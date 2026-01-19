Как в регионах планируют отмечать День защитника Отечества

«Интересно, что среди важных праздников его чаще называют молодые люди. Возможно, это отражение государственной политики, которая транслируется через школы и вузы. Мне кажется, несколько лет назад он больше воспринимался как «мужской праздник» (в дополнение к «женскому дню»), а сегодня – больше именно как «защитника Отечества», – отметил Волков.