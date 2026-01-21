Депутаты вернутся к законопроекту о чипировании домашних животных после выборов

Депутаты вернутся к законопроекту о чипировании домашних животных после выборовЭто поможет избежать недовольства россиян из-за дополнительных трат на питомцев
Депутаты Госдумы вернутся к рассмотрению законопроекта об обязательном чипировании домашних животных после выборов в нижнюю палату IX созыва (18–20 сентября 2026 г.). Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в Госдуме. По словам одного из них, власти хотели бы избежать недовольства россиян из-за дополнительных расходов на питомцев в период избирательной кампании.
Изначально рассмотрение депутатами законопроекта в первом чтении было запланировано на 20 января. Информация об этом была опубликована в повестке пленарного заседания на сайте нижней палаты.
Законопроект в сентябре 2025 г. в Госдуму внесла группа из 34 депутатов. В их числе: заместитель председателя ГД Шолбан Кара-оол («Единая Россия», ЕР), председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), Владимир Бурматов, Владимир Самокиш (оба из ЕР) и др. В нем предлагаются поправки в два закона: об ответственном обращении с животными и о ветеринарии.
Как следует из текста проекта, помимо обязательного чипирования нужно будет ставить питомца на учет, т. е. передавать о нем и о его владельце данные в государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). Такие меры необходимы для того, чтобы идентифицировать животных и их хозяев, выявлять источники распространения заразных болезней животных, искать пропавших питомцев и сокращать популяцию животных без владельцев, следует из проекта изменений.
Учет в «ВетИС» депутаты предложили проводить на безвозмездной основе, а маркировку – за счет владельцев животных. Но законодатели не указали, что для учета нужна доработка системы Россельхознадзора. Правительство оценило донастройку «ВетИС» в 67,5 млн руб., следует из отзыва (есть у «Ведомостей»). В нем также отмечалось, что если финансовая нагрузка ляжет на граждан, то необходимо предоставить детальное обоснование, почему именно они должны нести эти расходы, напомнила эксперт по вопросам регулирования обращения с животными, член адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина. В целом же Белый дом одобрил законопроект при условии доработки. В январе 2025 г. его также поддержал комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Сколько стоит чипировать питомца
Политолог Александр Кынев не исключил того, что в Госдуме стараются избегать любых неоднозначных тем, которые могут привести к неуправляемым гражданским кампаниям, как, например, дело народной артистки Ларисы Долиной.
Большинству россиян не вполне понятно, какую проблему призван решить законопроект и за что они будут платить, считает политолог Михаил Виноградов. С ним согласна директор благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова. Непонимание целей инициативы может привести к ее саботированию, уверена она.
На практике владельцы питомцев редко сталкиваются с экстренными ситуациями, требующими такого государственного регулирования. «Это как если бы потребовали ввести номерные знаки на велосипеды – это решило бы какие-то проблемы, но общий эффект не стоил бы приложенных усилий – по крайней мере в глазах велосипедистов», – привел пример Виноградов.
Всего в России на 2023 г. насчитывалось около 49 млн домашних кошек и 25,5 млн домашних собак, следует из подсчетов фонда «Ника» и центра изучения питания и благополучия животных. Сейчас в стране чипировано менее 7–8% собак и 1,5–2% кошек, причем самые высокие показатели наблюдаются в Санкт-Петербурге, где эта доля составляет порядка 20% собак и 5% кошек, сообщил «Ведомостям» генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов