Как в регионах планируют отмечать День защитника Отечества

Как в регионах планируют отмечать День защитника ОтечестваЭксперты говорят о возрастающей значимости этого праздника для россиян
Российские регионы за месяц до наступления основного мужского праздника – Дня защитника Отечества 23 февраля – начинают к нему готовиться. Субъекты и отдельные муниципалитеты готовы вложить в организацию тематических мероприятий до 2 млн руб., обратили внимание «Ведомости» на опубликованные тендеры на сайте госзакупок. Впрочем, как отмечают эксперты, 23 февраля постепенно лишается однозначной гендерной окраски и становится праздником всех военных.
Одна из самых крупных закупок пришлась на Северную столицу: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга за организацию мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества, отдаст 1,8 млн руб. Среди целей заявлены, в частности, «популяризация героических традиций русской, советской и российской армии по защите Отечества, объективное освещение места и роли силовых институтов государства в деле укрепления обороноспособности страны и защиты интересов России», а также популяризация заслуг ветеранов ВОВ и укрепление связи поколений. Само празднование запланировано в правительственной резиденции «К-2».
В пригороде Санкт-Петербурга – Стрельне – проведут тематический квиз на знание праздника. Также закупка включает в себя вручение подарков: набор фигурного шоколада (на изображении в техническом задании – шоколадные машины, винтики), подарочная карта на 500 руб. в спортивный гипермаркет и брендированные шопперы. На организацию праздников (23 февраля, а также на 8 марта и Масленицу) администрация готова отдать 671 100 руб.
В 2026 г. первой опубликовала закупку на украшение города администрация Омска. Власти готовы выделить почти 500 000 руб. на оформление мест для проведения праздничных мероприятий, изготовление и монтаж 16 баннеров и 27 различных флагов, а также на их демонтаж.
Администрация Центрального района Челябинска отдаст 160 000 руб. на организацию 23 февраля (совмещено с подготовкой к 8 марта). Такое празднование (тематический концерт и другие развлечения) должно сформировать единое культурное пространство горожан и сохранить традиционную народную культуру, говорится в техническом задании к закупке.
Россияне воспринимают праздник «очень хорошо», так как страна ведет боевые действия: «Как же может восприниматься армия и ее праздник? В мирные времена он носил прежде всего гендерную окраску, но сегодня <...> праздник возвращает свой исходный смысл», – сказал «Ведомостям» гендиректор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Армия, продолжает он, самый рейтинговый из госинститутов, за исключением президента, что проецируется и на 23 февраля.
В последние годы значимость этого праздника выросла – скорее всего, на фоне спецоперации и внимания к этому празднику властей, рассуждает социолог Денис Волков. Хотя, отмечает он, День защитника Отечества и так входит в десятку главных праздников.
«Интересно, что среди важных праздников его чаще называют молодые люди. Возможно, это отражение государственной политики, которая транслируется через школы и вузы. Мне кажется, несколько лет назад он больше воспринимался как «мужской праздник» (в дополнение к «женскому дню»), а сегодня – больше именно как «защитника Отечества», – отметил Волков.
С этим не согласен политолог Александр Немцев. По его мнению, праздник не приобрел «дополнительной воинственности» в связи со спецоперацией. День защитника Отечества отмечают больше в регионах, где преобладают консервативные ценности, нежели в столицах, полагает эксперт: «Все-таки это праздник глубинного народа, который помнит и чтит подвиги предков. А создание праздничной атмосферы в условиях всеобщей апатии – это не лишнее».