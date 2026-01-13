Вдовы участников спецоперации смогут бесплатно обучаться в вузах и колледжах

Вдовы участников спецоперации смогут бесплатно обучаться в вузах и колледжахГосдума приняла в первом чтении проект, позволяющий им поступить по отдельной квоте для членов семей бойцов
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о бесплатном образовании для вдов и вдовцов участников спецоперации. Они смогут поступить в учебные заведения без вступительных испытаний по отдельной квоте. Изменения касаются вузов, т. е. бюджетной основы обучения по программам бакалавриата и специалитета, а также средних специальных образовательных учреждений – колледжей и техникумов.
Среди авторов проекта поправок в закон об образовании – первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, сенаторы Ирина Святенко, Дарья Лантратова, депутаты Владимир Васильев, Александр Сидякин (все «Единая Россия») и др.
Абитуриентов из числа вдов участников спецоперации включат в отдельную квоту, которая уже действует в вузах для участников спецоперации и их детей и составляет не менее 10% от общего числа бюджетных мест. Университеты имеют право сами увеличивать этот процент. Как сообщал «Ведомостям» в октябре представитель пресс-службы министерства науки и высшего образования, в 2025/26 учебном году это сделали 328 российских вузов. Общий же объем отдельной квоты в 2025/26 учебном году с учетом перераспределения составил 53 800 мест, а всего по ней зачислено 28 700 человек.
По данным Минобрнауки на август 2025 г., около 600 вдов участников спецоперации выразили желание получить высшее образование. Но объективно оценить потребность в новой мере поддержки можно будет, когда начнется вступительная кампания в университеты в 2026 г., рассказала соавтор законопроекта, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Многие после потери супруга или супруги решают полностью посвятить себя детям и нередко меняют профессию и сферу деятельности, чтобы зарабатывать «за двоих» и обеспечивать семью всем необходимым, заявил «Ведомостям» один из авторов законопроекта, член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич.
Законопроект может быть особенно актуальным для региональных университетов, считает директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Они – важные опорные точки социальной и экономической устойчивости на своих территориях, добавил он. А предложение Минобрнауки о расширении отдельной квоты свыше 10% от общего числа мест дает возможность вузам адаптироваться под реальный спрос, отмечает проректор по учебной работе Российского государственного социального университета Янина Шимановская.
Для расширения квоты под участников спецоперации и членов их семей нужны новые механизмы финансирования, считает главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. В основном увеличение квоты работает только в вузах, где есть места по отдельным специальностям, рассказала она.