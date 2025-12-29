Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

570 спикеров приняли участие в конференциях «Ведомостей»

Мероприятия издания посетили свыше 4500 человек
Ведомости
Редактор отдела «Технологии» Екатерина Кинякина&nbsp;и глава Минцифры Максут Шадаев (в центре) на совместном бизнес-завтраке министерства и «Ведомостей» в рамках ЦИПР-2025.
Редактор отдела «Технологии» Екатерина Кинякина и глава Минцифры Максут Шадаев (в центре) на совместном бизнес-завтраке министерства и «Ведомостей» в рамках ЦИПР-2025. / Ведомости

33 мероприятия провели «Ведомости. Конференции» в 2025 г. Форумы, бизнес-завтраки, круглые столы и другие деловые события посетили более 4500 человек. В них поучаствовали 570 спикеров из самых разных сфер и отраслей, в том числе 26 представителей государственных органов и семь чиновников из числа высших руководителей. Каждый второй выступавший являлся первым лицом своей компании, еще 40% были вторыми.

Корреспонденты «Ведомостей» стали модераторами 27 дискуссий, а редактор отдела «Технологии» Екатерина Кинякина провела сразу 10 мероприятий. Среди знаковых – конференция в рамках форума «Цифровые решения», организованный совместно с правительством Самарской области форум БАС, бизнес-завтрак с министром в рамках форума ЦИПР, традиционный форум с лидерами телеком-отрасли, а также совместное мероприятие с консалтинговой компании NEFT Research по острой теме развития угольной отрасли в России.

Читайте также:В уходящем году «Ведомости» подготовили 170 приложений
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте