В IX Всероссийском правовом диктанте приняли участие более 1,5 млн человек

По его словам, 45% участников выбрали базовый уровень диктанта, 27% — профессиональный, еще 28% прошли специальный «бизнес»-трек. Максимальный результат — 100 баллов — смогли набрать лишь 30 378 человек на базовом уровне, 294 участника на профессиональном и всего 23 человека на бизнес-уровне. Основную часть аудитории диктанта составили студенты юридических вузов — их доля достигла 78%. При этом Груздев отметил, что Ассоциация рассчитывает на более активное участие в диктанте муниципальных служащих. По региональной разбивке лидером по числу участников стала Ульяновская область. В регионе диктант написали более 50 000 человек. Здесь же оказалось и наибольшее количество участников, набравших 100 баллов, — 4284 человека. Москва заняла второе место по числу участников (чуть более 40 000), но число «стобалльников» в столице оказалось заметно ниже — 1254 человека.