МВД России хочет изменить правила сдачи экзаменов на водительские права

МВД России хочет изменить правила сдачи экзаменов на водительские праваЭто улучшит процесс проверки знаний, считают в автошколах
МВД России предлагает внести изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами (ТС) и выдачи водительских удостоверений, утвержденные в 2014 г. К нарушениям, при которых результаты экзаменов будут аннулированы, планируют добавить использование телефона и других гаджетов. Ведомство также предлагает заменить бумажные справки о состоянии здоровья на электронные. Назначать практический экзамен после сдачи теоретического будут в течение 60 дней вместо полугода, как было ранее.
Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, стадия общественного обсуждения завершилась 10 января.
МВД предлагает установить наблюдение за сдачей теоретического экзамена с помощью камер. В зону их видимости должны попадать рабочие места экзаменатора и кандидатов в водители. Устройства должны в реальном времени записывать экзамен и сохранять записи на электронный носитель, который защищает данные от повреждений при отключении питания и предотвращает несанкционированный доступ к ним. Сейчас средства аудио- и видеорегистрации установлены только на ТС, на котором выпускник сдает практический экзамен.
Результаты тестирования будут аннулированы, если выпускник для успешной сдачи воспользовался средствами связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техникой, справочными материалами и другими средствами хранения и передачи информации.
Кроме этого, если результаты экзамена были аннулированы из-за предоставления кандидатом в водители поддельных или похищенных документов, он сможет сдать следующий экзамен только через год.
Также теперь водитель может не предоставлять бумажное медицинское заключение, если такие данные уже есть в государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Автошколы поддержат это решение, так как оно облегчило бы их работу, избавив от лишней бумажной волокиты, считает основатель автошколы «Колесо» Дмитрий Болотников.
Кроме этого, водительское удостоверение будет считаться недействительным, если водитель не прошел внеочередное обязательное медосвидетельствование. Согласно закону о безопасности дорожного движения, на него отправляют водителей, у которых подтвердились заболевания, при которых запрещено управлять ТС. Если водитель не пришел на внеочередной медосмотр, значит, имеет для этого основания, т. е. нездоров и садиться за руль ему нельзя, говорит Болотников.
Инициатива МВД России на практике действительно способна улучшить процесс сдачи экзаменов, прогнозирует он. При этом среди рынка автошкол наблюдается стагнация: людей, интересующихся обучением на водительские права, становится меньше. «Мы заканчивали год [по этому показателю] на уровне 2024 г. И дальше ожидаем ухудшение ситуации», – заключил он.
По словам собеседника «Ведомостей», который сдавал экзамены на водительские права в Москве в 2024 г., существуют несколько способов обойти систему. «Ведомости» направили запрос в МВД России, чтобы уточнить, как министерство борется со случаями коррупции при сдаче экзаменов на водительское удостоверение.