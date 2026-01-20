Роскомнадзор за год удалил более 1000 материалов с пропагандой чайлдфри

Роскомнадзор за год удалил более 1000 материалов с пропагандой чайлдфриЭто всего 0,09% от общего объема заблокированных материалов
Роскомнадзор (РКН) впервые подвел статистику по удалению запрещенных материалов по тематике отказа от деторождения, или так называемого чайлдфри, пропаганда которого запрещена в России с ноября 2024 г. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель РКН. С момента вступления в силу закона в российских и иностранных соцсетях «В контакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Ответы Mail.ru», Rutube, TikTok, Likee и Telegram было заблокировано более 1100 таких материалов.
При этом, как писали «Ведомости» 19 января 2026 г., всего в 2025 г. по требованию РКН было удалено на 59% запрещенных материалов больше, чем годом ранее, или 1,289 млн. Таким образом, число удаленных материалов с пропагандой чайлдфри составляет 0,09% от общего объема заблокированных материалов.