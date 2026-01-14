Глав регионов обяжут напрямую отвечать за организацию детского отдыха

Межведомственные комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей на региональном и федеральном уровне впервые появились в 2019 г., напомнила во время пленарного заседания одна из авторов инициативы – Яровая. По ее словам, это новый внедренный механизм подготовки к летней оздоровительной кампании, результатом работы которого стало снижение происшествий во время летнего отдыха детей. Работа межведомственных комиссий настраивает систему всех региональных властей на работу с организаторами детского отдыха не через процедуру контроля и надзора, а за счет взаимодействия, помощи, поддержки и персональной ответственности, сказала Яровая. Но уровень должностных лиц, которые возглавляют комиссии в регионах, очень разный, поэтому на такую должность необходимо поставить главу субъекта, добавила она.