В IX Всероссийском правовом диктанте приняли участие более 1,5 млн человек

В IX Всероссийском правовом диктанте приняли участие более 1,5 млн человекМаксимальный результат показали около 30 000 участников
В IX Всероссийском правовом диктанте, который Ассоциация юристов России (АЮР) провела в декабре, приняли участие более 1,5 млн человек. Об этом сообщил председатель правления АЮР Владимир Груздев, подводя итоги работы организации в 2025 г.
По его словам, 45% участников выбрали базовый уровень диктанта, 27% — профессиональный, еще 28% прошли специальный «бизнес»-трек. Максимальный результат — 100 баллов — смогли набрать лишь 30 378 человек на базовом уровне, 294 участника на профессиональном и всего 23 человека на бизнес-уровне. Основную часть аудитории диктанта составили студенты юридических вузов — их доля достигла 78%. При этом Груздев отметил, что Ассоциация рассчитывает на более активное участие в диктанте муниципальных служащих. По региональной разбивке лидером по числу участников стала Ульяновская область. В регионе диктант написали более 50 000 человек. Здесь же оказалось и наибольшее количество участников, набравших 100 баллов, — 4284 человека. Москва заняла второе место по числу участников (чуть более 40 000), но число «стобалльников» в столице оказалось заметно ниже — 1254 человека.
Груздев также обратил внимание на возрастной и гендерный состав аудитории. Более 82% участников оказались моложе 23 лет, женщины составили около 60% от общего числа написавших диктант. В тестировании приняли участие и иностранные граждане, всего 2310 человек, при этом средний результат у них оказался выше, чем у российских участников.
Сопредседатель АЮР, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что одним из ключевых направлений работы Ассоциации остается и будет оставаться правовое сопровождение семей участников спецоперации. Но, несмотря на доступ к бесплатной помощи, по словам парламентария, гражданскому обществу и самому необходимо лучше понимать и уметь защищать свои права.
Говоря о количественных показателях оказанной помощи, другой сопредседатель АЮР Владимир Плигин пояснил, что в 2025 г. организация провела более 65 000 бесплатных юридических консультаций по всей стране. Он добавил, что за каждой цифрой «стоит чья-то судьба». Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина привела пример, что только в Башкирии в 2025 г. правовую помощь получили более 10 000 граждан, а за последние три года было проведено около 9000 консультаций по вопросам, связанным со спецоперацией.
По словам Груздева, интерес к правовому диктанту продолжает расти, а вместе с ним становится заметнее и то, какие темы требуют дополнительного внимания. В частности, участникам по-прежнему непросто ориентироваться в вопросах процессуальных прав, что, как он считает, важно учитывать при дальнейшей работе по правовому просвещению.