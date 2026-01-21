Депутаты вернутся к законопроекту о чипировании домашних животных после выборов

Учет в «ВетИС» депутаты предложили проводить на безвозмездной основе, а маркировку – за счет владельцев животных. Но законодатели не указали, что для учета нужна доработка системы Россельхознадзора. Правительство оценило донастройку «ВетИС» в 67,5 млн руб., следует из отзыва (есть у «Ведомостей»). В нем также отмечалось, что если финансовая нагрузка ляжет на граждан, то необходимо предоставить детальное обоснование, почему именно они должны нести эти расходы, напомнила эксперт по вопросам регулирования обращения с животными, член адвокатской палаты Москвы Мария Шабалина. В целом же Белый дом одобрил законопроект при условии доработки. В январе 2025 г. его также поддержал комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.