Роскомнадзор за год удалил более 1000 материалов с пропагандой чайлдфри

Роскомнадзор (РКН) впервые подвел статистику по удалению запрещенных материалов по тематике отказа от деторождения, или так называемого чайлдфри, пропаганда которого запрещена в России с ноября 2024 г. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель РКН. С момента вступления в силу закона в российских и иностранных соцсетях «В контакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Ответы Mail.ru», Rutube, TikTok, Likee и Telegram было заблокировано более 1100 таких материалов.