, и современных исследований. Об этом заявила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева на пленарном заседании научно-практической конференции «Ценностно-смысловые коды российской идентичности: образование-наука-воспитание».
Она рассказала об изменении ценностей и идеалов молодежи за последние более чем 100 лет. Например, в 1919 г. работники бюро психологических исследований опросили около 150 подростков, посещавших курсы и школы при фабрике Тверской мануфактуры. В среднем каждый пятый опрошенный (22,5%) назвал в качестве своей главной цели образование, подчеркнула Васильева. «В этот период среди молодежи было сильно развито стремление ликвидировать бескультурье и неграмотность, образование становится наибольшей социальной ценностью», – пояснила она.
В 1947 г. проводился анализ около 1500 сочинений старшеклассников ленинградских школ об их идеалах, продолжила Васильева. Тогда они выделили любовь к Родине, общественное служение, готовность принести пользу своему народу. Из личных качеств их привлекали больше всего воля, настойчивость, готовность противостоять своим желаниям, подчиняя их долгу, указала она.
Васильева также отметила одно из исследований о характере жизненных планов молодежи в 1960-х гг. Тогда, отвечая на вопрос о наиболее значимых компонентах счастья, респонденты называли интересную и любимую работу, любовь, уважение окружающих, целеустремленность и общественную полезность. Один из современных опросов РАО провела в 2022–2024 гг. среди 3855 студентов педагогических вузов и студентов педагогических специальностей классических университетов. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Подавляющее большинство будущих педагогов в качестве самых важных жизненных ценностей выбрали хорошее здоровье (72,2%), семью (71%), материальное благополучие (почти 64%), любовь (46%) и дружбу (почти 41%), рассказала Васильева.
Положения о России как о государстве-цивилизации и русском мире должны стать одним из важнейших элементов гуманитарных дисциплин образовательной политики, считает директор учебно-научного центра «Высшая политическая школа имени Ивана Ильина» РГГУ Александр Дугин. По его словам, 100 лет назад был коммунистический поворот, который воспитал несколько поколений советских людей и молодежи – «закалил их как сталь». Эта модель говорила, что книги – это хорошо, наука – замечательно, служение народу – это обязательно, отметил он. Такая модель также говорила о необходимости отказаться от своего «я», должен был остаться лишь класс, народ и советское общество.
«Молодежь у нас прекрасная, но просто воспитатели у нас паршивые, особенно последние 30 лет», – отметил Дугин. Сейчас необходимо переосмыслить позитивный советский период, отдав ему должное за героический подъем народа. «Мы должны помнить о великой победе. Эта победа была у нас отобрана в 1991 г.», – подчеркнул он.
Взаимное уважение и помощь
Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян отметил, что существуют общечеловеческие ценности, вызывающие всеобщее одобрение и поддержку, – это добро и справедливость. «Это то, что мы совершенно ясно и очевидно отмечаем для характеристики нашей страны, нашего народа, нашего общества», – отметил он. По словам Чубарьяна, главная ценность для России сегодня – это единство, соединение ценностей самых разных народов, населяющих страну. Он также отметил, что Конституция РФ содействует утверждению ценностей общества, потому что в ней закреплены единство, суверенитет, справедливость, право каждого народа на свой язык, культуру, воспитание и образование.
Государство, особенно после начала спецоперации, приняло решение об отходе от индивидуализма к группам, считает политолог Александр Немцев. «Молодежи будут говорить, что большие достижения возможны только в команде, а человек является винтиком в большой системе, ценности которой нужно разделять», – пояснил он. В 1990-х гг., когда государство не ставило никаких задач перед молодежью, уровень патриотизма был ниже, а большинство молодых людей хотели уехать на Запад, указал Немцев. Если же государство говорит, что оно сильное, то идет более серьезная работа по развитию патриотизма у молодого поколения, заключил он.
Во все времена молодежь ориентировалась на личное благополучие – ценности семьи, комфортную жизнь, работу, указал политолог Алексей Макаркин. «Принято считать, что молодые люди раньше думали прежде всего о том, чтобы приносить пользу обществу, а сейчас – как заработать. На самом деле о том, чтобы заработать, думали и ранее», – пояснил он. По словам Макаркина, нормальный заработок – это вопрос того, как обеспечить не только себя, но и свою семью. Здесь семейные ценности и ценность частной жизни пересекаются и не противоречат друг другу, отмечает он.