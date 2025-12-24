Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Верховный суд запретил ужесточать наказание за отсутствие раскаяния

Пленум разъяснил, какие обстоятельства суд не вправе учитывать как отягчающие при назначении наказания
Георгий Недогибченко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Пленум Верховного суда (ВС) внес изменения в свое постановление «О практике назначения судами РФ уголовного наказания», уточнив перечень обстоятельств, которые не должны учитываться при определении строгости приговора. В частности, высшая инстанция разъяснила, что непризнание подсудимым своей вины, отсутствие раскаяния в содеянном, а также мнение потерпевшего о необходимости назначения более строгого наказания не относятся к обстоятельствам, ведущим к ужесточению наказания.

Предусмотренный ст. 63 Уголовного кодекса (УК) перечень обстоятельств, отягчающих наказание, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит, следует из постановления. В связи с этим суды не вправе ссылаться в приговоре на непризнание вины, отсутствие раскаяния или позицию потерпевшего. Использование иных характеристик поведения подсудимого, не предусмотренных ст. 63 УК, при назначении наказания также не допускается.

В то же время суд вправе признать отягчающими наказание и те обстоятельства, которые не были указаны в обвинительном заключении, но были установлены в ходе судебного разбирательства, уточнил ВС. Кроме того, пленум напомнил, что судам необходимо исключать «двойной учет» одних и тех же обстоятельств. Если определенные признаки учитываются при оценке характера и степени общественной опасности преступления как элементы состава, они не могут повторно приниматься во внимание при назначении наказания. Эти разъяснения, в частности, касаются дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, преступлениях с квалифицирующими признаками рецидива, а также деяний, совершенных общеопасным способом.

В текстах приговоров нередко встречались формулировки о том, что отсутствие раскаяния «принимается судом во внимание» при назначении наказания, говорит адвокат BGP Litigation Денис Саушкин. Такие ссылки использовались в том числе при обосновании выбора более строгого вида наказания, например лишения свободы, в ситуациях, когда санкция статьи предусматривала альтернативные, более мягкие меры, поясняет адвокат. По его словам, формально подобные обстоятельства не назывались отягчающими, но фактически могли влиять на итоговую строгость приговора.

Отягчает наказание

В ст. 63 УК в качестве отягчающих наказание обстоятельств названы преступления против беременных и детей, с привлечением психически нездорового человека или несовершеннолетнего, с особой жестокостью и садизмом, по мотивам идеологической ненависти, а также в составе преступного сообщества и др.

Теперь остается наблюдать за тем, как суды отреагируют на позицию ВС. Саушкин предполагает, что соответствующие формулировки будут просто исключены из мотивировочной части приговоров. По его словам, у судов по-прежнему сохраняется широкий диапазон санкций в рамках одних и тех же статей УК. При этом адвокат не исключает, что отдельные подобные случаи наличия в приговоре прямого указания на отсутствие раскаяния могли иметь место.

Советник АБ «Забейда и партнеры» Артем Саркисян, наоборот, считает, что перечень отягчающих обстоятельств в уголовном праве был и является исчерпывающим, тогда как перечень смягчающих обстоятельств открытый и этот подход давно закреплен в законе. В судебной практике ему, например, не встречались приговоры, в которых непризнание вины прямо указывалось бы в качестве отягчающего обстоятельства. Подобная логика противоречила бы базовым принципам уголовного судопроизводства и формально-правовому подходу, закрепленному в законодательстве, пояснил собеседник. По мнению Саркисяна, разъяснения пленума не предполагают существенных изменений в практике назначения наказаний. Тем не менее сама фиксация этой позиции в разъяснениях ВС демонстрирует сохранение формально-правового подхода при оценке обстоятельств, влияющих на строгость приговора.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте