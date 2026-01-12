В России составили перечень предотвратимых причин смерти

В основу российской методики легли адаптированные с учетом национальной специфики критерии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Евростата. По аналогии с зарубежным подходом смертность была разделена на предотвратимую за счет профилактики и предотвратимую за счет своевременного лечения. При этом для ряда заболеваний российские эксперты определили доли случаев, относимых к каждой из категорий. Они установили, например, что 50% смертей от туберкулеза предотвратимы за счет профилактики, а другие 50% – за счет лечения. Долю профилактируемых смертей от атеросклероза специалисты оценили в 70%, а излечимых – в 30%.