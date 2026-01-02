«В доме жизнь идет вполне нормально»: как передвигали здания в Москве

«В доме жизнь идет вполне нормально»: как передвигали здания в Москве85 лет назад переехала глазная больница на Тверской
2 января 1941 г. в столице завершили работы по передвижке Московской глазной больницы с улицы Горького (ныне – Тверская) вглубь переулка Садовских (ныне – Мамоновский). Она была одной из последних перед Великой Отечественной войной и считается образцовой. Какие здания переносили в Москве и какие из них все еще сохранились – в материале «Ведомостей».
Предреволюционные опыты
Первым в Москве передвинули дом Евгении Ивановны МакГилл. В 1897-м в городе начали масштабное расширение Николаевской (ныне – Октябрьской) железной дороги. Но реконструкции помешал дом англичанки, владевшей небольшим цементным заводом и считавшейся почетной гражданкой Москвы.
Чтобы избежать сноса, инженер Осип Федорович предложил ей передвинуть здание весом 1840 т на 100 м на запад. МакГилл согласилась и оплатила работу команды из почти 100 специалистов. Вначале Федорович поработал с тяжестью здания: вынул в нем полы, снял двери и перегородки и очистил стены от штукатурки. Затем вставил в проемы распорки и пустил по стенам металл (похожим способом ободом стягивают бочки). После этого инженер передвинул здание с помощью рельс, катков и домкратов.
«Внизу над фундаментом во всех стенах здания пробиты отверстия, в которые вставлены рельсы, связанные между собою соединениями и образующие неподвижную раму. Под раму подложены будут катки, и при помощи домкратов и воротов здание будет передвигаться далее по площади, сложенной из рельсов, на протяжении 20 сажен», – описал он несложный процесс в издании «Нива» в 1898 г. Все работы заняли несколько дней и закончились тем, что дом Евгении Ивановны МакГилл поставили на новый фундамент. Он и сейчас в относительной целости и находится на Каланчевской, 32/61.
В 1899 г. в Москве также передвигали здания для постройки католического костела на Малой Грузинской. Занимался этим инженер Ростен. Тем не менее дореволюционные опыты оставались единичными и казались инженерным чудом. Привычными переезды зданий стали только в СССР.
Метрострой и мостострой
Первым опытом в СССР стал переезд почты в подмосковной Макеевке в 1934 г. В связи с перепланировкой улиц здание весом 1930 т подвинули почти на 2 м. После этого его развернули на 90 градусов и протащили еще 40 м. Позже в Советском Союзе передвигали здание телефонной станции на Магнитогорском металлургическом комбинате (на 110 м) и лаборатории на заводе грампластинок в Апрелевке (на 70 м).
Но самым подвижным и непостоянным городом оказалась Москва. Передвижки в ней стартовали после утверждения Генплана реконструкции в 1935 г. В проект включили строительство и первой линии метро, и канала имени Москвы.
В 1930-е в столице начали строить метрополитен, в том числе открытым способом. При его возведении инженеры передвигали все помехи на поверхности. Во время строительства Замоскворецкой (зеленой) ветки и станции «Маяковская» ей оказалась трамвайная фидерная подстанция на Тверской. Ее передвинули на 12 м, немного развернули и оставили на Второй Брестской (в наши дни там находится подстанция постройки 1937 г.).
Затем метростроевцы сместили на 12 м подстанцию во дворе МОГЭС на Большой Садовой. Она весила примерно 400 т. Передвигали с помощью 12 домкратов, неподвижной металлической рамы, 10 рельсов, канатов и катков. По технологии нужно плавно отделить здание от фундамента, приподнять его и отправить на новое место. Многое делали по наитию. «Бригада раньше ни разу не передвигала зданий, но родственные с этим работы производила… При прокладке трассы метро по Краснопрудной… приподнимала здания и подводила под них фундамент», – рассказывал газетам Эммануил Гендель, который руководил и этим проектом, и укреплением фундаментов зданий поблизости с метрополитеном.
Гендель назвал этот опыт «вполне удовлетворительным» даже при отсутствии «достаточных технических средств». Несмотря на риски, в ходе переноса в подстанции находился корреспондент «Вечерней Москвы». «Во время передвижки здания все оборудование подстанции было в полной сохранности, и даже работали электричество и телефон № Д 1–36–69, по которому и переданы в редакцию эти сведения», – сообщил он горожанам в 1935 г.
Ради пробы в общей сложности переместили шесть небольших зданий. По итогам проведенных экспериментов в 1936 г. организовали «Трест по передвижке и разборке зданий» под руководством Генделя и со штаб-квартирой в Ветошном переулке. В новый орган в основном вошли специалисты-метростроевцы.
Вслед за метростроем в Москве начался мостострой. В 1937 г. трест начал перемещать здания под новые переправы. В частности, на 200 м перенесли казармы и жилые дома поблизости с Хорошевским мостом. Военные общежития весом 2 940 т предварительно разрезали и передвигали частями. Этот непростой переезд потребовался для спрямления канала Москва – Волга.
Возле Краснохолмского моста на 53 м передвинули г-образный дом на Осипенко. Его также двигали частями. В наши дни здание располагается на Садовнической, 77, стр. 1.
Наиболее известный перенос произошел при строительстве Большого Каменного моста на Серафимовича, 5/6. Именно он вдохновил Агнию Барто на стихотворение «Дом переехал». «Дом стоял на этом месте, он пропал с жильцами вместе», – писала поэтесса детям. В действительности обитателей квартир не выселяли. Не отключали и коммуникации. «В передвигаемом доме жизнь идет вполне нормально. Действуют телефон, водопровод, электричество, газ», – писали «Известия» в 1937 г. Инженеры для этого использовали временные коммуникации и гибкие кабели, которые подключили заранее.
В разные годы в Москве двигали и сами мосты: Крымский (1936), Андреевский (1999) и Краснолужский (2000). Причины просты: они перестали справляться со столичными движением и затем стали пешеходными.
Еще одним поводом для передвижки считается расширение и прокладка новых автомагистралей. В 1938 г. частично по этой причине на 63 м перенесли четырехэтажное здание на Большой Пионерской, 12. Вся операция заняла 10 часов 14 минут.
Конвейеры и сельхоздостижения
В 1939 г. в Москве затеяли перепланировку Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ, ныне – ВДНХ). В связи с ней на 150-160 м перенесли павильоны «Главчай», «Главтабак», «Главмясо», «Главконсерв» и «Союзкультторг», чтобы по оси центральной аллеи возвести новый – под названием «Механизация». В то время газеты сравнили проведенную инженерами и строителями операцию с передвижкой серванта, переполненного хрусталем.
Затем поехали и промышленные здания. В 1939 г. на автозаводе «КИМ» (ныне – «Москвич») произошла реконструкция, в результате которой предприятие начало выпускать не только запчасти, но и автомобили целиком. Чтобы расширить производственные площади, на его территории на 85 м передвинули кирпичный корпус управления конструкторско-экспериментальных работ «КИМ». Он находился на пересечении современного Волгоградского проспекта и Московской окружной железной дороги (ныне – Волгоградский проспект, 32, корпус 2).
Параллельно передвинули один из корпусов меховой фабрики в Ростокино и здание при Московском станкостроительном заводе имени Орджоникидзе (затем – ЗиО) в подмосковном Подольске. Последний перенесли силами сотрудников предприятия.
Триумфальный стиль
В 1930-е конструктивизм и рационализм из советской архитектуры потеснил новый стиль, который чаще всего называют сталинский ампир. Простые и недорогие строения заменили на роскошные здания с колоннами, лепниной и барельефами. Новый стиль также называют советским монументальным классицизмом или триумфальным стилем. Триумфальным, потому что он выполнял функции визуальной пропаганды. Через внушительные строения и изобильные отделки СССР заявил, что стал мощной державой и хранителем мировой культуры.
В идеале здания в стиле сталинский ампир должны были заполнить центральные проспекты и улицы. Но самые выгодные места уже были заняты историческими постройками. Компромиссом между развитием страны и ее столицы и сохранением памяти в итоге стала передвижка зданий.
В 1940 г. на Большой Калужской улице (ныне – Ленинский проспект) вглубь на 20 м перенесли компактный кирпичный дом. На его место втиснули внушительный и элитный «дом Жолтовского», в котором, например, заселилась первая в мире женщина-министр Александра Коллонтай. Новое здание оформили в духе времени: эффектными декоративными вставками и массивным выступающим карнизом. В 1950 г. его архитекторов наградили Сталинской премией. Восьмиэтажный «дом Жолтовского» полностью загородил предшественника из трех этажей. Но тот все еще в сохранности и служит офисным зданием на Ленинском проспекте, 11, стр. 2.
Параллельно шла реконструкция главной улицы столицы – Горького. В общей сложности ее расширили на 40–60 м и сделали гораздо более классической. Ради обновления планировки и видов опять двигали исторические здания.
При перерасчете на вес рекордным перемещением стал переезд Саввинского подворья на Горького, 24 (ныне – Тверская, 6, стр. 6). Его построили в качестве доходного дома Саввино-Сторожевского монастыря в 1907 г. Здание построено в неорусском стиле (с элементами модерна) и снаружи облицовано разноцветной керамической плиткой. На момент перемещения в 1938-1939 г. в нем располагались коммунальные квартиры. Из-за того, что подворье весило 22 500 т, его переезд на 50 м планировали около шести месяцев.
Самым трудоемким оказался перенос здания Моссовета (ныне – правительство Москвы на Тверской, 13). Его перемещали вместе с подвалом, в котором хранились секретные документы, и обширным залом, использовавшимся для танцев и собраний и не имевшим опор. Чтобы передвинуть сложно спланированное здание вместе с подземными помещениями, вокруг него разрыли котлован. Все последующие процедуры проводили на глубине примерно в 4 м. Переезд почти на 14 м осуществили за рекордные 41 мин, но некоторые стены и перекрытия пошли трещинами. В итоге в дом пришлось встроить еще 24 металлические колонны.
В 1940-1941 г. вглубь улицы спрятали здание Московской глазной больницы на пересечении улицы Горького и переулка Садовских. Его не только сдвинули, но и развернули на 97 градусов таким образом, чтобы фасад выходил в переулки. Из-за перепада высот на новом месте пришлось заранее построить еще один этаж, на который затем и водрузили объект. По рассказам, ни медики, ни пациенты не знали конкретной даты перемещения – и врачи продолжали проводить осмотры и операции во время передвижки.
В 1941 г. с Горького в Брюсов переулок передвинули шикарный дом графов Гудовичей. Это сделали, чтобы создать равномерный уклон главной улицы Москвы. Фактически Тверской срезали горб и выровняли профиль.
Набережные и проспекты
В общей сложности в довоенной Москве передвинули не менее 22 каменных сооружений. Во время Великой Отечественной войны передвижки не проводили, но, оправившись от последствий, москвичи вновь начали обустраивать набережные и расширять проспекты.
Первым послевоенным переездом стал разворот усадьбы Иконниковых – Бажанова, располагавшейся на набережной имени Максима Горького (ныне – Космодамианской). Перед войной на ней планировали возвести новые высотные дома взамен историческим постройкам. Но после ее завершения оценили объемы разрушений и сохранили московский особняк XVIII в. Моссовет решил переместить здание в 1950 г.
В 1952 г. задуманное осуществили работники третьего строительно-монтажного управления Мосстройтреста. Они отодвинули исторический дом на 70 м вглубь улицы и повернули его почти на 180 градусов. Был к набережной передом, а стал задом, шутит инженер, реставратор и исследователь темы Олег Евлашкин. В 2007 г. комплекс усадьбы Иконниковых – Бажанова отреставрировали. В наши дни он находится на Космодамианской набережной, 4/22, стр. 4.
Постепенно город стал прирастать новыми современными улицами. В 1958 г. в связи с прокладкой Комсомольского проспекта и строительством метромоста передвинули НИИ ВОДГЕО и НИИ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ. В 1960-е после полета Юрия Гагарина в космос в столице начали возводить футуристичный по тем временам Новый Арбат. По информации исследователей, ради новой улицы в Москве не только сносили, но и двигали исторические здания.
Операции по спасению
В годы застоя передвижки зданий стали своеобразными спецоперациями по спасению культурного наследия Москвы. В 1975 г. во время возведения Центра международной торговли из усадьбы Студенец переместили восьмигранный павильон-водокачку «Октагон». Просто снести ее не могли из-за исторической ценности: местные называют водокачкой целый микрорайон. Впервые здание не просто передвигали, а поднимали в горку. В наши дни павильон «Октагон» прописан на Мантулинской, 5, стр. 11.
В 1979 г. на 30-40 м сдвинули конторский дом прославленного книгоиздателя Сытина, который загораживал вновь построенное здание «Известий». Вместе с ним переезжала редакция газеты «Труд» – ее корреспонденты задокументировали и тщательно описали процесс.
«В пять утра, когда рассвет только намечался над городом, были закончены последние приготовления и дана команда включить компрессоры. Стрелки на приборах показали усилие 170 т. Мощные блестящие цилиндры четырех домкратов уперлись в стальные балки, на которых покоился готовый к передвижке дом, и он медленно покатился по рельсам вдоль главной улицы Москвы. Со скоростью секундной стрелки вращались толстые стальные катки, и почти незаметно глазу махина здания уплывала в сторону площади Маяковского», – написал Виктор Толстов в репортаже «Дом отправился в путь» в апреле 1979 г. Нынешний адрес строения: Настасьинский переулок, 2.
Передвижка редакции газеты «Труд», расположенной в доме Сытина
В 1981 г. при расширении Люсиновской улицы отодвинули усадьбу Игнатьевой – Белкина (ныне – на Люсиновской, 24). После изгнания Наполеона это здание возвели над историческим каменным цоколем, предыдущие постройки над которым сгорели в пожаре 1812 г. За годы службы старинные части вросли в землю. Но все равно переехали вместе с надстройкой по специально вырытой траншее протяженностью 42 м. По совпадению в здании несколько лет работало Главное управление охраны памятников Москвы.
В 1983 г. в центре столицы передвинули МХТ имени Чехова, раздвинув пространство между сценой и залом. Историческое здание построил Федор Шехтель по заказу мецената Саввы Морозова в 1902 г. Спустя 81 год его разрезали по линии занавеса и затем отодвинули коробку сцены на несколько метров вглубь улицы. В освободившемся пространстве выстроили трюм и новые стены. Проведенные работы позволили усовершенствовать техническое наполнение сцены и нарастить зрительный зал.
В 1984 г. при расширении улицы Димитрова (ныне – Большая Якиманка) подвинули каменные воротные строения Храма святого Иоанна Воина весом 150 тонн. Они переехали на 29 м ближе к церкви, возведенной еще при Петре Великом.
Все эти передвижки помогли сохранить объекты культурного наследия и продолжить городские трансформации. Правда, случались и казусы. В 1967 г. в Китай-городе подвинули старинное подворье Пафнутьев-Боровского монастыря (ныне – Ипатьевский переулок, 12, стр. 3). В результате переезда палаты оказались спасены, но все равно пребывали в забвении и запустении около 50 лет.
Нынешние эксперименты
В наши дни передвижки проводятся редко и становятся в том числе имиджевыми решениями. В 2020 г. на северо-востоке столицы на 100 м перенесли фасады модельной мастерской и сборочного корпуса компрессорного завода «Борец» и старинную водонапорную башню на его территории в Марьиной роще (Складочная, 1). Все эти объекты построены немецким купцом Густавом Листом в 1898–1899 гг. После передвижки их интегрировали в новый технопарк в качестве офисов и музейных пространств.
В 2022 г. переехал построенный в 1908 г. домик обходчика на станции Кутузовская МЦД-4. Вес относительно небольшого здания 400 т. Его сместили почти на 9 м, сохранив для потомков в качестве украшения станции МЦД и памятника архитектуры в стиле модерн.