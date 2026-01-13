Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Медиа /

Новогоднее обращение Путина на ТВ посмотрело 64 млн человек

В своей речи президент сделал акцент на благодарности участникам спецоперации и солидарности россиян
Дмитрий Игнатьев
Максим Богодвид / РИА Новости
Максим Богодвид / РИА Новости

Трансляция новогоднего обращения президента Владимира Путина 31 декабря 2025 г. собрала у экранов 64 млн россиян старше четырех лет, или 46,6% (рейтинг) населения страны в указанной аудитории. Такие данные предоставила по запросу «Ведомостей» исследовательская компания Mediascope. При расчетах учитывался домашний и дачный просмотр. Аудитория обращения оказалась немного выше, чем в 2024 г., когда за аналогичной телетрансляцией в прямом эфире следило 63,6 млн россиян.

В этот раз новогоднее поздравление президента транслировало рекордное за последние пять лет количество телеканалов – 30, на два больше, чем в 2024 г. (28). К показу обращения президента присоединились ОТР и музыкальный вещатель Ru.TV. В 2023 г. трансляцию вели 27 телеканалов, в 2022 г. – тоже 27, в 2021 г. – 26, а в 2020 г. – 28.

В новогоднем обращении за 2025 г. Путин отметил, что народ России своими трудами, успехами и достижениями формирует новые страницы истории страны. Он подчеркнул значение единства и взаимной поддержки для будущего государства, его суверенитета и безопасности. Отдельно президент обратился к участникам спецоперации, отметив, что они взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, и подчеркнул, что Россия верит в своих бойцов и в победу.

Все обращения Владимира Путина в Новый год
В 2025 г. Владимир Путин отметил, что народ России своими трудами, успехами и достижениями формирует новые главы ее тысячелетней истории. Он подчеркнул значение единства и взаимной поддержки для будущего государства, его суверенитета и безопасности.Отдельно президент обратился к участникам спецоперации, отметив, что они взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, и подчеркнул, что Россия верит в своих бойцов и в победу.Глава государства также пожелал всем жителям страны здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия, а также непременно любви, которая вдохновляет. «Мы вместе&nbsp;– одна большая семья, сильная и&nbsp;сплочённая, и&nbsp;потому будем и&nbsp;дальше работать и&nbsp;созидать, добиваться поставленных целей, идти только вперёд ради наших детей и&nbsp;внуков, ради нашей великой России», – сказал президент.
1  / 23

В 2025 г. Владимир Путин отметил, что народ России своими трудами, успехами и достижениями формирует новые главы ее тысячелетней истории. Он подчеркнул значение единства и взаимной поддержки для будущего государства, его суверенитета и безопасности.
Отдельно президент обратился к участникам спецоперации, отметив, что они взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, и подчеркнул, что Россия верит в своих бойцов и в победу.

Глава государства также пожелал всем жителям страны здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия, а также непременно любви, которая вдохновляет. «Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплочённая, и потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей, идти только вперёд ради наших детей и внуков, ради нашей великой России», – сказал президент.

/ Пресс-служба президента России

Больше всего зрителей смотрело трансляцию на «Первом канале», указано в данных Mediascope: ее рейтинг у вещателя составил 16,8%, а доля (процент тех, кто смотрел трансляцию, от всей телеаудитории) – 36,3%. На втором месте – «Россия 1» (входит в госхолдинг ВГТРК): рейтинг обращения президента на этом канале достиг 11,3%, доля – 24,3%.

Третью позицию по аудитории новогоднего обращения президента занял ТНТ (входит в «Газпром-медиа холдинг»; ГПМ) с рейтингом 4,9% и долей 10,6%. На четвертом и пятом местах – каналы НТВ (ГПМ; рейтинг – 2,9%, доля – 6,2%) и СТС (принадлежит «Национальной медиа группе»; рейтинг – 2,6%, доля – 5,6%).

Тональность обращения президента была стандартной для жанра, который призван соединить «личные и общественно значимые посылы», считает политолог Алексей Макаркин. Ключевые задачи таких выступлений лидера государства – обратиться от лица власти напрямую к гражданам и показать, что в стране управляемая ситуация, поясняет он.

При этом в новогоднем обращении за 2025 г. президент сделал акцент на проблематику спецоперации и поддержку тех, кто находится на линии боевых действий, отмечает руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.

Благодарность участникам спецоперации действительно заняла особое место в речи президента, добавляет руководитель проектов консалтинговой группы «Полилог» Руслан Андреев. Другими смысловыми акцентами обращения стали гражданская солидарность россиян и ответственность каждого за судьбу страны, резюмирует он.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте