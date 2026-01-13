Вдовы участников спецоперации смогут бесплатно обучаться в вузах и колледжах

Абитуриентов из числа вдов участников спецоперации включат в отдельную квоту, которая уже действует в вузах для участников спецоперации и их детей и составляет не менее 10% от общего числа бюджетных мест. Университеты имеют право сами увеличивать этот процент. Как сообщал «Ведомостям» в октябре представитель пресс-службы министерства науки и высшего образования, в 2025/26 учебном году это сделали 328 российских вузов. Общий же объем отдельной квоты в 2025/26 учебном году с учетом перераспределения составил 53 800 мест, а всего по ней зачислено 28 700 человек.