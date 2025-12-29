570 спикеров приняли участие в конференциях «Ведомостей»Мероприятия издания посетили свыше 4500 человек
33 мероприятия провели «Ведомости. Конференции» в 2025 г. Форумы, бизнес-завтраки, круглые столы и другие деловые события посетили более 4500 человек. В них поучаствовали 570 спикеров из самых разных сфер и отраслей, в том числе 26 представителей государственных органов и семь чиновников из числа высших руководителей. Каждый второй выступавший являлся первым лицом своей компании, еще 40% были вторыми.
Корреспонденты «Ведомостей» стали модераторами 27 дискуссий, а редактор отдела «Технологии» Екатерина Кинякина провела сразу 10 мероприятий. Среди знаковых – конференция в рамках форума «Цифровые решения», организованный совместно с правительством Самарской области форум БАС, бизнес-завтрак с министром в рамках форума ЦИПР, традиционный форум с лидерами телеком-отрасли, а также совместное мероприятие с консалтинговой компании NEFT Research по острой теме развития угольной отрасли в России.