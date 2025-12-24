Верховный суд запретил ужесточать наказание за отсутствие раскаяния

В то же время суд вправе признать отягчающими наказание и те обстоятельства, которые не были указаны в обвинительном заключении, но были установлены в ходе судебного разбирательства, уточнил ВС. Кроме того, пленум напомнил, что судам необходимо исключать «двойной учет» одних и тех же обстоятельств. Если определенные признаки учитываются при оценке характера и степени общественной опасности преступления как элементы состава, они не могут повторно приниматься во внимание при назначении наказания. Эти разъяснения, в частности, касаются дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, преступлениях с квалифицирующими признаками рецидива, а также деяний, совершенных общеопасным способом.