Новогоднее обращение Путина на ТВ посмотрело 64 млн человек

Новогоднее обращение Путина на ТВ посмотрело 64 млн человекВ своей речи президент сделал акцент на благодарности участникам спецоперации и солидарности россиян
Трансляция новогоднего обращения президента Владимира Путина 31 декабря 2025 г. собрала у экранов 64 млн россиян старше четырех лет, или 46,6% (рейтинг) населения страны в указанной аудитории. Такие данные предоставила по запросу «Ведомостей» исследовательская компания Mediascope. При расчетах учитывался домашний и дачный просмотр. Аудитория обращения оказалась немного выше, чем в 2024 г., когда за аналогичной телетрансляцией в прямом эфире следило 63,6 млн россиян.
В этот раз новогоднее поздравление президента транслировало рекордное за последние пять лет количество телеканалов – 30, на два больше, чем в 2024 г. (28). К показу обращения президента присоединились ОТР и музыкальный вещатель Ru.TV. В 2023 г. трансляцию вели 27 телеканалов, в 2022 г. – тоже 27, в 2021 г. – 26, а в 2020 г. – 28.
В новогоднем обращении за 2025 г. Путин отметил, что народ России своими трудами, успехами и достижениями формирует новые страницы истории страны. Он подчеркнул значение единства и взаимной поддержки для будущего государства, его суверенитета и безопасности. Отдельно президент обратился к участникам спецоперации, отметив, что они взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, и подчеркнул, что Россия верит в своих бойцов и в победу.
Больше всего зрителей смотрело трансляцию на «Первом канале», указано в данных Mediascope: ее рейтинг у вещателя составил 16,8%, а доля (процент тех, кто смотрел трансляцию, от всей телеаудитории) – 36,3%. На втором месте – «Россия 1» (входит в госхолдинг ВГТРК): рейтинг обращения президента на этом канале достиг 11,3%, доля – 24,3%.
Третью позицию по аудитории новогоднего обращения президента занял ТНТ (входит в «Газпром-медиа холдинг»; ГПМ) с рейтингом 4,9% и долей 10,6%. На четвертом и пятом местах – каналы НТВ (ГПМ; рейтинг – 2,9%, доля – 6,2%) и СТС (принадлежит «Национальной медиа группе»; рейтинг – 2,6%, доля – 5,6%).
Тональность обращения президента была стандартной для жанра, который призван соединить «личные и общественно значимые посылы», считает политолог Алексей Макаркин. Ключевые задачи таких выступлений лидера государства – обратиться от лица власти напрямую к гражданам и показать, что в стране управляемая ситуация, поясняет он.
При этом в новогоднем обращении за 2025 г. президент сделал акцент на проблематику спецоперации и поддержку тех, кто находится на линии боевых действий, отмечает руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
Благодарность участникам спецоперации действительно заняла особое место в речи президента, добавляет руководитель проектов консалтинговой группы «Полилог» Руслан Андреев. Другими смысловыми акцентами обращения стали гражданская солидарность россиян и ответственность каждого за судьбу страны, резюмирует он.