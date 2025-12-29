Госдума предложила собрать законы о детях в единый кодекс

Согласно ст. 17 Гражданского кодекса (ГК) РФ, правоспособность гражданина возникает с момента его рождения. Тем не менее российское законодательство частично учитывает интересы плода уже сегодня, сказала «Ведомостям» Зыкова. К примеру, в соответствии со ст. 1116 ГК РФ ребенок, зачатый при жизни наследодателя и родившийся живым, признается наследником. Речь здесь идет не о правах в полном смысле, а об условно охраняемых интересах, пояснила юрист.

Юридически допустимо признать интересы плода и закрепить его медицинскую защиту, особую ответственность за причиненный ему вред и обязанность государства создавать условия для его развития, но не субъективные права эмбриона, говорит Зыкова. В противном случае возникнет конфликт между репродуктивной свободой и защитой интересов нерожденного, что в международной практике приводит к ограничениям права на аборт, отметила она. Старожильцева напомнила, что депутаты уже предлагали распространить право на охрану здоровья на эмбрионы, но эта инициатива не получила поддержки.