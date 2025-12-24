Верховный суд запретил ужесточать наказание за отсутствие раскаяния

Верховный суд запретил ужесточать наказание за отсутствие раскаянияПленум разъяснил, какие обстоятельства суд не вправе учитывать как отягчающие при назначении наказания
Пленум Верховного суда (ВС) внес изменения в свое постановление «О практике назначения судами РФ уголовного наказания», уточнив перечень обстоятельств, которые не должны учитываться при определении строгости приговора. В частности, высшая инстанция разъяснила, что непризнание подсудимым своей вины, отсутствие раскаяния в содеянном, а также мнение потерпевшего о необходимости назначения более строгого наказания не относятся к обстоятельствам, ведущим к ужесточению наказания.
Предусмотренный ст. 63 Уголовного кодекса (УК) перечень обстоятельств, отягчающих наказание, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит, следует из постановления. В связи с этим суды не вправе ссылаться в приговоре на непризнание вины, отсутствие раскаяния или позицию потерпевшего. Использование иных характеристик поведения подсудимого, не предусмотренных ст. 63 УК, при назначении наказания также не допускается.
В то же время суд вправе признать отягчающими наказание и те обстоятельства, которые не были указаны в обвинительном заключении, но были установлены в ходе судебного разбирательства, уточнил ВС. Кроме того, пленум напомнил, что судам необходимо исключать «двойной учет» одних и тех же обстоятельств. Если определенные признаки учитываются при оценке характера и степени общественной опасности преступления как элементы состава, они не могут повторно приниматься во внимание при назначении наказания. Эти разъяснения, в частности, касаются дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, преступлениях с квалифицирующими признаками рецидива, а также деяний, совершенных общеопасным способом.
В текстах приговоров нередко встречались формулировки о том, что отсутствие раскаяния «принимается судом во внимание» при назначении наказания, говорит адвокат BGP Litigation Денис Саушкин. Такие ссылки использовались в том числе при обосновании выбора более строгого вида наказания, например лишения свободы, в ситуациях, когда санкция статьи предусматривала альтернативные, более мягкие меры, поясняет адвокат. По его словам, формально подобные обстоятельства не назывались отягчающими, но фактически могли влиять на итоговую строгость приговора.
Отягчает наказание
Теперь остается наблюдать за тем, как суды отреагируют на позицию ВС. Саушкин предполагает, что соответствующие формулировки будут просто исключены из мотивировочной части приговоров. По его словам, у судов по-прежнему сохраняется широкий диапазон санкций в рамках одних и тех же статей УК. При этом адвокат не исключает, что отдельные подобные случаи наличия в приговоре прямого указания на отсутствие раскаяния могли иметь место.
Советник АБ «Забейда и партнеры» Артем Саркисян, наоборот, считает, что перечень отягчающих обстоятельств в уголовном праве был и является исчерпывающим, тогда как перечень смягчающих обстоятельств открытый и этот подход давно закреплен в законе. В судебной практике ему, например, не встречались приговоры, в которых непризнание вины прямо указывалось бы в качестве отягчающего обстоятельства. Подобная логика противоречила бы базовым принципам уголовного судопроизводства и формально-правовому подходу, закрепленному в законодательстве, пояснил собеседник. По мнению Саркисяна, разъяснения пленума не предполагают существенных изменений в практике назначения наказаний. Тем не менее сама фиксация этой позиции в разъяснениях ВС демонстрирует сохранение формально-правового подхода при оценке обстоятельств, влияющих на строгость приговора.