Отсутствие IMEI в договоре на сим-карту предложено считать преступлением

За такое преступление предложено накладывать штраф от 300 000 до 500 000 руб., приговаривать к исправительным работам до шести месяцев, обязательным работам до 180 часов, принудительным работам до одного года, аресту до двух месяцев или к лишению свободы до одного года. Уголовная ответственность наступает, в случае если конечный пользователь сим-карты своими действиями нанес ущерб в размере 5 млн руб. и больше. Наказание за меньший ущерб новелла Минцифры не оговаривает.