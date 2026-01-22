Взросление молодежи с каждым поколением смещается на более поздний возраст

Растет и доля молодых людей, которые не обучаются, не работают и не проходят профессиональную подготовку (Not in Education, Employment or Training, NEET). Среди 20-летних мужчин доля тех, кто не работает и не учится в вузе, устойчиво росла от старших к более молодым поколениям. В реформенном поколении таких было 20%, среди старших и младших миллениалов – 22 и 29% соответственно, а у зумеров – 35%. У 20-летних женщин эта доля сначала снизилась с 30 до 25% при переходе от реформенного поколения к миллениалам (старшим и младшим), но у зумеров выросла до 28%.