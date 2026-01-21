Эксперты рассказали, как спецоперация изменила коррупционный ландшафт России

2024 год ознаменовался крупными коррупционными делами против высокопоставленных чиновников Минобороны. 23 апреля первым был задержан экс-заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК, максимальное наказание – 15 лет лишения свободы), 26 апреля его уволили с поста в связи с утратой доверия. С 24 марта Мосгорсуд рассматривает дело Иванова о растрате и выводе порядка 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц».

В мае 2024 г. по подозрению в получении крупных взяток были задержаны, в частности, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, бывший начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин (обвиняется в получении взятки в 36 млн руб. «РИА Новости» со ссылкой на Московский гарнизонный суд сообщило в апреле 2025 г., что прокурор запросил ему 12 лет колонии строгого режима). 24 апреля 2025 г. суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.