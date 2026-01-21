Из каких регионов оказалось больше всего Героев России

Из каких регионов оказалось больше всего Героев РоссииВоеннослужащие с Дальнего Востока чаще других получали почетное звание
Минимум 472 участника спецоперации за четыре года удостоились высшего государственного звания – Героя России, подсчитали «Ведомости» по указам о награждении. В мае 2025 г. министр обороны Андрей Белоусов говорил, что за время спецоперации получили награды 330 военнослужащих.
Больше всего героев оказались уроженцами Кубани (15 человек), Амурской и Волгоградской областей, Дагестана, ДНР, Приморья и Татарстана (по 14 человек), следует из биографий военных, которые изучили «Ведомости». Если оценивать число награжденных относительно численности трудоспособных мужчин, то больше отличились выходцы из Еврейской АО, Амурской области, Бурятии и Забайкальского края.
С момента подписания в 1992 г. закона об установлении звания Героя России эту награду получило примерно 1600 человек. Больше четверти из них, судя по открытым указам, – с начала спецоперации. В мае 2025 г. Белоусов говорил, что Героями России стали представители более 20 национальностей.
За время СВО различные госнаграды получили 320 000 человек, сообщало Минобороны по итогам 2023 г.
Трудно описать «стандартного» награжденного. Например, в их числе, помимо военных, фельдшер ступинской подстанции скорой помощи Подмосковья Людмила Болилая. В апреле 2023 г. она добровольцем отправилась на СВО и служила медсестрой в мотострелковом подразделении. 31 января 2025 г. оно попало под артобстрел, и Людмила закрыла своим телом тяжелораненого бойца.
Героем СВО стал 32-летний иерей из Пскова Антон Савченко. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при одной из воинских частей и помощником командира по работе с верующими во 2-й отдельной бригаде Ленинградского военного округа. В 2025 г. погиб при исполнении пастырского долга в зоне СВО от удара HIMARS. «Он раненый стал выносить своих друзей, – рассказывал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). – Одного за другим он вынес четырех человек. Когда ему сказали, что ты истекаешь кровью <...> в разбомбленном помещении оставался раненый офицер, который не мог идти. Он вернулся за ним. В этот момент прилетел снаряд».
Портрет героя
Средний возраст героя СВО – 37 лет. 294 человека из 472 (62%) родились еще в СССР, а 22 – начиная с 2000 г.
Самым молодым героем оказался 19-летний разведчик-снайпер из Алтайского края Илья Каркавин. В зоне СВО он уничтожил восемь единиц техники противника, вывел из-под артогня десятки детей. Попав под минометный обстрел, он прикрыл телом сослуживца, но сам получил ранения. Товарищ 10 км нес Илью до госпиталя, но спасти его не удалось.
А 20-летний радист-разведчик из Иркутской области Эдуард Дьяконов с детства мечтал быть военным и активно занимался в патриотических кружках. В марте при освобождении Мариуполя он с товарищами попал под прицельный обстрел, граната ранила сослуживца-сибиряка. Увидев на земле еще один боеприпас без чеки, Дьяконов бросился на него и, пожертвовав собой, спас 13 сослуживцев. В Иркутске на фасаде его школы установили памятную доску и назвали его именем улицу, а в Мариуполе установили бюст. В декабре 2023 г. выпущена почтовая марка, посвященная герою.
Достойные прадедов
Самый возрастной герой СВО оказался гражданским. 77-летний главврач больницы в Алешках Владимир Харлан руководил ею еще до боевых действий. До 2022 г. в городе жило 25 000 человек, но потом осталось 6000, в основном пожилых людей. Город находится на левом берегу Днепра напротив Херсона, всего в 5 км от линии фронта. Его жители постоянно подвергались обстрелам, а подрыв Каховской ГЭС в июне 2023 г. затопил город и унес жизни 200–300 человек. Харлан остался в городе. Персонал больницы не только лечил людей, но и оказывал им различную помощь, заменяя социальные службы. Медики помогают жителям с водой, которая с помощью больничного генератора качается в резервуар и потом ее развозят на машинах горожанам. Больница принимала беженцев, полторы тысячи человек кормили, обогревали, лечили.
В конце 2024 г. ВСУ направили в кабинет главврача беспилотник со взрывчаткой. Харлан получил ранения, погиб его заместитель. Ранее враг подорвал беспилотником автомобиль, в котором Харлан ехал со своей женой Ольгой и водителем. Женщина погибла. Сам главврач получил множественные ранения, но продолжил работу в больнице. Его отец Иван Харлан был заместителем командира авиационной эскадрильи и тоже героем – Великой Отечественной войны.
Второй самый возрастной герой СВО – знаменитый командир казачьего батальона «Терек» полковник Владимир Попов, погибший в возрасте 69 лет под Клещеевкой. Он участвовал еще в афганской и чеченской войнах. В боях под Артемовском и Авдеевкой проявил себя старшина роты Александрийской бригады Аркадий Дорофеев. В числе самых возрастных и именитых героев оказалось и немало вагнеровцев.
Откуда берутся герои
Больше всего «золотых звезд» – 15 – получили военнослужащие с Кубани. 20-летний ефрейтор Евгений Остапенко с позывным «Бардак» окончил Тимашевский казачий кадетский корпус и ушел на СВО добровольцем. 24 сентября 2024 г. он командовал подгруппой обеспечения разведгруппы спецназа. При помощи тепловизора обнаружил штурмовую группу ВСУ из 10 человек, которая намеревалась обойти позиции ВС РФ. Открыв прицельный огонь, он подавил попытки противника продвинуться, но получил в ходе боя множественные осколочные ранения. Оказав себе медпомощь, он передал минометному расчету точные координаты противника, которых добили.
Из Дагестана, уроженцы которого получили 14 высших наград, оказался первый получивший героя на СВО. 25-летний командир роты Нурмагомед Гаджимагомедов погиб 24 февраля 2025 г. Группу российских бойцов забросили в тыл противника, где она попала в окружение. Чтобы не угодить в плен, офицер последней гранатой подорвал себя и пытавшихся захватить его врагов. Офицер ценой своей жизни спас личный состав «голубых беретов» ставропольского 247-го десантно-штурмового полка. «Когда я вижу примеры такого героизма, мне хочется сказать: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, я ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин...», – отметил президент Владимир Путин подвиг Гаджимагомедова.
А из числа москвичей, например, героя получили два участника СВО, среди которых 24-летний командир мотострелковой роты штурмового отряда и курсант Московского высшего общевойскового командного училища Андрей Рябцев. В октябре 2023 г. во время штурма Авдеевки его группа наводила и корректировала артиллерийский огонь. Попав под обстрел и получив ранение, он не покинул боевую позицию и продолжил выполнять задачу.
50-летний командир вертолета Ка-52 подполковник Сергей Каспрук в ходе СВО совершил десятки боевых вылетов, во время одного из которых на предельно малых высотах уничтожил три БТР и минометную батарею противника и, несмотря на повреждения, вернулся к своим. Его отец подполковник запаса Александр Каспрук тоже был вертолетчиком и проявил себя в афганской войне, совершив 526 боевых вылетов и став кавалером ордена Красного Знамени.
Дальневосточные показатели
Еврейская АО является одним из самых малочисленных регионов страны. На начало 2024 г. там проживало всего 44 243 мужчины трудоспособного возраста. Регион имеет богатую военную историю и относительно развитую инфраструктуру, в советское время там базировался 43-й армейский корпус. Звание Героя получили уже три человека из этого региона: Андрей Ковтун, Тимофей Матвеев и Николай Матреницкий.
26-летний командир роты Ковтун родился в поселке Смидович, а погиб рядом с селом Спорное в ДНР в 2022 г. После 11-го класса он поступил в Дальневосточное общевойсковое командное училище. С февраля 2022 г. он стал участником СВО, был ранен. В августе снова улетел на фронт, отказавшись от реабилитации. 10 августа 55-я ОМСБр проводила разведку и попала в засаду. Ковтун возглавил группу и выдвинулся на помощь товарищам, уничтожил три единицы техники противника и десятки солдат ВСУ.
Ковтун – один из немногих героев из семьи чиновников. Его мать Мария Костюк была заместителем председателя правительства Еврейской АО, а сейчас – губернатор Еврейской АО. Также она возглавляет управление по работе с регионами в государственном фонде «Защитники Отечества». Организация работает с ветеранами СВО и оказывает поддержку семьям погибших.
32-летний командир танка Т-80 Николай Матреницкий родился в селе Красивое Биробиджанского района Еврейской АО, но вскоре его семья переехала в Амурскую область. Он пошел служить, вдохновившись примером деда-танкиста, рассказывал он «Амур.инфо». Матреницкий проявил себя на Херсонщине в бою с превосходящими силами ВСУ, уничтожив два танка, две БМП и обратив противника в бегство. Еще один танк стал трофейным.
21-летнему танкисту Тимофею Матвееву, родившемуся в селе Столбовое Еврейской АО в семье электромонтера и медработника, награду вручил лично президент. В ходе штурма опорного пункта противника он уничтожил более 12 огневых точек, два танка и четыре БМП противника. Несмотря на повреждения, виртуозно протаранил машину врага и вышел из-под огня.
Амурская область, Бурятия, а также Забайкалье, где дислоцируется 29-я гвардейская общевойсковая армия, дали стране по 12 Героев России. Самый молодой из них – 22-летний младший сержант Владимир Сафронов из города Тынды. Он проявил исключительную отвагу во время освобождения позиций противника в районе поселка Очеретино в ДНР. Разделив свою штурмовую группу на две подгруппы, он лично возглавил одну из них, первым ворвался в окопы противника и обнаружил две пулеметные точки, гранатометный расчет и диверсионно-разведывательную группу. Благодаря его действиям удалось предотвратить серьезную угрозу для российских войск.
Герои на передовой
Звание Героя РФ присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. Четких критериев в законе не указано. В общем порядке награждения госнаградами по месту работы или службы формируется представление, которое вносится президенту. Комиссия при президенте по государственным наградам готовит предложение. В конце концов каждый подвиг рассматривается индивидуально – и решение принимает президент, который издает соответствующий указ.
Точно не известно, сколько именно россиян получили звание Героя России за участие в СВО. Узнать о награждении можно лишь из указов президента, но они могут быть и закрытыми.
В российских СМИ и соцсетях опубликовано немало сведений о погибших участниках СВО. Зачастую из их биографий видно, в каких регионах они родились. Например, из части подсчетов следует, что подвиги бойцов из ДНР и ЛНР якобы отмечали меньше некоторых других. Отчасти это связано с тем, что новые регионы вошли в состав России только 30 сентября 2022 г., спустя полгода после начала СВО. И у военных с этих территорий есть собственные высшие звания – Героя ДНР и Героя ЛНР, которыми за участие в СВО с начала 2022 г. было награждено более 60 и 35 человек соответственно.
Сразу несколько Героев России являются одновременно Героями ЛНР или ДНР. 31-летнего подполковника Андрея Николюка из Иловайска наградили за подвиги при освобождении Нью-Йорка. Замкомандира легендарного штурмового батальона «Сомали» реализовал уникальный план форсирования реки Кривой Торец. Используя звукометрические станции, он обнаружил позиции противника и скорректировал артудар, что повысило эффективность операции.
Вторая женщина-герой среди участников СВО – Ольга Качура, гвардии полковник Народной милиции ДНР с позывным «Корса». Она начала свой боевой путь под Славянском еще в начале «Русской весны» в апреле 2014 г. В августе 2022 г. ее автомобиль попал под артобстрел, ей было 52 года.
Среди других героев, воевавших с ВСУ с 2014 г., также 26-летний Роман Воробьев, который в 18 лет вступил в ряды ополчения и воевал в «Сомали». Он отличился мужеством и героизмом при освобождении Мариуполя. В марте 2022 г. под Волновахой, обеспечивая выход мирных жителей, погиб 28-летний командир легендарного батальона «Спарта» Владимир Жога, имеющий свыше 10 различных наград.
Дважды Героем России стал уроженец Украинска ДНР генерал-майор Михаил Гудков. Кампанию на Украине он начинал командиром 155-й отдельной бригады морской пехоты, а в марте 2025 г. был назначен заместителем главнокомандующего ВМФ России, отвечал за всю морскую пехоту и береговые ракетные и артиллерийские войска. В 2025 г. он погиб под Курском, а его имя присвоили 155-й бригаде. Под командованием Гудкова это элитное подразделение морпехов было одним из лучших, которые имела Россия, подчеркивал президент.
Новая элита
Также среди героев оказался 31 выходец из бывших советских республик и других стран. В частности, девять героев – из Казахстана и пять – с Украины.
Один из них – старший прапорщик Александр Панасюк, из Николаевской области. Он несколько суток удерживал стратегически важную высоту, оставшись на какое-то время один. «В 150 м от меня были ВСУ. Пытался удержать. Просто брал автоматы, раскидывал по окопам, бегал из окопа в окоп, стрелял, чтобы показать, якобы нас много», – рассказывал он ГТРК Мурманска.
Ранее в послании Федеральному собранию РФ в феврале 2024 г. глава государства отмечал, что слово «элита» во многом себя дискредитировало. Ею зачастую называют тех, у кого нет заслуг перед обществом, но кто стал кастой с особыми правами и привилегиями после того, как «набил карманы» в 1990-е гг. Настоящей элитой Путин назвал тружеников и воинов, которые служат России, и предложил выдвигать их на ведущие позиции в системе образования, общественных объединениях, бизнесе и госуправлении. И объявил о старте специальной кадровой программы «Время героев», организатором которой выступила РАНХиГС.
Обучение в первом потоке прошли 83 человека – среди них 21 Герой России.
Какие выплаты и льготы положены Герою РФ
Подвиг в защите Отечества отмечается не только почетом и уважением россиян, но и различными выплатами и льготами:
– фиксированные выплаты при получении звания с доплатами от региона
– ежемесячная денежная выплата, которая в 2025 г. была проиндексирована до 98 194 руб.; ее можно выбрать вместо натуральных льгот
– прибавка в виде 415% размера социальной пенсии (8824 руб.), т. е. 36 620 руб.
– освобождение от налогов
– бесплатное лечение и некоторые услуги стоматолога
– бесплатный проезд внутригородским транспортом
– отсутствие платы за ЖКХ, за капитальный ремонт дома
– прием детей в военные вузы вне конкурса
– бесплатное посещение галерей, музеев, выставок
– ежегодные путевки в санатории и на курорты
– дополнительный отпуск работающим
– земельные участки вне торгов в безвозмездное пользование
– бесплатное захоронение и памятник за госсчет
– бронзовый бюст на малой родине или по месту проживания
Некоторые льготы распространяются и на близких родственников героя, в том числе и после его ухода из жизни.