МККК получил 182 000 запросов на поиск пропавших от семей из РФ и с Украины

МККК получил 182 000 запросов на поиск пропавших от семей из РФ и с УкраиныОпыт прошлых конфликтов показывает, что поиск пропавших без вести может длиться десятилетиями
С февраля 2022 г. по декабрь 2025 г. Международный Комитет Красного Креста (МККК) получил 182 000 запросов от российских и украинских семей. Они ищут своих родственников – военнослужащих и гражданских, в том числе детей, – которые пропали на спецоперации. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель российского отделения МККК, отметив, эта цифра не отражает полную картину и в реальности таких семей больше.
МККК имеет доступ к информации о военнопленных через официальные списки национальных информационных бюро РФ и Украины, которые стороны конфликта передают друг другу. Списки направляют в Центральное справочное агентство организации в Женеве, которое выступает нейтральным посредником и хранит данные в защищенной системе, сказал представитель российского отделения МККК. Исходя из собранных данных, организация сообщает семьям, если их родственники находятся в плену.
Второй источник получения информации о военнопленных – это посещение мест их содержания. Например, по данным «Ленты.ру», украинские военнопленные содержатся в спецтюрьмах строгого режима в зоне спецоперации. Во время визитов представителей МККК военнопленные могут через них передать информацию о себе своей семье: письменно или устно короткими сообщениями «саламат» (от арабского приветствия «салам»), например: «Передайте маме, что я жив», говорит представитель российского отделения МККК. За почти четыре года спецоперации, с февраля 2022 г. по конец ноября 2025 г., организация передала 24 200 подобных посланий между военнопленными и их семьями, добавил он.
Многие семьи неделями и годами не знают, что случилось с их близкими, пояснил представитель организации. Опыт прошлых конфликтов показывает, что поиск пропавших без вести может длиться десятилетиями даже после того, как боевые действия прекратятся. МККК также участвует в гуманитарных операциях по репатриации останков погибших между Россией и Украиной, но идентификацией погибших и официальным уведомлением семей занимаются госорганы, заключил представитель организации.
Обращение с военнопленными
19 декабря 2025 г. во время пресс-конференции и прямой линии президент Владимир Путин заявил, что Минобороны поменяло механизм поиска пропавших без вести военнослужащих на спецоперации. Для этого создали координирующий центр и отдельный реестр. После этого, по словам главы государства, количество разыскиваемых сократилось на 50%, а по сравнению с началом года – в три раза.
Главная сложность, с которой сталкиваются семьи пропавших без вести военнослужащих, – это непонимание, куда и как обращаться, а также получение формальных откликов вместо реальной помощи, сказал адвокат Александр Куприян. Люди сталкиваются с бюрократией, путаницей в статусах пропавших, а также с мошенниками, которые этим пользуются, пояснил он. Даже новые системы координации – специальный координационный центр и единая база данных для учета всех пропавших – пока не всегда работают на местах так, как ожидается, говорит адвокат.
Часть гражданских жителей, которые пропали во время наступления Вооруженных сил Украины в августе 2024 г., до сих пор могут находиться в плену, сказал «Ведомостям» волонтер, который помогает некоммерческим организациям заниматься поиском пропавших гражданских в Судже. Есть вероятность, что кого-то из пропавших содержат в неофициальных тюрьмах, считает собеседник.
Он также отметил, что есть сложности и с поиском тел погибших. Кого-то удается быстро опознать внешне или по ДНК, а где-то останки настолько повреждены, что не получается выявить из них материалы для опознания. Например, такое случается после пожара, пояснил собеседник. Скорее всего, тела погибших остаются в полях, лесах, во дворах и огородах невывезенными: из-за опасной обстановки не везде можно проводить поиск, заключил он.