Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МККК получил 182 000 запросов на поиск пропавших от семей из РФ и с Украины

Опыт прошлых конфликтов показывает, что поиск пропавших без вести может длиться десятилетиями
Татьяна Акиншина
Сергей Аверин / РИА Новости
Сергей Аверин / РИА Новости

С февраля 2022 г. по декабрь 2025 г. Международный Комитет Красного Креста (МККК) получил 182 000 запросов от российских и украинских семей. Они ищут своих родственников – военнослужащих и гражданских, в том числе детей, – которые пропали на спецоперации. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель российского отделения МККК, отметив, эта цифра не отражает полную картину и в реальности таких семей больше.

МККК имеет доступ к информации о военнопленных через официальные списки национальных информационных бюро РФ и Украины, которые стороны конфликта передают друг другу. Списки направляют в Центральное справочное агентство организации в Женеве, которое выступает нейтральным посредником и хранит данные в защищенной системе, сказал представитель российского отделения МККК. Исходя из собранных данных, организация сообщает семьям, если их родственники находятся в плену.

Второй источник получения информации о военнопленных – это посещение мест их содержания. Например, по данным «Ленты.ру», украинские военнопленные содержатся в спецтюрьмах строгого режима в зоне спецоперации. Во время визитов представителей МККК военнопленные могут через них передать информацию о себе своей семье: письменно или устно короткими сообщениями «саламат» (от арабского приветствия «салам»), например: «Передайте маме, что я жив», говорит представитель российского отделения МККК. За почти четыре года спецоперации, с февраля 2022 г. по конец ноября 2025 г., организация передала 24 200 подобных посланий между военнопленными и их семьями, добавил он.

Многие семьи неделями и годами не знают, что случилось с их близкими, пояснил представитель организации. Опыт прошлых конфликтов показывает, что поиск пропавших без вести может длиться десятилетиями даже после того, как боевые действия прекратятся. МККК также участвует в гуманитарных операциях по репатриации останков погибших между Россией и Украиной, но идентификацией погибших и официальным уведомлением семей занимаются госорганы, заключил представитель организации.

Обращение с военнопленными

Обращение с военнопленными регулирует третья Женевская конвенция 1949 г. Россия и Украина являются ее участниками. Документ устанавливает строгие правила гуманного обращения: запрещает пытки, научные и медицинские опыты, унижения и коллективные наказания для всех военнопленных обеих сторон конфликта. Обе стороны обязаны обеспечивать военнопленным защиту жизни, достоинства и прав, предоставлять медпомощь, разрешать переписку с семьями и соблюдать судебные гарантии. За исполнением конвенции следит Международный Комитет Красного Креста.

19 декабря 2025 г. во время пресс-конференции и прямой линии президент Владимир Путин заявил, что Минобороны поменяло механизм поиска пропавших без вести военнослужащих на спецоперации. Для этого создали координирующий центр и отдельный реестр. После этого, по словам главы государства, количество разыскиваемых сократилось на 50%, а по сравнению с началом года – в три раза.

Главная сложность, с которой сталкиваются семьи пропавших без вести военнослужащих, – это непонимание, куда и как обращаться, а также получение формальных откликов вместо реальной помощи, сказал адвокат Александр Куприян. Люди сталкиваются с бюрократией, путаницей в статусах пропавших, а также с мошенниками, которые этим пользуются, пояснил он. Даже новые системы координации – специальный координационный центр и единая база данных для учета всех пропавших – пока не всегда работают на местах так, как ожидается, говорит адвокат.

Часть гражданских жителей, которые пропали во время наступления Вооруженных сил Украины в августе 2024 г., до сих пор могут находиться в плену, сказал «Ведомостям» волонтер, который помогает некоммерческим организациям заниматься поиском пропавших гражданских в Судже. Есть вероятность, что кого-то из пропавших содержат в неофициальных тюрьмах, считает собеседник.

Он также отметил, что есть сложности и с поиском тел погибших. Кого-то удается быстро опознать внешне или по ДНК, а где-то останки настолько повреждены, что не получается выявить из них материалы для опознания. Например, такое случается после пожара, пояснил собеседник. Скорее всего, тела погибших остаются в полях, лесах, во дворах и огородах невывезенными: из-за опасной обстановки не везде можно проводить поиск, заключил он.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте