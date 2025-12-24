Что известно о взрыве и гибели полицейских в Москве

Что известно о взрыве и гибели полицейских в МосквеСемьям погибших окажут помощь
В ночь на 24 декабря на улице Елецкой в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибли двое полицейских и человек, находившийся рядом с ними. «Ведомости» собрали информацию о том, что известно о происшествии на данный момент.
По данным Следственного комитета (СК) России, незадолго до взрыва двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека у служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе, чтобы его задержать, сдетонировало взрывное устройство. Двое сотрудников полиции и человек, который был рядом, погибли от полученных ранений.
Управление СК России по Москве возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и о незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Ведется подготовка необходимых материалов для судебных экспертиз, в том числе генетической, медицинской и взрывотехнической. Кроме того, выясняется механизм приведения в действие взрывного устройства. Идет допрос свидетелей, изучаются камеры видеонаблюдения. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил криминалистам центрального аппарата ведомства подключиться к расследованию.
В столичном ГУ МВД России сообщили ТАСС, что погибшие – инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по Москве лейтенант полиции Илья Климанов и лейтенант полиции Максим Горбунов. Семьям погибших полицейских будет оказана вся необходимая помощь, подчеркнули в ведомстве.
По данным Telegram-канала Baza, третий погибший при взрыве – сам подрывник. Отмечается, что речь о человеке, который устанавливал взрывное устройство, когда к нему подошли полицейские.
Прокуратура Москвы сообщила, что взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после гибели полицейских.