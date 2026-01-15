Около тысячи соцкоординаторов подготовят для социализации ветеранов спецоперации

Поступившие на образовательную программу получат профессиональные навыки, которые необходимы для выполнения должностных обязанностей в госфонде. Среди них умение работать с конкретными жизненными ситуациями ветеранов спецоперации и членов их семей, а также с информацией о без вести пропавших военнослужащих. Обучающиеся получат знания о мерах юридической поддержки ветеранов спецоперации, содействии их трудоустройству в мирной жизни. Будущих соцкоординаторов также обучат навыкам стресс-коммуникации, ознакомят с общей психопатологией, мерами психолого-психотерапевтической помощи. В программу психологического блока также входит направление профилактики эмоционального выгорания самих социальных координаторов, сказал замдиректора ВШГУ Президентской академии Евгений Подшивалов. Всего в программе заложено более 40 тематических треков.