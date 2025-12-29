Госдума предложила собрать законы о детях в единый кодекс

Госдума предложила собрать законы о детях в единый кодексВ нем могут зафиксировать права плода, а для дополнения свода законов – создать отдельное ведомство
В России могут разработать Кодекс детства, рассказал «Ведомостям» член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. Он будет представлять собой единую электронную базу, в которую войдут все законы и подзаконные акты в сфере защиты несовершеннолетних. Объединение документов в кодекс устранит нестыковки в профильном законодательстве и упростит для семей доступ к необходимым детям услугам, подчеркнул депутат.
Сейчас нормативные акты рассредоточены по 18 министерствам и ведомствам, уточнил Румянцев. Например, за детское питание отвечает Минсельхоз, а за детскую одежду – Минпромторг. По словам парламентария, Кодекс детства мог бы стать связующим звеном между Конституцией и ведомственными документами, а также урегулировать на законодательном уровне дискуссионные темы, в частности вопрос о правах плода.
По словам Румянцева, идея создания Кодекса детства не раз обсуждалась с Верховным судом и получила поддержку юридического сообщества. Об инициативе известно и президенту, который рассматривает развитие государственной системы помощи семьям и детям как одну из ключевых национальных задач, подчеркнул депутат. По его словам, в ближайшее время проект может быть вновь вынесен на рассмотрение Госдумы.
Для внедрения кодекса необходимо создать отдельный координирующий орган, который будет заниматься постоянным мониторингом законодательства в сфере детства и оперативно вносить в него изменения, добавил парламентарий. При этом, как подчеркнул Румянцев, важно определить ведомство, которое возьмет на себя контроль за исполнением норм свода законов. Если обычные кодексы курируются профильными министерствами, то органа, отвечающего за все детство, в России не существует, пояснил депутат.
Разработку электронной базы законодательства в сфере детства Румянцев предложил поручить «Сберу», который уже имеет опыт создания цифровых помощников для «Госуслуг». «Ведомости» направили запрос в компанию с просьбой прокомментировать, рассматривает ли она возможность работы над такой системой.
Регулирование прав плода
Юридически допустимо признать интересы плода и закрепить его медицинскую защиту, особую ответственность за причиненный ему вред и обязанность государства создавать условия для его развития, но не субъективные права эмбриона, говорит Зыкова. В противном случае возникнет конфликт между репродуктивной свободой и защитой интересов нерожденного, что в международной практике приводит к ограничениям права на аборт, отметила она. Старожильцева напомнила, что депутаты уже предлагали распространить право на охрану здоровья на эмбрионы, но эта инициатива не получила поддержки.
Регулирование сферы детства действительно носит крайне фрагментарный характер, сказала «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. Из-за этого родители часто не знают, какие льготы им положены, в какое ведомство обращаться за их получением и какие документы имеют приоритет. Юрист также отметила, что даже при отсутствии прямых противоречий в законах использование госорганами разных терминов может ограничивать права детей, создавая неравенство в предоставлении льгот между регионами.
Ориентироваться в законах, регулирующих правовой статус несовершеннолетних, обязанности их родителей и права учеников, непросто даже людям с юридическим образованием, считает директор АНО «Мама в праве», эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Виктория Рашина. По ее словам, создание Кодекса детства упростит доступ к информации в сфере защиты несовершеннолетних. При этом без совершенствования профильного законодательства такой свод законов не окажет влияния на демографические показатели, заключила она.
Создание отдельного Кодекса детства может внести неопределенность в законодательство и не решит проблему унификации понятийного аппарата, добавила председатель комиссии Ассоциации юристов России по защите социальных и экономических прав Оксана Старожильцева. Зыкова же считает, что инициатива может быть полезной в случае, если кодекс станет полноценным нормативным актом, а не цифровым каталогом. Он позволил бы выстроить сквозные принципы защиты детства и устранить дублирование норм, сказала юрист. При этом Кодекс детства не решит проблем нехватки финансирования, перегруженности ведомств и формального подхода к интересам ребенка, подчеркнула Зыкова.
Инициатива по созданию Кодекса детства на рассмотрение в Минюст не поступала, сообщили в министерстве в ответ на запрос «Ведомостей».