Глав регионов обяжут напрямую отвечать за организацию детского отдыха

Глав регионов обяжут напрямую отвечать за организацию детского отдыхаЭксперты сомневаются, что на практике это усилит безопасность детей
Руководители субъектов возглавят региональные межведомственные комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей (следят за оказанием услуг в детских лагерях). Также в их состав хотят включить представителей местных минздравов. Такой законопроект в первом чтении приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании 13 января.
Он вносит изменения в закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ. Среди его авторов – председатель Госдумы Вячеслав Володин, его заместитель Ирина Яровая, а также руководители всех фракций. Главная цель инициативы – обеспечение качества, безопасности отдыха и оздоровления детей и упреждение нарушений в этой сфере, говорится в тексте пояснительной записки.
Межведомственные комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей на региональном и федеральном уровне впервые появились в 2019 г., напомнила во время пленарного заседания одна из авторов инициативы – Яровая. По ее словам, это новый внедренный механизм подготовки к летней оздоровительной кампании, результатом работы которого стало снижение происшествий во время летнего отдыха детей. Работа межведомственных комиссий настраивает систему всех региональных властей на работу с организаторами детского отдыха не через процедуру контроля и надзора, а за счет взаимодействия, помощи, поддержки и персональной ответственности, сказала Яровая. Но уровень должностных лиц, которые возглавляют комиссии в регионах, очень разный, поэтому на такую должность необходимо поставить главу субъекта, добавила она.
Приоритет, поставленный президентом РФ Владимиром Путиным, – вопрос демографии, напомнила Яровая. Сейчас губернатор в каждом субъекте РФ должен персонально для себя видеть как важнейшую задачу все, что связано с вопросами демографии и организации и отдыха детей, сбережения их жизни и здоровья, подытожила она.
Сейчас, как правило, такую комиссию возглавляет вице-губернатор или министр регионального правительства, говорит эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов. Предложенная инициатива серьезно повысит уровень контроля при решении всех проблем, связанных с этой сферой, считает он.
Чем занимается комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей
Впрочем, юрист Оксана Филачева полагает, что законопроект усиливает вертикаль контроля и создает риск излишней концентрации ответственности. Назначение губернатора главой комиссии способно привести к формальному подходу, так как у высших лиц и так много обязанностей, продолжает она. Такое решение может ослабить реальный, практический контроль, а также увеличит бюрократическую нагрузку, так как решения могут приниматься медленнее, говорит Филачева.
От того, что губернатор будет главой межведомственной комиссии, детям безопаснее не станет, считает советник руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области Алексей Малов, который работает в качестве спасателя во время происшествий в детских лагерях. По его словам, на практике он регулярно сталкивается с некомпетентностью работающего с детьми персонала: они имеют лишь формальные знания о первой помощи и пожарной безопасности.
Для охраны объектов детского отдыха необходимо нанимать серьезную компанию, «а не самый дешевый ЧОП», говорит Малов, а для медицинского обслуживания детей брать на работу не медсестру, «которая 100 лет в регистратуре проработала», а полноценный медперсонал с машиной скорой медицинской помощи. «Но это все стоит денег, их вечно не хватает», – подытожил Малов.
Собеседник «Ведомостей», в 2025 г. работавший в детском военно-патриотическом лагере в Подмосковье, заявил, что вожатыми нанимали подростков, которые систематически оскорбляли детей. Также детям давали некачественное питание (сгоревшую кашу), а инструкторы не проводили разминку перед сдачей спортивных нормативов. При этом само руководство лагеря в качестве культурной программы показывало малолетним фильмы со сценами убийства, фотографии трупов солдат чеченской войны, добавил он.
«Ведомости» отправили запрос уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с просьбой уточнить, какие меры уже были предприняты для повышения безопасности детей в лагерях.