В России составили перечень предотвратимых причин смерти

В России составили перечень предотвратимых причин смертиВ него вошло 147 заболеваний и состояний, включая COVID-19 и осложнения при беременности
Эксперты ведущих медицинских центров, включая Сеченовский и Пироговский университеты, а также главные внештатные специалисты Минздрава разработали первую отечественную методику по оценке предотвратимой смертности. Она опубликована в научном журнале «Вестник Российской академии медицинских наук» (включен в «Белый список»). Методика позволяет определить, смертей от каких заболеваний и состояний можно было бы избежать благодаря их профилактике и своевременному лечению. Во многих странах этот показатель используют для оценки эффективности системы здравоохранения, говорится в публикации.
В основу российской методики легли адаптированные с учетом национальной специфики критерии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Евростата. По аналогии с зарубежным подходом смертность была разделена на предотвратимую за счет профилактики и предотвратимую за счет своевременного лечения. При этом для ряда заболеваний российские эксперты определили доли случаев, относимых к каждой из категорий. Они установили, например, что 50% смертей от туберкулеза предотвратимы за счет профилактики, а другие 50% – за счет лечения. Долю профилактируемых смертей от атеросклероза специалисты оценили в 70%, а излечимых – в 30%.
Всего в перечень причин предотвратимой смерти вошло 147 заболеваний и состояний, систематизированных по 12 группам. Среди них инфекционные и онкологические заболевания, болезни различных систем организма, до- и послеродовой период, осложнения во время лечения, травмы, а также болезни, связанные с употреблением алкоголя и наркотиков. Например, к причинам предотвратимой смерти российские эксперты отнесли сахарный диабет, бешенство, грипп и COVID-19. Также в качестве поддающихся лечению причин предотвратимой смерти в перечень попали беременность и роды.
1,1 млн
В логике методики отнесение беременности и родов к излечимым причинам смерти обоснованно, хотя современная акушерская служба и построена на идее профилактики осложнений, сказала «Ведомостям» акушер-гинеколог Татьяна Попова. Это связано с тем, что беременность – физиологическое состояние женщины, а не болезнь, которую нужно предотвращать, пояснила она. К счастью, большинство беременностей заканчиваются благополучно, а при своевременном обращении пациентки к врачу и прохождении всех обследований шансы на успешные роды высоки даже при наличии патологии, подчеркнула Попова.
Верхнюю возрастную границу предотвратимой смертности российские эксперты установили на уровне 78 лет. Это соответствует национальной цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни к 2030 г., сказала «Ведомостям» ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. При этом подход ОЭСР и Евростата подразумевает порог в 75 лет. На таком же уровне возрастная граница предотвратимой смертности установлена в Австралии, Канаде и Великобритании, следует из текста публикации.
Какие причины смерти считают предотвратимыми
Показатель предотвратимой смертности служит важным, но не окончательным индикатором эффективности систем здравоохранения, говорится на сайте Евростата. На него влияет множество факторов, в том числе доступность лечения, уровень образования, социально-экономический статус и культурные установки населения. Эксперты статистической службы Евросоюза (ЕС) ожидают, что совершенствование политики в сфере здравоохранения приведет к снижению количества предотвратимых смертей, но предупреждают, что между внедрением мер и их отражением в статистике может пройти немало времени.
Показатели по предотвратимой и поддающейся лечению смертности используются уже много лет, сказала «Ведомостям» директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Существует определенный набор заболеваний, которые глобально признаны предотвратимыми в той или иной степени, добавила она. По словам Попович, появление методики позволит оценить эффективность отечественной системы здравоохранения и провести сравнение на международном уровне.
С ней согласился директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. Он отметил, что российские эксперты участвовали в международных исследованиях предотвратимой смертности и закрепление такого показателя в качестве целевого для отечественной системы здравоохранения послужит стимулом для ее развития. В качестве примера близкого по смыслу индикатора Шишкин упомянул оценку Всемирной организацией здравоохранения смертности от COVID-19 и его последствий, где Россия заняла одно из последних мест.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать планы по внедрению и использованию новой методики оценки предотвратимой смертности.