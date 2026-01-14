Запуск вакцинации от ветрянки отложили до следующего десятилетия

Запуск вакцинации от ветрянки отложили до следующего десятилетияПрививки от ВПЧ и менингококковой инфекции не войдут в нацкалендарь в 2026 году
Правительство вновь отложило расширение национального календаря профилактических прививок (НКПП). Это следует из распоряжения Белого дома, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Начало бесплатной вакцинации от ротавирусной инфекции было перенесено с 2025 на 2029 г., от вируса папилломы человека (ВПЧ) – с 2026 на 2027 г., от ветряной оспы – с 2027 на 2031 г.
Изменения также коснулись сроков включения вакцинации против менингококковой инфекции в НКПП. Согласно распоряжению правительства, она должна быть реализована с применением не менее чем четырехвалентной вакцины, защищающей от циркулирующих в России штаммов возбудителя. Ранее план не предполагал привязку состава вакцины к особенностям эпидемиологической ситуации в стране. При этом включение прививки в НКПП также было отложено с 2026 на 2027 г.
Перенос запуска вакцинации связан с необходимостью дополнительного финансирования и налаживанием в России полного цикла производства препаратов в требуемых объемах. В случае невыполнения этих условий к назначенным срокам расширение НКПП может быть отложено вновь, следует из текста распоряжения правительства.
Из-за жестких условий включения прививок в НКПП даты начала вакцинации сдвигались и раньше. В феврале 2023 г. срок добавления в НКПП прививки от ротавирусной инфекции был перенесен с 2022 на 2025 г., от ветряной оспы – с 2023 на 2027 г., от ВПЧ – с 2024 на 2026 г.
При этом вакцинация против ветряной оспы, менингококковой и ротавирусной инфекций входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям и может быть проведена в случае высокого риска заражения инфекционными болезнями. Решение об ее организации, в том числе в группах риска, принимается субъектами РФ, говорится в методических указаниях по проведению профилактических прививок. Также эти вакцины могут применяться в рамках региональных программ вакцинации и в частных клиниках за счет собственных средств пациента, сказал «Ведомостям» директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.
Производство цегардекса, вакцины от ВПЧ, в России открыли в октябре 2025 г., писали «Ведомости». Оно было запущено по полному циклу на промышленных мощностях биофармацевтической компании «Нанолек». По словам генерального директора «Нанолека» Евгения Баринова, первые серии вакцины выйдут в гражданский оборот во второй половине 2026 г., а в 2027 г. компания планирует полностью закрыть потребность российской системы здравоохранения в вакцине против ВПЧ.
С экономической точки зрения массовая вакцинация против ветряной оспы, ротавирусной, менингококковой и папилломавирусной инфекций считается эффективной мерой, сказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, польза прививок для здоровья населения превышает затраты на их проведение. Попович также уточнила, что последствия перечисленных заболеваний могут быть крайне тяжелыми. Например, менингококковая инфекция сопряжена с огромными расходами из-за высокой вероятности инвалидизации пациентов.
Внедрение массовой вакцинации при этом упирается в экономические возможности государства, считает Попович. Цена западных вакцин очень высокая и выделить значительные средства на их закупку достаточно сложно, добавила она. Она уточнила, что сейчас акцент делается на вакцинации пациентов из групп риска. Многие субъекты РФ, включая Москву и ряд дальневосточных регионов, уже предусматривают такие прививки в региональных календарях.
От 5,5 млрд до 7,3 млрд руб.
В последние два года возникают периодические проблемы с поставками некоторых вакцин, из-за чего итоговые объемы расходов на них могут меняться, говорит Беспалов. Например, в январе – ноябре 2025 г. суммарные затраты на закупку препаратов против ветряной оспы, ВПЧ, менингококковой и ротавирусной инфекций составили порядка 8,1 млрд руб., а за аналогичный период 2024 г. – 5,6 млрд руб. При этом эксперт уточнил, что на объем расходов может влиять переход с комбинированных препаратов на моновакцины и возможность выбора между мало- и многовалентными формами.
Локализация производства импортной вакцины в России может привести к снижению ее стоимости, но только при наличии долгосрочных гарантий объема закупок, уточнил Беспалов. В таком случае речь может идти о скидке порядка 10–20% от текущей цены, добавил он. При этом организация в России полного цикла производства препарата может обеспечить снижение стоимости на 30–40%, а иногда и в 2–3 раза, сказал эксперт. По его словам, процесс масштабирования производства вакцин требует от государства обеспечения гарантий по объемам и срокам закупок.
«Ведомости» направили запросы в Минздрав и Минпромторг с просьбой уточнить, возможно ли смягчение условий добавления вакцин в НКПП и насколько, по мнению министерств, реалистичны новые сроки их включения.