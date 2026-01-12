МВД России хочет изменить правила сдачи экзаменов на водительские права

Кроме этого, водительское удостоверение будет считаться недействительным, если водитель не прошел внеочередное обязательное медосвидетельствование. Согласно закону о безопасности дорожного движения, на него отправляют водителей, у которых подтвердились заболевания, при которых запрещено управлять ТС. Если водитель не пришел на внеочередной медосмотр, значит, имеет для этого основания, т. е. нездоров и садиться за руль ему нельзя, говорит Болотников.