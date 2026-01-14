Запуск вакцинации от ветрянки отложили до следующего десятилетия

В последние два года возникают периодические проблемы с поставками некоторых вакцин, из-за чего итоговые объемы расходов на них могут меняться, говорит Беспалов. Например, в январе – ноябре 2025 г. суммарные затраты на закупку препаратов против ветряной оспы, ВПЧ, менингококковой и ротавирусной инфекций составили порядка 8,1 млрд руб., а за аналогичный период 2024 г. – 5,6 млрд руб. При этом эксперт уточнил, что на объем расходов может влиять переход с комбинированных препаратов на моновакцины и возможность выбора между мало- и многовалентными формами.