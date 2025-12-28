МККК получил 182 000 запросов на поиск пропавших от семей из РФ и с Украины

Второй источник получения информации о военнопленных – это посещение мест их содержания. Например, по данным «Ленты.ру», украинские военнопленные содержатся в спецтюрьмах строгого режима в зоне спецоперации. Во время визитов представителей МККК военнопленные могут через них передать информацию о себе своей семье: письменно или устно короткими сообщениями «саламат» (от арабского приветствия «салам»), например: «Передайте маме, что я жив», говорит представитель российского отделения МККК. За почти четыре года спецоперации, с февраля 2022 г. по конец ноября 2025 г., организация передала 24 200 подобных посланий между военнопленными и их семьями, добавил он.