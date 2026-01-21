Из каких регионов оказалось больше всего Героев России

В российских СМИ и соцсетях опубликовано немало сведений о погибших участниках СВО. Зачастую из их биографий видно, в каких регионах они родились. Например, из части подсчетов следует, что подвиги бойцов из ДНР и ЛНР якобы отмечали меньше некоторых других. Отчасти это связано с тем, что новые регионы вошли в состав России только 30 сентября 2022 г., спустя полгода после начала СВО. И у военных с этих территорий есть собственные высшие звания – Героя ДНР и Героя ЛНР, которыми за участие в СВО с начала 2022 г. было награждено более 60 и 35 человек соответственно.