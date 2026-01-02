«В доме жизнь идет вполне нормально»: как передвигали здания в Москве

«Внизу над фундаментом во всех стенах здания пробиты отверстия, в которые вставлены рельсы, связанные между собою соединениями и образующие неподвижную раму. Под раму подложены будут катки, и при помощи домкратов и воротов здание будет передвигаться далее по площади, сложенной из рельсов, на протяжении 20 сажен», – описал он несложный процесс в издании «Нива» в 1898 г. Все работы заняли несколько дней и закончились тем, что дом Евгении Ивановны МакГилл поставили на новый фундамент. Он и сейчас в относительной целости и находится на Каланчевской, 32/61.