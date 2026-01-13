Новогоднее обращение Путина на ТВ посмотрело 64 млн человек

1 / 23

В 2025 г. Владимир Путин отметил, что народ России своими трудами, успехами и достижениями формирует новые главы ее тысячелетней истории. Он подчеркнул значение единства и взаимной поддержки для будущего государства, его суверенитета и безопасности.

Отдельно президент обратился к участникам спецоперации, отметив, что они взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, и подчеркнул, что Россия верит в своих бойцов и в победу. Глава государства также пожелал всем жителям страны здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия, а также непременно любви, которая вдохновляет. «Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплочённая, и потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей, идти только вперёд ради наших детей и внуков, ради нашей великой России», – сказал президент. / Пресс-служба президента России