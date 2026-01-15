Около тысячи соцкоординаторов подготовят для социализации ветеранов спецоперации

Около тысячи соцкоординаторов подготовят для социализации ветеранов спецоперацииПо окончании боевых действий эти специалисты могут быть востребованы в сфере соцподдержки
Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС (Президентская академия) в 2026 г. подготовит 900 социальных координаторов для работы в государственном фонде поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы академии. Всего в текущем году планируется запустить пять потоков.
Президентская академия с 2023 г. готовит по программе «Социальный координатор» специалистов для работы в госфонде с ветеранами спецоперации. В 2025 г. ее выпускниками стал 1031 человек. Всего такую специальность освоили более 6000 человек. Как сообщала заместитель министра обороны и председатель «Защитников Отечества» Анна Цивилева на пресс-конференции по итогам 2025 г., интересуются работой в госфонде в основном ветераны спецоперации, их родственники и вдовы военнослужащих.
Поступившие на образовательную программу получат профессиональные навыки, которые необходимы для выполнения должностных обязанностей в госфонде. Среди них умение работать с конкретными жизненными ситуациями ветеранов спецоперации и членов их семей, а также с информацией о без вести пропавших военнослужащих. Обучающиеся получат знания о мерах юридической поддержки ветеранов спецоперации, содействии их трудоустройству в мирной жизни. Будущих соцкоординаторов также обучат навыкам стресс-коммуникации, ознакомят с общей психопатологией, мерами психолого-психотерапевтической помощи. В программу психологического блока также входит направление профилактики эмоционального выгорания самих социальных координаторов, сказал замдиректора ВШГУ Президентской академии Евгений Подшивалов. Всего в программе заложено более 40 тематических треков.
После окончания спецоперации такие специалисты могут быть востребованы в сфере соцподдержки и помощи широкому кругу лиц, ответил Подшивалов на вопрос «Ведомостей».
Пройти обучение по повышению квалификации можно дистанционно либо очно на шести площадках Президентской академии – в Хабаровске, Красногорске, Саратове, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, отметил представитель пресс-службы вуза.
При взаимодействии с ветеранами спецоперации и членами их семей востребована работа «равных консультантов» – такие специалисты сейчас в дефиците, говорит Светлана Хисматуллина, исполнительный директор некоммерческого фонда «Дерево жизни», который помогает в адаптации ветеранам. Их привлечение в организации, которые занимаются соцподдержкой ветеранов спецоперации, будет неоценимо и поможет сделать работу более эффективной и индивидуально ориентированной, говорит она.
Из числа бывших участников спецоперации также готовит рабочие кадры по программе «Равный консультант» университет «Синергия» (также по заказу госфонда «Защитники Отечества»). На первом этапе университет подготовит порядка 500 специалистов, которые будут работать в отделениях фонда по всей стране, рассказал «Ведомостям» представитель «Синергии». Такая образовательная программа – это одно из направлений работы «Синергии» по социализации бывших участников спецоперации, продолжил он. Сейчас в центре переподготовки ветеранов спецоперации проходят бесплатное обучение востребованным специальностям более 15 000 бывших военнослужащих и их родственников.
«Ведомости» направили запрос в госфонд «Защитники Отечества», чтобы узнать о конкретных результатах работы соцкоординаторов с участниками спецоперации.