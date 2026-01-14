Газета
Главная / Технологии /

Отсутствие IMEI в договоре на сим-карту предложено считать преступлением

Штраф или лишение свободы будет грозить тем, кто нанес ущерб свыше 5 млн рублей
Ника Сизова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минцифры предложило ввести уголовную ответственность за отсутствие уникальных идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI-номеров) в договорах оказания услуг связи для иностранных граждан или лиц без гражданства. Это следует из проекта федерального закона о внесении изменений в УК и УПК РФ, входящего в пакет из 20 мер противодействия преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий (есть в распоряжении «Ведомостей»). Собеседник, близкий к Минцифры, подтвердил подлинность документа.

За такое преступление предложено накладывать штраф от 300 000 до 500 000 руб., приговаривать к исправительным работам до шести месяцев, обязательным работам до 180 часов, принудительным работам до одного года, аресту до двух месяцев или к лишению свободы до одного года. Уголовная ответственность наступает, в случае если конечный пользователь сим-карты своими действиями нанес ущерб в размере 5 млн руб. и больше. Наказание за меньший ущерб новелла Минцифры не оговаривает.

